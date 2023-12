Zahlen der Helsana, der größten Krankenversicherung der Schweiz, zeigen einen erschreckenden Anstieg der Verschreibung von Krebsmedikamenten.

Der Gesundheitsökonom Konstantin Beck von der Universität Luzern schlägt Alarm. Eine Publikation vom 30. November zeigt, wie viele Menschen in den vergangenen Jahren Krebsmedikamente erhalten haben.

Ups! Das Bundesamt für Gesundheit wird bei der Manipulation der Gesundheitsbefragung erwischt, aber die Daten der privaten Krankenversicherungen zeigen einen schwindelerregenden Anstieg der Bevölkerung, die Krebsmedikamente erhält! „Wenn man den Vergleich macht, den man in der Gesundheitsbefragung machen wollte, den Anstieg von 2017 bis 2022 berechnet, dann ist der Wert um 94% gestiegen. Es gab also 94 Prozent mehr Empfänger von Krebsmedikamenten.“ Professor Dr. Konstantin Beck von der Universität Luzern schlägt in seinem aktuellen Referat Alarm.

Whoops! Swiss Federal Office caught manipulating Health Survey but Private Health Insurance data shows a staggering increase of population receiving cancer drugs!



"If you do the comparison, the one that wanted to be made in the health survey, calculate the increase from…