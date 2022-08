Es ist nun Amtlich: US-Regierung hat mit Google, Twitter und Facebook konspiriert, um wichtige Informationen über experimentelle COPD-Impfstoffe Weltweit zu zensieren

America First Legal (AFL) hat einen Antrag auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act, FOIA) gestellt, um verfassungswidrige Handlungen zwischen der Bundesregierung und den Big-Tech-Plattformen der sozialen Medien zu untersuchen. AFL erhielt 256 Seiten der Kommunikation zwischen den Centers for Disease Control (CDC), Google, Facebook und Twitter. Diese Seiten dokumentieren ungeheuerliche Verstöße gegen die US-Verfassung und liefern den Beweis, dass die Bundesregierung gegen den Nürnberger Kodex verstoßen hat.

AFL-Präsident Stephen Miller gab eine Erklärung ab:

Diese brisanten Dokumente, die durch die Klage von America First Legal gegen die Biden-Administration erlangt wurden, zeigen eindeutig, dass Big Tech unrechtmäßig mit der Bundesregierung zusammengearbeitet hat, um die freie Meinungsäußerung der Amerikaner zum Schweigen zu bringen, zu zensieren und zu unterdrücken und ihre Rechte aus dem ersten Verfassungszusatz zu verletzen. Der Regierung ist es ausdrücklich untersagt, konkurrierende oder abweichende Standpunkte zu zensieren oder ihre politischen Gegner zum Schweigen zu bringen, unabhängig davon, ob sie dies direkt tut oder ob sie ein externes Unternehmen einsetzt, um ihre drakonischen, totalitären Ziele zu erreichen. Die AFL wird im Kampf gegen illegale Absprachen zwischen Big Tech und Big Government, die Ihre Stimmen und die Bill of Rights mit Füßen treten, nicht ruhen.

Die CDC hat sich mit Big Tech verschworen, um die Amerikaner zu zensieren und das Prinzip der informierten Zustimmung zu zerstören

Im Juli 2021 enthüllte die ehemalige Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, dass die Biden-Administration „regelmäßig darauf achtet“, „Desinformation“ im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu identifizieren und mit sozialen Mediennetzwerken zusammenarbeitet, um diese zu entfernen. „Und wir arbeiten mit ihnen [Big Tech] zusammen, um die Durchsetzung der Richtlinien von Social-Media-Plattformen besser zu verstehen“, verkündete Psaki im Juli letzten Jahres. Das Biden-Regime ging mit seinen Zensurzielen an die Öffentlichkeit und nahm zwölf Informationsquellen ins Visier, von denen es behauptete, sie seien „das dreckige Desinformations-Dutzend“. Anschließend forderte das Biden-Regime Big Tech auf, diese Personen vollständig von allen Social-Media-Plattformen zu entfernen.

Laut der jüngsten Veröffentlichung des Dokuments haben Beamte der CDC und der Biden-Administration mit Content-Moderationsteams bei Google, Twitter und Facebook zusammengearbeitet, um zu verhindern, dass US-Bürger die grundlegendsten Informationen über die Notfallverwendung von Covid-19-„Impfstoffen“ erhalten. Die US-Regierung hat nicht nur gegen die Klausel der freien Meinungsäußerung in der US-Verfassung verstoßen, sondern sie hat sich auch verschworen, um relevante medizinische Informationen im Prozess der informierten Zustimmung zurückzuhalten und damit grundlegende medizinische Ethik im großen Stil zu verletzen.

US-Verfassung, Bill of Rights, Zusatzartikel 1:

Der Kongress darf keine Gesetze erlassen, die die Einführung einer Religion betreffen oder deren freie Ausübung verbieten oder die Rede- oder Pressefreiheit oder das Recht des Volkes, sich friedlich zu versammeln und bei der Regierung eine Beschwerde einzureichen, beschneiden.

Nürnberger Kodex, Erster Grundsatz:

Die freiwillige Zustimmung der betroffenen Person ist absolut unerlässlich.

„Das bedeutet, dass die betroffene Person rechtlich in der Lage sein sollte, ihre Einwilligung zu geben; sie sollte sich in einer Lage befinden, in der sie in der Lage ist, eine freie Entscheidung zu treffen, ohne dass ein Element der Gewalt, des Betrugs, der Täuschung, der Nötigung, der Übervorteilung oder einer anderen Form von Zwang oder Nötigung vorliegt; und sie sollte über ausreichende Kenntnisse und ein ausreichendes Verständnis der Elemente des betreffenden Gegenstands verfügen, um eine verständige und aufgeklärte Entscheidung treffen zu können…“

Bidens Regime und die CDC nutzten Big Tech, um der Weltbevölkerung zerstörerische, tödliche Experimente aufzuzwingen

Die CDC-Dokumente beschreiben die regelmäßige Kommunikation zwischen der Bundesregierung und den drei größten Social-Media-Plattformen. Dazu gehörten regelmäßige „Be on the lookout“-Sitzungen, um Informationen zu identifizieren, die mit der Impf-All-Agenda der CDC in Konflikt stehen. Bundesbeamte lieferten „Beispiele“ für Beiträge, die gekennzeichnet werden sollten, und Beiträge, die vollständig zensiert werden sollten.

Zusätzlich zur Zensur förderte Facebook die staatliche und pharmazeutische Propaganda, indem es der CDC Werbeguthaben im Wert von 15 Millionen Dollar schenkte. Diese Anzeigengutschriften wurden verwendet, um soziale Distanzierung, Reisebeschränkungen und die Aufnahme von Impfstoffen zu fördern und gleichzeitig relevante Informationen über die Covid-19-Impfstoffe zu verbergen. Die CDC erstellte außerdem mit Facebook eine Liste „überprüfbarer Informationsquellen“, um die vom Gesundheitsministerium veröffentlichten Beiträge in den sozialen Medien zu schützen.

Bei Twitter organisierten Mitarbeiter regelmäßige Chats mit CDC-Beamten und warnten die Facebook-Beamten, dass ihre Algorithmen nicht gut genug arbeiteten, um „Impfstoff-Fehlinformationen“ zu eliminieren. Twitter-Beamte wandten sich an die CDC und baten um Hilfe bei der Identifizierung von „Fehlinformationen“, die auf der Plattform zensiert werden sollten. CDC-Beamte schickten Twitter-Beamten ein offizielles Diagramm, in dem die Tweets aufgeführt waren, die sie als „Fehlinformationen“ ausmachen wollten. Die CDC entfernte gezielt Informationen über Impfstoffverletzungen, Impfstoffausscheidungen, das Risiko von Fehlgeburten, Störungen des Menstruationszyklus und Informationen über genetische Veränderungen, die durch den Impfstoff verursacht werden.

Bei Google gingen die CDC-Beamten sogar so weit, dass sie den Code der Google-Wissensdatenbank bearbeiteten. Diese Bearbeitungen zielten darauf ab, die Isolierung, die Maske und die Verwendung des Impfstoffs zu fördern. CDC-Beamte wiesen Google an, die Suchmaschine selbst zu verwenden, um die Impfstoffseite der CDC zu bewerben. Die CDC nutzte auch Googles „Signalverstärkung“, um für ähnliche Propaganda der Weltgesundheitsorganisation zu werben und um „umfassende globale Schulungen zum Aufspüren, Analysieren und Ansprechen von Fehlinformationen“ zu fördern.

Die CDC-Beamten wollten nicht dabei erwischt werden, wie sie mit den sozialen Medien konspirieren. In den E-Mails wiesen die CDC-Beamten die Twitter-Mitarbeiter an, ihre Anweisungen nicht weiterzugeben. „Bitte teilen Sie nichts außerhalb Ihres Vertrauens- und Sicherheitsteams“, schrieben die CDC-Beamten. Die CDC hat versucht, wichtige Informationen über die COVID-„Impfstoffe“ zu verbergen – Informationen, die für den Prozess der informierten Zustimmung unerlässlich sind. Da die AFL diese Verbrechen vor Gericht bringt, ist es an der Zeit, dass jeder Einzelne, der an diesem betrügerischen, verfassungswidrigen Prozess beteiligt ist, zur Rechenschaft gezogen und vor Gericht gestellt wird.