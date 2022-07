Nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Affenpocken zu einem globalen Notfall erklärt hat, ist der Anstoß für die Entwicklung von Impfstoffen gegen die Krankheit nun auch offiziell gegeben: HHS erweitert die Verfügbarkeit des Affenpocken-Impfstoffs auf mehr als 1,1 Millionen Dosen. Es scheint jedoch, dass die Notwendigkeit klinischer Beweise aus randomisierten, kontrollierten Studien, die die Wirksamkeit des Affenpockenimpfstoffs beim Menschen belegen, in diesem Prozess beiseite geschoben wurde. Schließlich handelt es sich bei den Affenpocken um einen globalen Notfall, und wie jeder Hafen in einem Sturm scheint auch jeder Impfstoff in einem globalen Notfall ausreichend zu sein – vorausgesetzt natürlich, der Impfstoff wird von den Gesundheitsbehörden abgesegnet.

In der Ausgabe vom 13. Juli 2022 der Fachzeitschrift Nature Medicine wurde eine Korrespondenz von Forschern des Innovative Clinical Research in Vaccinology Network, Paris, Frankreich, veröffentlicht, in der Reaktionsstrategien auf den weltweiten Ausbruch von Affenpocken bewertet werden: A prospective national cohort evaluating ring MVA vaccination as post-exposure prophylaxis for monkeypox (Eine prospektive nationale Kohorte zur Bewertung der MVA-Ringimpfung als Postexpositionsprophylaxe gegen Affenpocken) (nature.com). Die Forscher stellten fest: „Es gibt keine Daten über die Wirksamkeit von Impfstoffen gegen Affenpocken beim Menschen.“

Zugegeben, ein solch winziges Stück rationaler Information scheint im Kontext der irrationalen Angst und Panik, die durch einen erklärten globalen Notfall ausgelöst werden, verloren und irrelevant zu sein, vor allem, wenn man den erklärten COVID-19-Notfall bedenkt. Dennoch setzen Angst und Panik, ob absichtlich geschürt oder nicht, nicht das Recht der Öffentlichkeit auf informierte Zustimmung außer Kraft, wenn es darum geht, alle Risiken und Vorteile einer medizinischen Behandlung abzuwägen.

Randomisierte, kontrollierte Studien zur Wirksamkeit von Impfstoffen sind der Goldstandard für klinische Nachweise, die Aufschluss über das Schutzniveau geben, das der Einzelne von einem Impfstoff erwarten kann, vorausgesetzt, dass die Behandlungsergebnisse der Studie nicht verzerrt berichtet werden. Wie kommt es zu Verzerrungen bei der Berichterstattung über die Ergebnisse einer klinischen Studie? Eine vollständige Erklärung finden Sie unter: Verzerrungen in der Ergebnisberichterstattung bei klinischen COVID-19-mRNA-Impfstoffstudien