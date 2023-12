Es gibt nichts, was Sie sagen können, damit ich den Mord an Tausenden von Kindern akzeptiere

Von Caitlin Johnstone

Ich verspreche, dass es nichts gibt, was Sie mir sagen können, was mich dazu bringen wird, den Mord an Tausenden von Kindern in Gaza nicht mehr zu unterstützen. Es gibt keinen Namen, den Sie mir geben können, keine Anschuldigung, die Sie mir entgegenschreien können, kein Argument, das Sie mir entgegenschleudern können, das mich jemals zum Schweigen bringen wird…

Ich verspreche, dass es nichts gibt, was Sie mir sagen können, was mich dazu bringen wird, den Mord an Tausenden von Kindern in Gaza nicht mehr zu unterstützen. Es gibt keinen Namen, den Sie mir geben können, keine Anschuldigung, die Sie mir entgegenschreien können, kein Argument, das Sie mir entgegenschleudern können, das mich jemals dazu bringen wird, die Klappe zu halten und dies zu akzeptieren.

Die ungeprüfte Prämisse hinter dem frenetischen Vorstoß, die Empörung über den 7. Oktober durch Vergewaltigungsvorwürfe neu zu entfachen, ist, dass, wenn Hamas-Kämpfer während des Angriffs israelische Frauen sexuell angegriffen haben, alle die Klappe halten und Israel weiterhin Tausende von Kindern ermorden lassen müssen. Das ist natürlich dumm.

Westliche und israelische Propagandisten werden immer wieder versuchen, neue Gründe zu finden, damit Sie Ihre Empörung über den 7. Oktober wieder entfachen, denn der 7. Oktober ist für sie die einzige Rechtfertigung für eine monatelange Massengräueltat, die viel, viel schlimmer ist als alles, was am 7. Oktober passiert ist.

Das US-Repräsentantenhaus hat gerade eine Resolution verabschiedet, in der es heißt, das Judentum sei gleichbedeutend mit einer kolonialistischen Ideologie, die routinemäßig Kinder ermordet.

SHAMEFUL.



The House just passed a resolution wrongly conflating anti-Zionism with antisemitism.



While countless Americans of all faiths march against Zionism and for peace in Palestine, Congress is more concerned about condemning them than ending the American-backed genocide. pic.twitter.com/PvMK8mxz4r — CODEPINK (@codepink) December 5, 2023

Ich persönlich glaube nicht, dass es antisemitisch ist, Israels mörderisches Vorgehen in Gaza zu kritisieren. Ich habe die verrückte Idee, dass die Ermordung von Kindern kein Aspekt des jüdischen Glaubens ist und dass die Behauptung des Gegenteils eine sehr hässliche Geschichte in unserer Gesellschaft hat.

Die einzige Möglichkeit, mehr Mitgefühl für die 1200 Israelis zu haben, die am 7. Oktober getötet wurden, als für die mehr als 16.000 Palästinenser, die seither in Gaza getötet wurden, besteht darin, zu glauben, dass Palästinenser Untermenschen sind, deren Leben nur einen winzigen Bruchteil dessen wert ist, was ein israelisches Leben wert ist. Das ist der einzige Weg.

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass 57,5 Prozent der Israelis glauben, dass die IDF in Gaza zu wenig Feuerkraft einsetzt, während 36,6 Prozent sagten, dass sie genau die richtige Menge einsetzt, während 4,2 Prozent sagten, dass sie unsicher sind und nur 1,8 Prozent sagten, dass die IDF zu viel Feuerkraft einsetzt.

Ein Grund dafür, dass israelische Offizielle immer wieder schockierende völkermörderische und faschistische Dinge sagen, ist, dass die Art der Rede, die man verwenden muss, um die Unterstützung der Israelis zu gewinnen, völlig anders ist als die Rede, die man verwenden muss, um die Unterstützung der westlichen Liberalen zu gewinnen.

Jerusalem Post Retracts Article Claiming That Dead Palestinian Baby Was a Dollhttps://t.co/l1InwqkmcJ — Mark Jameson (@MarkJamesonArt) December 3, 2023

Israel sagt: „Wir töten keine Kinder in Gaza, das sind Puppen. Okay, vielleicht sind es keine Puppen, aber die Hamas lügt über die Zahl der Toten. Okay, vielleicht lügen sie nicht über die Zahl der Toten, aber sie benutzen menschliche Schutzschilde und sie töteten 10/7, also wurde jedes Kind, das wir töten, tatsächlich von der Hamas getötet.“

Die „Israel-Lobby“ ist in Wirklichkeit nur ein Teil der Lobby des westlichen Imperiums – sie ist ein spezialisierter Arm der ununterbrochenen Einflussnahme, die darauf abzielt, die Mitgliedsstaaten des Imperiums im Einklang mit einer weltumspannenden Machtstruktur zu halten, die um die Vereinigten Staaten herum zentralisiert ist, anstatt wie souveräne Nationen zu handeln und sich um ihre Menschen in Übereinstimmung mit dem Willen der Wählerschaft zu kümmern.

Regierungen wie die der USA und des Vereinigten Königreichs verfügen über rechtliche Instrumente, mit denen sie die Beeinflussung ihrer nationalen Politik durch ausländische Regierungen unterbinden können, aber sie setzen sie im Allgemeinen nur ein, wenn der Einfluss von Regierungen ausgeht, die nicht mit dem westlichen Imperium verbündet sind, wie Russland, China und Iran. Wenn die militärische und diplomatische Unterstützung Israels nicht den Interessen des Imperiums dienen würde, wären diese rechtlichen Mittel schon längst eingesetzt worden, um die Lobbyarbeit zu unterbinden. Da die Lobbyarbeit aber tatsächlich den Interessen des Imperiums dient, indem sie die Kriegsmaschinerie der USA auf alle nicht mit den USA verbündeten Gruppen im geostrategisch wichtigen Nahen Osten ausrichtet, lässt sie diese Lobbyarbeit nicht nur zu, sondern fördert sie aktiv.

Das ist nur eine der vielen Arten von Klebstoffen, die notwendig sind, um die verschiedenen Teile eines uneingestandenen Imperiums immer in dieselbe Richtung zu bewegen. Die Israel-Lobby ermöglicht es Gruppen wie den Israelis, den westlichen Zionisten und den amerikanischen fundamentalistischen Christen, die Einflussnahme des westlichen Imperiums aus ihren eigenen persönlichen Kassen zu finanzieren. Warum sollten die Manager des Imperiums das verhindern? Es ist ein gutes Geschäft.