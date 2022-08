Unglaubliches aus den Medien: „Experten“ warnen jetzt davor, dass kalte Duschen Herzinfarkte bei jungen Erwachsenen verursachen, aber das ist noch nicht alles…

Ich weiß nicht, ob Sie es schon gehört haben, aber viele gesunde junge Erwachsene entwickeln Herzprobleme, und einige erleiden dadurch Herzinfarkte. Es ist so traurig, diese Geschichten zu hören, und leider scheint niemand die Ursache dafür zu kennen.

Wenn Sie vor einem Monat eine Google-Suche nach den Vorteilen kalter Duschen durchgeführt hätten, hätten Sie viele Links zu Videos und Studien gefunden, die zeigen, wie gut sie für Sie sein können. Und bei Eatthed*mnsalad wurde darüber geschrieben. Ich benutze täglich eine kalte Dusche wegen der vielen Vorteile. Kalte Duschen und Eisbäder werden von Sportlern schon seit langem verwendet, um sich von harten Trainingseinheiten zu erholen. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass kaltes Wasser das Immunsystem stärkt – etwas, das wir alle gebrauchen können. Wenn Sie Herzprobleme haben, sollten Sie allerdings nicht in ein Eisbad springen oder das Wasser auf die kälteste Stufe stellen. Wenn Sie Herzprobleme haben, sollten Sie auch nicht gleich einen Marathon laufen, sondern mit einem Spaziergang von einer halben Meile beginnen.

Ich erwähne das deshalb, weil Sie, wenn Sie heute „kalte Dusche“ googeln, herausfinden werden, dass kaltes Duschen die Ursache für den Anstieg der Herzinfarkte bei Jugendlichen sein könnte. Interessant, denn ich bin mir sicher, dass sich unsere Medien bald darauf stürzen und das kalte Duschen als Hauptursache für alle Herzprobleme untersuchen werden. Vielleicht werden sogar die führenden Gesundheitsexperten interviewt und warnen uns vor dieser tödlichen Angewohnheit! Ich werde Popcorn machen, denn ich weiß, dass das interessant wird.

Einige Gesundheitsexperten haben davor gewarnt, dass plötzlicher Kontakt mit kaltem Wasser tödlich sein kann, insbesondere für diejenigen, die bereits Herzprobleme haben, da dies zu einem Herzinfarkt oder Herzrhythmusstörungen führen kann.

Die Times of India berichtete:

Kaltes Wasser kann den Körper schockieren, wodurch sich die Blutgefäße in der Haut zusammenziehen. Dadurch kann sich der Blutfluss im Körper verlangsamen. Um dies auszugleichen, beginnt das Herz schneller zu schlagen, um das Blut durch den Körper zu pumpen. Dadurch kann sich auch der Druck auf die Blutgefäße erhöhen. Auch wenn jemand gesund, fit oder jung ist, kann kaltes Wasser einen Herzinfarkt auslösen, da es eine Vasokonstriktion (Verengung der Muskeln um die Blutgefäße) verursacht. Untersuchungen haben ergeben, dass dies in der Regel bei heißem Wetter geschieht, wenn die Menschen eher bereit sind, sich sofort unter die kalte Dusche zu stellen.

Dieses Risiko wurde erstmals in einer in der Zeitschrift Physiology veröffentlichten Studie festgestellt, in der erklärt wurde, dass ein plötzliches Eintauchen in kaltes Wasser schädlich für unseren Körper ist. Es kann zu einer Reihe von neurogenen kardio-respiratorischen Reaktionen führen, der sogenannten Kälteschockreaktion. Es kann zu Keuchen, Hyperventilation, Atemnot und Panik führen. Dies kann abnorme Rhythmen im Herzen auslösen und zu einem Herzinfarkt führen.

Im vergangenen Jahr wurde in den USA eine schockierende Häufung ungeklärter Todesfälle bei den 18- bis 49-Jährigen gemeldet.

Der Begriff „Sudden Arrhythmic Death Syndrome“ (auch „SADS“ genannt) bezeichnet einen plötzlichen und unerwarteten Tod bei Jugendlichen und Erwachsenen, der in der Regel im Schlaf durch einen Herzstillstand verursacht wird und für den es keine offensichtliche Erklärung gibt.

Die Eliten wollen Ihnen weismachen, dass alles SADS verursacht, obwohl wir es alle besser wissen, wie The Gateway Pundit berichtet.

Im Folgenden finden Sie eine Liste von Artikeln, die von so genannten Gesundheitsexperten veröffentlicht wurden, um den jüngsten Anstieg von SADS zu erklären.

Beachten Sie, was es NICHT auf die Liste geschafft hat!

Die U.S. Sun: Dringende Warnung an Gärtner, da der Boden „das Risiko einer tödlichen Herzkrankheit“ erhöht.

Mediziner fanden heraus, dass Schadstoffe im Boden eine „schädliche Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System“ haben könnten. In der Zeitschrift Cardiovascular Research der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie schreiben die Autoren, dass zu den Bodenschadstoffen Schwermetalle, Pestizide und Kunststoffe gehören. Sie stellen fest, dass verunreinigte Böden zu einem erhöhten oxidativen Stress in den Blutgefäßen führen können, was wiederum zu Herzerkrankungen führt. Verschmutzter Boden kann durch Einatmen in den Blutkreislauf gelangen.

Daily Mail: Experte warnt, dass Schneeschaufeln ein tödlicher Weg sein kann, um zugrunde liegende Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu entdecken, da die Belastung des Herzens durch körperliche Aktivität einen plötzlichen Tod verursachen kann.

Dr. John Bisognano, Leiter der präventiven Kardiologie am Frankel Cardiovascular Center der University of Michigan Health, warnte, dass Menschen, die ein stagnierendes Leben führen, sich beim Schneeschaufeln bis zum Tod belasten könnten. Viele Menschen haben sich den Rest des Jahres nicht viel bewegt, und Schneeschaufeln ist nicht nur eine schwere Übung, sondern eine Übung, die das gesamte Herz-Kreislauf-System wirklich belastet“, so Bisognano in einer Mitteilung der Universität.

Wales Online: TV-Hausarzt: Preisanstieg bei Energiekosten kann Herzinfarkte und Schlaganfälle verursachen

Ein Arzt hat davor gewarnt, dass die heutige enorme Erhöhung der Gas- und Strompreise für 22 Millionen Haushalte in Großbritannien zu einem Anstieg von Herzinfarkten und Schlaganfällen führen könnte. Dr. Amir Khan meldete sich heute Morgen in der ITV-Sendung Lorraine zu Wort, da er befürchtet, dass die enormen neuen Rechnungen verheerende Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen haben werden. Als Arzt sagte er, er wisse, dass er die Auswirkungen auf die Patienten in seiner Hausarztpraxis sehen werde.

Wales Online: Stärkeres Schwitzen als sonst und in der Nacht könnte ein Zeichen für einen Herzinfarkt sein

Wenn man mehr schwitzt als sonst, kann das ein Anzeichen für einen drohenden Herzinfarkt sein, sagen Experten. Nächtliches Schwitzen ist auch für Frauen ein Zeichen dafür, dass sie Herzprobleme haben. Es ist bekannt, dass ein Herzinfarkt lebensbedrohlich sein kann, und der Anblick einer Person, die sich in einem Fernsehdrama an die Brust klammert, während sie nach Luft ringt, ist ein bekanntes Bild. Im wirklichen Leben gibt es jedoch mehrere Frühwarnzeichen, auf die man achten sollte.

Health Line: Kann Schnarchen zu Herzinsuffizienz führen?

Schnarchen ist nicht nur eine laute Belästigung, sondern kann auch ein Anzeichen für Schlafapnoe sein. Nicht jeder, der schnarcht, hat diese Grunderkrankung. Bei denjenigen, die sie haben, kann Schnarchen zu Herzversagen führen.

CBS News: Weniger fernsehen kann das Risiko von Herzkrankheiten verringern, so die Forschung

Eine neue Studie kommt zu dem Schluss, dass wir unser Risiko für Herzkrankheiten senken könnten, wenn wir unseren täglichen Fernsehkonsum einschränken würden. Die Forscher fanden heraus, dass Menschen, die mehr als vier Stunden pro Tag fernsehen, das größte Risiko haben, eine Herzkrankheit zu entwickeln, während diejenigen, die weniger als eine Stunde pro Tag fernsehen, ein um 16 Prozent geringeres Risiko haben. Interessanterweise schien die Zeit, die am Computer verbracht wurde, keinen Einfluss auf das Risiko einer Herzerkrankung zu haben.

Daily Mail: Völlig neue Art von „hochreaktiver“ Chemikalie in der Erdatmosphäre gefunden – und sie könnte Atemwegs- und Herzkrankheiten auslösen und zur globalen Erwärmung beitragen, behaupten Wissenschaftler

Wissenschaftler haben in der Erdatmosphäre eine neue Art von extrem reaktiver Substanz entdeckt, die eine Gefahr für die menschliche Gesundheit und das globale Klima darstellen könnte. Das Forscherteam behauptet, dass die Hydrotrioxide wahrscheinlich in der Lage sind, in winzige luftgetragene Partikel, so genannte Aerosole, einzudringen, die ein Gesundheitsrisiko darstellen und zu Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen können.

The U.S. Sun: Warnung vor Sommerferien: Flugverspätungen erhöhen das Risiko für stille Killer

Experten haben jetzt davor gewarnt, dass der Stress, der sich aufgrund von Reiseproblemen aufbaut, das Risiko für stille Killer erhöhen könnte. Der leitende Apotheker Abbas Kanani von ChemistClick sagte, dass unerwartete Ereignisse wie Flugverspätungen und Erstattungsprobleme körperliche Veränderungen im Körper auslösen können. Er erklärte: „Urlauber, die sich dazu entschließen, auf Flughäfen zu schlafen, ungesunde Mahlzeiten zu kaufen und den Alkoholkonsum zu erhöhen, wenn sie mit ständiger Ungewissheit konfrontiert sind, laufen Gefahr, einen hohen Cholesterinspiegel zu bekommen, der zu einer lebensbedrohlichen Herzerkrankung führen kann.

Toronto Sun: Studien – Sommerzeit kann das Risiko von Herzkrankheiten und Schlaganfällen erhöhen

Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass die Umstellung auf die Sommerzeit mit Herzkrankheiten und Schlaganfällen in Verbindung gebracht werden könnte, so ein Bericht der American Heart Association.

New Scientist: Größere Menschen haben möglicherweise ein höheres Risiko für Nerven-, Haut- und Herzkrankheiten

Größere Menschen können ein höheres Risiko für Nerven-, Haut- und einige Herzkrankheiten haben, so die bisher größte Studie, die einen Zusammenhang zwischen Körpergröße und Krankheit herstellt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Körpergröße als Risikofaktor genutzt werden könnte, um Vorsorgeuntersuchungen für Menschen mit dem größten Risiko für bestimmte Krankheiten zu priorisieren.

News Medical: ‚Redlining‘ in Wohngegenden kann das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen

Die historisch diskriminierende Wohnungsbaupolitik, die als „Redlining“ bekannt ist, wird heute, mehr als 60 Jahre nach ihrem Verbot, mit Herzkrankheiten und verwandten Risikofaktoren in den betroffenen Vierteln in Verbindung gebracht. Dies geht aus einer heute im Journal of the American College of Cardiology veröffentlichten Studie hervor. Gesundheitliche Ungleichheiten wurden mit einer Vielzahl von sozioökonomischen, umweltbedingten und sozialen Faktoren in Verbindung gebracht, und diese Studie ergänzt die zunehmenden Belege für die langfristigen kardiovaskulären Auswirkungen, die Ungleichheiten auf gefährdete Bevölkerungsgruppen haben können.

Medizinische Nachrichten heute: Was ist der Zusammenhang zwischen kaltem Wetter und Herzinfarkten?

Die Exposition gegenüber kaltem Wetter kann das Risiko von kardialen Reaktionen, einschließlich Herzinfarkten, erhöhen. Das liegt daran, dass die Blutgefäße auf niedrige Temperaturen mit einer Verengung reagieren, was den Blutdruck erhöht und die Durchblutung verringert, wodurch das Herz belastet wird.

New York Post: Studie – Einschlafen mit eingeschaltetem Fernseher kann zu frühem Tod führen

Millionen von Amerikanern schlafen jede Nacht vor dem Fernseher ein – aber eine neue Studie hat herausgefunden, dass diese Praxis zu einem frühen Tod beitragen könnte. Forscher der Northwestern University School of Medicine untersuchten die Auswirkungen des Umgebungslichts auf die Gesundheit und die Schlafgewohnheiten von 552 Personen im Alter zwischen 63 und 84 Jahren.

New Scientist: Sonnenstürme können bis zu 5500 herzbedingte Todesfälle in einem Jahr verursachen

Sonnenstürme, die das Magnetfeld der Erde stören, können in manchen Jahren bis zu 5500 herzbedingte Todesfälle in den USA verursachen. Die Sonne durchläuft Zyklen von hoher und niedriger Aktivität, die sich etwa alle 11 Jahre wiederholen

Express: Blutgerinnsel: Wie schlafen Sie? Eine Position kann das Risiko einer tiefen Venenthrombose erhöhen

Harvard Health schreibt: „Schlafen im Sitzen in einem Sessel […] könnte in einigen Fällen das Risiko einer tiefen Venenthrombose erhöhen. Ein Blutgerinnsel in einer Gliedmaße kann entstehen, wenn Arme oder Beine stundenlang unbeweglich angewinkelt sind. „Aber wenn Sie es bequem haben und sich leicht zurücklehnen können, sollte das Schlafen im Stehen kaum Risiken bergen, vorausgesetzt, es beeinträchtigt nicht Ihre Fähigkeit, gut zu schlafen. Aufrechtes Schlafen ist jedoch nicht die einzige Schlafposition, die Gesundheitsrisiken birgt. Laut Experten der Mayo Clinic kann das Schlafen auf dem Rücken dazu führen, dass sich Zunge und Kiefer nach unten neigen und die Atemwege behindern.

