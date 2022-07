Es brennt auf den Straßen und im ganzen Land unterstützen die Niederländer die Aktionen der Landwirte und in der Provinz Zuid-Holland wollen sie heimlich die Landwirte vertreiben

„Wenn man die Leute so unglaublich wütend macht, kommt das dabei heraus“, sagt Sieta van Keimpema von Farmers Defence Force über die neuen Aktionen der Landwirte auf den Autobahnen. „Jeder würde das tun, wenn man von seinem Land und aus seinem Haus vertrieben wird.“

Am Mittwoch zündeten die Landwirte Heuballen an und blockierten Einfahrten mit Erde. Van Keimpema wies darauf hin, dass die Menschen nicht mehr schlafen und es Selbstmorde unter den Bauern gibt. „Solange die Regierung an den aktuellen Zielen festhält, wird es solche Situationen geben“, sagte er.

Dutch people support the farmers‘ protest everywhere. pic.twitter.com/73nMBy0bAz — RadioGenova (@RadioGenova) July 26, 2022

Der Protest der niederländischen Landwirte geht Tag und Nacht unvermindert weiter.



Auf und um verschiedene Autobahnen wurden Dung und Schutt abgeladen und Heuballen in Brand gesetzt, unter anderem in der Nähe der A1, A28 und der A50.

pic.twitter.com/VIeE1osoCU — henning rosenbusch (@rosenbusch_) July 28, 2022

Der Vermittler Johan Remkes hat den Bauernverbänden eine Einladung geschickt, aber sie wollen nicht mit ihm sprechen. Remkes ist einer der Architekten des derzeitigen Emissionskonzepts. Er leitete einen Ausschuss, der das vorherige Kabinett bei der Festlegung strenger Ziele zur Emissionsreduzierung beriet.

Dutch farmers are not joking. Blocks in progress with sand, waste, hay bales and manure on highways A1 in Bathmen, A12 in Bunnik, A30 in Ede, A35 in Hengelo and A50 in Apeldoorn. Actions in progress other areas of the Netherlands. Many farmers are heading to Den Haag. pic.twitter.com/l2LStawdq5 — RadioGenova (@RadioGenova) July 27, 2022

Die Niederländer unterstützen überall den Protest der Landwirte. „Die Landwirte verdienen unsere ganze Unterstützung: Wenn sie enteignet werden, ist dies der Beginn der Enteignung von Privateigentum in großem Umfang (was durch das kürzlich verabschiedete Gesetz über die Bevölkerungsbewegung bereits möglich ist). Das betrifft letztlich uns alle“, antwortet die Rechtsphilosophin Raisa Blommestijn.

Wow! Impressive Dutch farmers‘ convoy. There are numerous road and motorway blocks underway everywhere in the Netherlands. It will be a very hot day. pic.twitter.com/CvE9WfbPoQ — RadioGenova (@RadioGenova) July 27, 2022

Robert Jensen sagt: „Was für dumme, dumme Menschen, die die Gefahr für sich selbst nicht erkennen, wenn Landwirte verschwinden. Sie sehen auch nicht die Gefahr einer wirtschaftlichen Katastrophe durch Schließungen. Impfungen, Gesichtsmasken, das gehört alles dazu. Die ‚Seht her, wie gut wir es immer noch haben‘-Schwachköpfe!“

Hay bales and tons of manure on the motorways in the Netherlands: „Fuck the government!“ Dutch farmers are not joking. pic.twitter.com/9UuZG4ApP0 — RadioGenova (@RadioGenova) July 27, 2022

Provinz Zuid-Holland bereitet sich heimlich auf die Beseitigung von Landwirten vor

Ministerpräsident Mark Rutte „spricht“ mit den Landwirten, um die Bühne zu erhalten, aber in Wirklichkeit werden die Stickstoffpläne im Stillen umgesetzt. Die Provinz Zuid-Holland bereitet sich in aller Stille auf die Abschaffung der Rinderzucht in der Provinz vor, so die BVNL, die Partei von Wybren van Haga.

„Am 11. Juli, also ganz heimlich am ersten Montag der Sommerpause, kündigte die Provinzialregierung das Subventionsprogramm für die Umsiedlung und Beendigung der Rinderhaltung in Südholland an“, sagt Van Haga.

„Mit dieser Regelung wird die Stickstoffpolitik der Regierungen Rutte und Kaag umgesetzt. Viehzuchtbetriebe müssen ihren Standort verlagern oder ihren Betrieb aufgeben. In Anbetracht des begrenzten Raums in der Provinz bedeutet dies de facto das Ende der Rinderzucht in Südholland, wo es derzeit etwa 1800 Rinderzuchtbetriebe gibt“, fährt er fort.

Der Abgeordnete plädiert dafür, die Natura-2000-Verordnungen aufzugeben, damit die Landwirte weiter wirtschaften und wir weiter Häuser bauen können.

Der BVNL betont, dass die Provinzialratswahlen im März nächsten Jahres von entscheidender Bedeutung sind, um „der Misswirtschaft der Regierung ein Ende zu setzen“. Für die Partei sind diese Wahlen ein Referendum über die Stickstoffpolitik der Regierung.

„Der Premierminister spricht auf der Bühne mit den Landwirten, aber in der Zwischenzeit wird die Politik der Vertreibung der Landwirte von ihrem Land heimlich fortgesetzt. Schauen Sie sich nur Südholland an, wo unter der Führung der VVD die Schlinge um den Hals der Bauern immer enger gezogen wird.“