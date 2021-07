Es ist nun offiziell: Die WHO arbeitet an einer digitalen Brieftasche zum Speichern von Impfdaten

Ein Beamter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sagte, dass die Organisation an der Entwicklung einer digitalen Brieftasche“ für den COVID-19-Impfstoff arbeitet und außerdem versucht, die Verbreitung“ eines internationalen Zertifikats für Geimpfte zu erhöhen.

Dr. Michael Ryan, ein irischer Epidemiologe, der das WHO-Programm für Gesundheitsnotfälle leitet, das sich mit COVID-19 befasst, machte diese Bemerkungen während einer täglichen Pressekonferenz am 12. Juli in Genf.

„Wir haben Länder, die dies wünschen, und die das internationale Zertifikat für Impfungen und Prophylaxe wollen … das erfordert, dass andere Länder dieses Impfzertifikat anerkennen müssen“, sagte Ryan und fügte hinzu, dass die WHO „an der Verbreitung der Papierversionen“ arbeitet sowie auch an einem internationalen Zertifikat zur Impfprophylaxe und auch an der Entwicklung einer digitalen Geldbörse, die für den gleichen Zweck verwendet werden könnte.