Es kommt bald: Ihr Reiseverhalten wird durch persönliche Kohlendioxid-Grenzwerte eingeschränkt

Experten schlagen vor, dass Ihr Lebensstandard um mehr als 85% reduziert wird

Ein Bericht über die Zukunft des Reisens und des Tourismus, der gemeinsam von der Reiseagentur Intrepid Travel und dem Future Labs Institute erstellt wurde, zeigt eine Zukunft, die stark vom Klimawandel und den damit verbundenen Reisebeschränkungen geprägt sein wird.

„A Sustainable Future for Travel“ (Eine nachhaltige Zukunft für das Reisen) warnt vor dem „Aussterben des Reisens“, wenn einige Gebiete von einem so radikalen Klimawandel betroffen sind, dass der gesamte Tourismus dort eingestellt wird, und vor „persönlichen Kohlenstoffzertifikaten„, die die Anzahl der erlaubten Reisen einschränken werden.

Aus dem Bericht (Hervorhebung hinzugefügt):

Kohlenstoff-Pässe Ein persönliches Kohlenstoffemissionslimit wird zur neuen Normalität werden, da die Politik und die Werte der Menschen eine Ära großer Veränderungen vorantreiben.

Wie der weltweite Tourismusboom zeigt, ist die Häufigkeit, mit der wir fliegen können, wieder scheinbar unbegrenzt. Wenn es unser Gewissen und unser Geldbeutel zulassen, können wir mit dem Flugzeug von einem Ort zum nächsten fliegen. Doch das wird sich ändern. Wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir mit einer Abkehr von der Häufigkeit des Reisens rechnen müssen, und der CO₂-Pass wird die Tourismuslandschaft verändern“, sagt Raymond [Martin Raymond, Mitbegründer der Future Laboratories].

Persönliche CO₂-Zertifikate könnten dazu beitragen, die CO₂-Emissionen einzudämmen und den Gesamt-Fußabdruck des Reisens zu verringern. Diese Zertifikate werden in Form von Pässen ausgestellt, die die Menschen dazu zwingen, ihren Kohlenstoffverbrauch im Rahmen des globalen Kohlenstoffbudgets von 750 Milliarden Tonnen bis 2050 zu halten.

Es wird erwartet, dass die Zahl der jährlich erlaubten Reisen bis 2040 begrenzt wird. Experten empfehlen, dass Einzelpersonen ihren Kohlenstoffausstoß derzeit auf 2,3 Tonnen pro Jahr begrenzen sollten – das entspricht einer Hin- und Rückreise von Rio de Janeiro in Brasilien nach Riad in Saudi-Arabien. Der durchschnittliche CO₂-Fußabdruck in den USA liegt jedoch bei 16 Tonnen pro Person und Jahr, in Australien bei 15 Tonnen und in Großbritannien bei 11,7 Tonnen. Dies steht in krassem Gegensatz zu der Situation, in der wir uns in der Zukunft befinden könnten, wenn Reisende im Jahr 2040 gezwungen sind, auf die horizonterweiternden Erfahrungen zu verzichten, die Touristen heute so sehr schätzen.

In der Praxis werden Ihrem Energieverbrauch Ihre Kohlenstoffemissionen entsprechen, abgesehen von einem relativ schmalen Band der Effizienz (es sei denn, es gibt einen Durchbruch bei der sauberen Energie, und die einzige brauchbare Energie, die wir haben, die Kernenergie, wird von der Klima-Sekte nicht als saubere Energie angesehen).

Mit anderen Worten: Ihr Lebensstandard ist Ihr Energieverbrauch. Die Senkung des Energieverbrauchs einer Gesellschaft ist gleichbedeutend mit der Senkung ihres Lebensstandards.

In diesem Sinne sollten wir uns die Zahlen ansehen, die in dem Bericht „Sustainable Future for Travel“ genannt werden:

Experten empfehlen, dass jeder Einzelne seinen Kohlenstoffausstoß derzeit auf 2,3 Tonnen pro Jahr begrenzen sollte.

Die folgende Tabelle zeigt genau, um wie viel der Lebensstandard der Menschen in jedem Land gesenkt werden müsste, um die von nicht gewählten Experten empfohlene Kohlenstoffquote zu erreichen. Dies ist der Grad des „degrowth“, der notwendig ist, um die Ziele der Klima-Alarmisten zu erreichen, die sich auf unbeweisbare Annahmen und willkürliche Computermodelle stützen und bewusst gegenteilige Daten ignorieren und unterdrücken.

Wie ernst ist es unseren Führern und politischen Entscheidungsträgern damit, den Lebensstandard der Bürger um mehr als 85 % zu senken?

Hier ist Kanadas Umweltminister Steven Guilbeault, der ziemlich unbekümmert bestätigt, dass die Regierung den Erdgasverbrauch einschränken wird, um den Klimawandel zu bekämpfen:

Reporter: Wird es Einschränkungen geben, wie viel Erdgas Sie im Winter verbrauchen können? Guilbeault: Ja, genau, so sieht der Kampf gegen den Klimawandel aus.

Warum sprechen wir im Abschnitt über die digitalen Währungen der Zentralbanken über Kohlenstoffpässe?

(Der heutige Artikel ist ein Auszug aus dem Abschnitt „Eye on Evilcoin“ des Bitcoin Capitalist Makro-Überblicks dieses Monats).

Weil wir glauben, dass CBDCs unweigerlich als persönliche CO₂-Pässe auf den Markt kommen oder sich in solche verwandeln werden.

Gegenwärtig benutzt das, was wir das „Fiat-Geldsystem“ nennen, Schulden als Geld. Dies ist nicht länger tragbar, und wir erwarten einen Versuch, das, was wir grob als „Geld“ bezeichnen, von symbolischen Token, die mit Schulden unterlegt sind, in soziale Kreditpunkte umzuwandeln, die mit persönlichen CO₂-Fußabdruckquoten unterlegt sind.

Ein weiterer Bericht von Future Labs über „Neo-Kollektivismus“ könnte uns einen Hinweis darauf geben, wie die politischen Entscheidungsträger in der Spätphase des Globalismus versuchen werden, freie Märkte und universelle Menschenrechte durch eine „Wir sitzen alle im selben Boot“-Variante des Kommunismus zu ersetzen:

Die Gesellschaft steht vor einer massiven Umstrukturierung. Durch Werte wie Empathie und Gemeinschaft geeint, wenden sich die Verbraucher vom Individualismus ab und bilden Allianzen, die die Industrie dezentralisieren und die Macht in großem Maßstab neu verteilen.

LS:N Global und Future Laboratories wirken wie ein Möchtegern-Weltwirtschaftsforum. Viele Pronomen auf der „Team“-Seite und eine starke Anlehnung an die euphemistische WEF-Sprache, die den technokratischen Kommunismus gutartig und modisch erscheinen lässt.

Ich habe schließlich 265 Pfund für den Bericht „Neo-Collectivist Megatrend“ (eine 40-seitige PDF-Datei) ausgegeben, und was ich darin fand, entsprach den Erwartungen, war aber dennoch alarmierend.

Im nächsten Beitrag werden wir uns damit beschäftigen und herausfinden, wie die „Generation Zalpha“ uns in eine Ära des systemischen endemischen Sozialismus führen wird.

