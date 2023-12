Die Zerstörung Amerikas durch den Tiefen Staat – Alex Newman

Der preisgekrönte Journalist Alex Newman, Autor des populären Buches „Deep State“, behauptet, dass es einen gar nicht so geheimen Plan gibt, alles in Amerika und alles, wofür es steht, zu zerstören.

Newman behauptet, dass dies der einzige Weg für die Globalisten sei, die tyrannische Neue Weltordnung zu erreichen, von der sie träumen. Die bösen Zerstörer von Freiheit und Unabhängigkeit auf der ganzen Welt sind im Augenblich auf der Globalistenkonferenz COP28 in Dubai, UAE, um auch über die Zerstörung Amerikas zu sprechen. Newman erklärt: „Das ist alles Teil der Agenda. Was wir jetzt erleben, ist die vorsätzliche Zerstörung der amerikanischen Mittelklasse und die vorsätzliche Zerstörung der amerikanischen Wirtschaft. Wenn es diesen Übeltätern gelingt, ihren Willen durchzusetzen, wird dies letztlich zur vorsätzlichen Zerstörung der Vereinigten Staaten von Amerika führen. Wir sprechen hier von der kontrollierten Zerstörung unserer Wirtschaft, unserer militärischen Macht und von allem, was uns lieb und teuer ist. Dies ist auf den höchsten Ebenen der Regierung seit Langem bekannt. … . . Während der Trump-Administration war Rich Higgens im Nationalen Sicherheitsrat und hat das „Higgens-Memo“ verfasst. Die Leute sollten es lesen. Er sprach über die globale Allianz von Globalisten, Kommunisten, Sozialisten und Islamisten, die alle an einem Strang ziehen, um die Vereinigten Staaten von Amerika zu zerstören. Nicht nur als Nation, so Higgens, sondern auch als Ideal. Sie wollen die globale Macht nach China und in die Vereinten Nationen verlagern, um die Vereinigten Staaten schrittweise und dann plötzlich zu zerstören. Sie wollen nicht nur dieses Land zerstören, sondern auch die Ideen und Prinzipien, auf denen es basiert, weil es einfach nicht mit dem Eine-Welt-System vereinbar ist, das sie anstreben. George Soros hat uns schon vor 10 Jahren gesagt, wie die Neue Weltordnung aussehen wird. Er sagte der Financial Times, dass China die Neue Weltordnung besitzen müsse, so wie die Vereinigten Staaten die gegenwärtige Weltordnung besitzen.

Newman sagt, dass Donald Trump nicht Teil der Neuen Weltordnung ist und er während seiner Präsidentschaft viel davon demontiert hat. Newman sagt: „Donald Trump ist der erste Präsident seit einem Jahrhundert, der nicht zu diesem seltsamen Club der Eliten wie Bohemian Grove gegangen ist. Er war nie bei den Bilderbergern. Er hat nie mit dem Council on Foreign Relations zu tun gehabt. Trump hat nicht an der Trilateralen Kommission teilgenommen. Er wurde nicht von den „Scull and Bones“ in Yale rekrutiert wie John Kerry, George H.W. Bush und George W. Bush. Er war einfach nicht Teil des Clubs… . . Trump wurde von diesen Leuten nicht kontrolliert. Sie konnten ihn bei einigen wichtigen Dingen wie den CV19-Spritzen und dem MCA manipulieren, aber letztlich hatten sie nicht das Gefühl, ihn kontrollieren zu können. Er war ein Außenseiter. Deshalb haben sie große Angst, dass er jetzt zurückkommt.

Die Nachrichten sind nicht nur schlecht, denn Newman sagt, dass er eine große Gegenreaktion gegen die Agenda der Neuen Weltordnung in allen Bereichen sieht. Newman erklärt: „Es gibt eine enorme Gegenreaktion. Gehen Sie raus und sprechen Sie mit normalen Menschen. Schalten Sie den Fernseher aus, und das ist nicht einmal Propaganda, das ist psychologischer Terrorismus. Schalten Sie ihn aus und reden Sie mit echten Menschen. . . Sie werden normale Menschen finden, die Ihnen nichts über die Bohemian Grove, den Council on Foreign Relations oder den Klimabetrug erzählen können, aber sie können Ihnen sagen, dass wir belogen werden.

Das Leben wird immer härter. Mein Mann und ich haben beide zwei Jobs und kommen trotzdem nicht über die Runden. Wir können unsere Hypothek nicht bezahlen. Die Lebensmittelpreise steigen. Sie wissen, dass das nicht normal ist. Sie wissen, dass wir eine Einheitspartei haben mit Kevin McCarthy, der im Bohemian Grove auftauchte, kurz bevor er als Sprecher des Repräsentantenhauses abgesetzt wurde. Die Menschen haben ein unglaubliches Bewusstsein dafür, dass wir ausgeplündert, ausgeraubt und betrogen werden und dass unser Land verraten wird. Man muss nicht in die falschen Medien schauen, um sich all dieser Dinge bewusst zu werden. Das Bewusstsein der Menschen und die Umfragedaten ermutigen mich, dass praktisch niemand den Medien glaubt.

In dem 40-minütigen Interview gibt es noch viel mehr zu erfahren.