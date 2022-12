Was wird aus der Ukraine?

Die Möglichkeiten, die seit Beginn des Krieges bestanden haben, sind auch heute noch dieselben.

Peter Van Buren

Von dem Moment an, als russische Truppen in die Ukraine eindrangen, gab es nur zwei mögliche Ausgänge. Die Ukraine könnte eine diplomatische Lösung finden, die ihre physische Ostgrenze wiederherstellt (d.h. Russland annektiert einen großen Teil der Ostukraine bis zum Fluss Dnjepr und errichtet eine Landbrücke zur Krim) und so ihre geopolitische Rolle als Pufferstaat zwischen der NATO und Russland wieder fest etabliert. Oder Russland könnte sich nach den Verlusten auf dem Schlachtfeld und der Diplomatie auf seinen ursprünglichen Ausgangspunkt im Februar zurückziehen, und die Ukraine würde ihre geopolitische Rolle als Pufferstaat zwischen der NATO und Russland wieder fest etablieren.

Am Tag 286, dem fünften Dezember, sind dies trotz der vielen Gerüchte über einen Atomkrieg und einen Regimewechsel immer noch die einzig realistischen Ergebnisse. Diplomatie ist notwendig und ausreichend, um die Krise in der Ukraine zu lösen. Solange alle Parteien dies nicht erkennen und sich nicht an einen Tisch setzen, wird der zunehmend blutige und effiziente Fleischwolf weiterlaufen. Der gegenwärtige Zustand des Krieges – diese Eroberung von Gebieten im Stil des Ersten Weltkriegs des 20. Jahrhunderts durch schleichende Vorstöße mit Waffen des 21. Jahrhunderts – kann nicht ewig andauern. Beiden Seiten werden die jungen Männer ausgehen, die dafür getötet werden müssen.

Wladimir Putins Ziel bei seiner Invasion war nie ein schneller Erfolg und hat nie Kiew einbezogen. Sein Ziel war es immer, die Schwelle zwischen Russland und der NATO in der Ukraine zu vergrößern. Dieses Problem wird für Putin immer akuter, je mehr die NATO in Polen an Stärke gewinnt. Während Russland beim Zusammenbruch der Sowjetunion nicht in der Lage war, für sich selbst zu verhandeln, wurde ihm versprochen, die NATO würde sich nicht nach Osten ausdehnen – eine Lüge -, und jetzt ist Polen sakrosanktes NATO-Gebiet, so heilig wie Paris, Berlin und London, unantastbar für ausländische Invasionen.

Der russische Gegenzug (und es gibt immer einen Gegenzug – vergessen Sie nicht, dass diese Leute Schach spielen) besteht darin, die Grenze zur Ukraine zu vertiefen und es der NATO strategisch unmöglich zu machen, sie mit Gewalt zu überschreiten. Der Krieg würde mit der NATO auf ukrainischem Gebiet ausgetragen werden. Der Gedanke, dass die Sowjetunion 1989/90 betrogen wurde, steht im Mittelpunkt der Konfrontation Russlands mit dem Westen in der Ukraine, und ohne eine Anerkennung vor Ort wird es keinen Abschluss dieses Kampfes geben. Deshalb wäre jeder Plan, Russland in die Grenzen von vor dem Februar 2022 zurückzudrängen, ein Kampf bis zum Ende und ein unmöglicher Sieg für die Ukraine, ganz gleich, wie viele US-Waffen man ihr schenken würde.

Russland will also den östlichen Teil der Ukraine (östlich des Dnjepr) als Pufferzone. Es will die Krim und vielleicht Odessa als Aufmarschgebiet, um nach Norden in die Invasionsflanke der NATO vorzustoßen, falls es jemals dazu kommen sollte. Der Einmarsch in die Ukraine ist für Putin eine Überlebensfrage (der Westen muss das nicht gutheißen oder zustimmen, aber er muss es verstehen) und die Begleichung einer alten Rechnung aus dem Jahr 1989, und man kann sich nicht vorstellen, dass er, nachdem er den unvermeidlichen Schritt der Invasion getan hat, einen Rückzieher macht, ohne Ergebnisse zu erzielen. Es geht nicht um das „Gesicht“, wie es in der westlichen Presse dargestellt wird, sondern buchstäblich um Leben und Tod in dem laufenden Kampf mit der NATO. Nach 1989 gibt es in Putins Kalkül kein Vertrauen mehr. Stellen Sie sich vor, Nordkorea würde zu diesem Zeitpunkt eine Neuverhandlung über die Lage der DMZ verlangen.

Ein kurzes Wort zum Verzicht auf den Einsatz von Atomwaffen. Putins Plan beruht darauf, die Ukraine und damit die USA stellvertretend zu bekämpfen, und nicht auf einem direkten Konflikt mit den militärisch überlegenen Vereinigten Staaten von Amerika und der gesamten NATO. Trotz aller harten Worte ist die Ukraine kein Mitglied der NATO und wird es wahrscheinlich auch in naher Zukunft nicht werden, so dass die einzige Möglichkeit, die USA mit Sicherheit in den Kampf am Boden oder in der Luft einzubeziehen, eine Atomwaffe ist. Bis zu diesem Atompilz sind Russland und die USA ein streitendes Ehepaar, das sich auf wütende Worte und gelegentlich geworfene Teller beschränkt. Wenn die Atombombe gezündet wird, ist es so, als ob ein Partner vom nächtlichen Ausgehen mit den Jungs zu einer richtigen Affäre übergegangen wäre, und dann sind alle Regeln über Bord geworfen.

Alles kann passieren, und Putins Plan kann „nichts“ in Form einer direkten Intervention der USA aushalten. Daher: keine Atomwaffen. Putin wird mit konventionellen Mitteln kämpfen.

Sanktionen spielen keine Rolle, das haben sie nie. Vom ersten Tag an haben die von den USA verhängten Energiesanktionen Russland wirtschaftlich begünstigt, da die Ölpreise gestiegen sind. Die Dinge könnten sich in ein oder zwei Monaten zuspitzen, wenn der Winter in Deutschland einbricht und das russische Erdgas ausbleibt, aber das ist ein innerdeutsches Problem, das die USA wahrscheinlich einfach wegwischen werden (nachdem die Wirtschaftsmacht und US-Konkurrent Deutschland zum ersten Mal seit 1991 ein negatives Außenhandelsdefizit aufwies, ein schöner Bonus für Amerika).

Die Dinge haben sich so verfahren, dass „jemand“ die Nordstrom-2-Pipeline in die Luft jagen musste, um Deutschland klarzumachen, dass es möglicherweise auf russische Energie verzichten muss, um die Fiktion aufrechtzuerhalten, Sanktionen würden diesen Krieg beenden. Die Sanktionen sind eine Potemkinsche Fata Morgana für die amerikanische Öffentlichkeit, keine Einschränkung für Russland. Es wird keinen Regimewechsel in Moskau geben, denn es gibt niemanden, der die Macht hat, ihn durchzuführen, und auch niemanden, der etwas ändern möchte.

Putins Ruf nach Diplomatie wird nur dann ertönen, wenn die Kosten für seine Form der Kriegsführung auf seiner Seite weiter steigen. Hier sieht sich Putin mit einer Schwäche konfrontiert, seiner gewählten Art der Kriegsführung. Der Erste Weltkrieg war noch eine Anspielung auf die Kriegsführung des 18. Jahrhunderts, bei der sich zwei Seiten auf einem Feld aufstellten und aufeinander schossen, bis eine Seite aufhörte. Allerdings standen sich die Armeen auf diesen Feldern mit der Artillerie des 20. Jahrhunderts, Maschinengewehren und anderen Tötungsmitteln gegenüber, die weitaus effektiver waren als eine Muskete aus dem 18. Jahrhunderts. Das war unhaltbar, verschlang buchstäblich die Männer und zermürbte schließlich beide Seiten. Frische Truppen aus den USA verschafften den Briten und Franzosen in der entscheidenden Endphase des Ersten Weltkriegs einen Vorteil, doch wären die USA 1917 zu Hause geblieben, wäre der Krieg militärisch gesehen ein grauenhaftes Unentschieden gewesen.

Putin weiß, dass er nur durch einen NATO-Schlag aus der Ostukraine vertrieben werden kann, und deshalb hat er keinen Anreiz zu gehen. Putin hat seine Invasion von Anfang an so kalibriert, dass die USA keinen Grund haben, mitzumachen. Deshalb ist das Geplänkel um die eingesetzten Waffen fast schon komisch: Russland feuert Raketen auf ukrainische Städte, die Ukraine verlangt Raketenabwehrwaffen von den USA. Amerika kann seine selbsternannte Rolle als Verteidiger der Ukraine allein mit diesen Waffenlieferungen retten, zusammen mit ein paar Spezialeinheiten und CIA-Paramilitärs. Wo sind die russischen strategischen Bomber? Wo ist der globale Krieg gegen die ukrainische Schifffahrt? Wo sind die Bemühungen, die Westgrenze der Ukraine zu Polen zu schließen? Wo ist die gigantische Rote Armee, von der die NATO seit 70 Jahren erwartet, dass sie in Westeuropa einmarschiert?

Dass die Eroberung der Ukraine als eine Übung für kleine Einheiten behandelt wird, sagt uns viel. Das alles ist kein großes Geheimnis. Der Ausweg aus der Ukraine, ein diplomatisches Ergebnis, ist für Washington klar genug. Die Regierung Biden scheint sich beschämenderweise damit zufrieden zu geben, nicht nachdrücklich zu diplomatischen Bemühungen aufzurufen, sondern stattdessen die Russen ausbluten zu lassen, als ob es sich um das Afghanistan von 1980 handeln würde, während sie sich gleichzeitig hart gibt und alle positiven überparteilichen Wählerstimmen aufsaugt, die dem Pseudo-„Kriegszeit“-Präsidenten Joe Biden zustehen. Wie in Afghanistan 1980 scheinen die USA bereit zu sein, bis zum letzten Einheimischen zu kämpfen (und ihnen gerade genug Waffen zu liefern, um nicht zu verlieren), bevor sie sich dem unvermeidlichen Verhandlungsergebnis stellen – eine beschämende Haltung damals wie heute.

Eine Welt der Einflusssphären ist zurückgekehrt; erkennen Sie dies mit Diplomatie an und beenden Sie das Töten.