Stadt Connecticut lehnt 5G ab, da Gesundheitsrisiken nachgewiesen wurden

Von Suzanne Burdick, Ph.D.

Nach Vorlage von Beweisen für die negativen Auswirkungen drahtloser Strahlung auf die Gesundheit stimmte das Repräsentantenhaus in Stamford, Connecticut, für die Ablehnung einer Vereinbarung, die es Telekommunikationsanbietern erlaubt hätte, 5G-Geräte auf stadteigenen Versorgungsmasten zu installieren.

Das Repräsentantenhaus in Stamford, Connecticut, hat Anfang des Monats einen Mustervertrag abgelehnt, der es AT&T und Verizon erlaubt hätte, 5G-Geräte auf stadteigenen Strommasten zu installieren.

Um eine schnelle Installation von 5G in seinem Bundesstaat zu erreichen, hat das Büro von Gouverneur Ned Lamont einen Mustervertrag zwischen den beiden größten Telekommunikationsanbietern der USA und den fünf größten Städten des Bundesstaates ausgearbeitet.

Stamford, die zweitgrößte Stadt des Staates, ist die einzige Stadt, die bisher gegen den Vertrag gestimmt hat. Einundzwanzig Abgeordnete stimmten gegen den Pakt. Fünf stimmten dafür und acht enthielten sich der Stimme.

W. Scott McCollough, Hauptverteidiger von Children Health Defense (CHD) in Sachen elektromagnetische Strahlung (EMR), kommentierte die Entscheidung der Stadt gegenüber The Defender: „Ich begrüße Stamfords prinzipientreue Haltung“.

Befürworter des Vertrags sagten, Stamfords Ablehnung könnte eine Klage gegen die Stadt nach sich ziehen, aber McCollough widersprach.

„Die Mobilfunkunternehmen haben noch keinen Fall. Es ist noch zu früh“, sagte er. „Dies war lediglich eine Entscheidung, eine Mustervereinbarung abzulehnen. Das Bundes- und Landesrecht erlaubt es der Stadt, stattdessen individuelle Bedingungen auszuhandeln, und genau das hat Stamford getan.“

Einem lokalen Medienbericht zufolge ließen sich die 21 Vertreter weitgehend von den Vorträgen sechs unabhängiger Experten über die wissenschaftlichen Beweise für die Schädlichkeit von Hochfrequenzstrahlung (HF), einschließlich 5G, überzeugen.

Die Experten, darunter die Toxikologin und Epidemiologin Devra Davis, Ph.D., MPH, sagten, dass es viele dokumentierte Gesundheits- und Umweltauswirkungen drahtloser Strahlung gebe, darunter Hirnschäden, Gedächtnisverlust, Rückgang der Fortpflanzungsfähigkeit, DNA-Schäden und Schäden für Insekten.

Der Landnutzungsausschuss des Verwaltungsrats stimmte nach Anhörung der Experten dafür, die Ablehnung des Abkommens zu empfehlen.

Davis, Gründerin und Präsidentin von Environmental Health Trust (EHT), sagte gegenüber The Defender: „Angesichts überwältigender, unabhängiger wissenschaftlicher Informationen über die realen und gegenwärtigen Gefahren, die von der Annäherung elektromagnetischer Felder an den Menschen ausgehen, hat Stamford dafür gestimmt, die Menschen und ihre Umwelt zu schützen.“

Sie fügte hinzu: „Wir sollten aufhören, darüber zu debattieren, ob wir Beweise für die Schädigung von Menschen haben, und jetzt Maßnahmen ergreifen, um die Ausbreitung dieser Schäden zu verhindern.“

„Die Stadt hat die Pflicht, die Bürger zu schützen“

Einige Abgeordnete, wie der Stadtverordnete Don Mays, befürchteten, dass eine Ablehnung des Abkommens bedeuten würde, dass AT&T und Verizon die Stadt verklagen würden. Er sagte auf der Sitzung am 18. Oktober: „Solange sich die Technologie [die drahtlose Strahlung aussendet] auf dem Markt nicht ändert, müssen wir sie im Wesentlichen akzeptieren.“

Eine Entscheidung der Federal Communications Commission (FCC) aus dem Jahr 2018 verbietet es Staaten und Gemeinden, Maßnahmen zu ergreifen, die die Einführung der 5G-Technologie behindern oder verzögern würden.

Mays fügte hinzu: „Wenn Städte versuchen, gegen die FCC-Regeln zu verstoßen, werden die Betreiber die Städte verklagen … Und ich denke nicht, dass wir diese Stadt dem aussetzen wollen.“

Stadtrat James Grunberger war jedoch anderer Meinung: „Ich glaube nicht, dass wir wegen der Androhung einer Klage davon abrücken sollten … Wenn wir in dieser Sache ein Testfall sein müssen, dann sollten wir ein Testfall sein.“

Bei einem Treffen im November bekräftigte Grunberger seinen Standpunkt. „Die Bundesregierung hat keine Richtlinien für Langzeitexposition, also müssen wir unsere Stadt selbst schützen und dürfen uns nicht von juristischen Drohungen beeinflussen lassen.“

Ähnlich äußerte sich der Abgeordnete Sean Boeger: „Ich bin einfach nicht bereit, ein Risiko einzugehen, wenn meine vier Kinder in dieser Stadt leben und die Kinder meiner Wähler in dieser Stadt leben, ohne dass es einen konkreten Konsens gibt.“

Neil Sherman, ein Einwohner von Stamford, sagte, der Vertrag würde es ermöglichen, dass 5G-Geräte „in der Nähe von Häusern und Schulen ohne Begrenzung der Anzahl der Antennen aufgestellt werden können. Sie arbeiten 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr.“

„Die Stadt hat die Pflicht, die Bürger vor potenziell gefährlichen Modalitäten zu schützen“, sagte Sherman.

Müssen Städte und Staaten die 5G-Einführung akzeptieren?

McCollough sagte, dass die Anfechtung der FCC-Entscheidung von 2018 noch vor Gericht verhandelt wird.

„Manchmal muss man seinen Standpunkt vertreten, und wir hoffen, dass Stamford das tut. Sie haben einige Argumente und diese müssen von einem Gericht in Connecticut vorgebracht und bewertet werden.“

McCollough wies darauf hin, dass Stamford keine „Verordnung“ oder „sogar eine Vorschrift“ erlassen hat, die Telekommunikationsanbieter blockiert, so dass die Telekommunikationsanbieter „dumm wären, wenn sie jetzt klagen und ein effektives Verbot fordern würden.“ Er sagte:

„Die Entscheidung des Gremiums bestand lediglich darin, einen Mustervertrag – oder eine Wegerechtsvereinbarung – abzulehnen, in dem die Zugangsbedingungen festgelegt waren, die Telekommunikationsunternehmen für die Installation ihrer 5G-Ausrüstung auf der städtischen Infrastruktur nutzen könnten. „Alles, was es bedeutet, ist, dass die Stadt nun die Bedingungen für den Zugang aushandeln wird, anstatt diesen Mustervertrag zu verwenden, den das Büro des Gouverneurs den Städten vorgeschlagen hat. „Die Telekommunikationsunternehmen haben erst dann einen Klagegrund, wenn diese Verhandlungen scheitern oder sie einen Genehmigungsantrag für einen Standort im Wegerecht stellen und dieser abgelehnt wird.“

Vier Erkenntnisse aus dem Expertenvortrag über die Risiken drahtloser Strahlung

Neben Davis gehörten zu den Experten, die vor dem Landnutzungsausschuss des Ausschusses referierten, Dr. Rob Brown, ein Spezialist für orthopädische Radiologie, B. Blake Levitt, ein Wissenschaftsjournalist, Theodora Scarato, die Geschäftsführerin von EHT, Kent Chamberlin, Ph.D., ehemaliger Vorsitzender und emeritierter Professor der Abteilung für Elektro- und Computertechnik an der Universität von New Hampshire, und Joseph Sandri, ein Anwalt für Telekommunikationsrecht und CEO des Technologielabors Thought Delivery Systems Inc.

Hier sind die vier wichtigsten Punkte, die sie den Vertretern der Stadt Stamford mitteilten:

#1 Drahtlose Strahlung kann zellulären Stress und DNA-Schäden verursachen, die zu Krankheiten führen.

Wissenschaftliche Studien haben wiederholt gezeigt, dass die Exposition gegenüber HF-Strahlung einzelne Zellen im Körper unter Stress setzen kann, was zu DNA-Schäden und Krankheiten führen kann, so Brown.

„Je länger eine Zelle gestresst ist“, sagte er, „desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht mehr richtig funktioniert.“

Brown sagste:

„Man könnte meinen, dass der Begriff Stress einen überschaubaren Zustand impliziert und dass er keine große Sache ist, aber lassen Sie mich das klarstellen. Stress schwächt das Gewebe des Körpers, so wie Stress eine Brücke zum Einsturz bringen kann, Stress einen Knochen zum Brechen bringen kann und auch zum Versagen eines Organsystems führen kann. „Wenn Zellen Stress ausgesetzt sind, können unglückliche Dinge passieren. Die Membranen – die die Zelle schützen und das innere Milieu der Zelle kontrollieren – können beschädigt werden, wodurch die Zelle ihre Funktionsfähigkeit verliert und das Leben der Zelle gefährdet wird.“

Proteine in der gestressten Zelle können geschädigt werden, sagte er und fügte hinzu, dass die Alzheimer-Krankheit, die Lewy-Körper-Demenz und die Amyloidose alle mit der Denaturierung von Proteinen verbunden sind.

„Und was noch wichtiger ist“, so Chamberlin, „wenn die Zelle gestresst ist, kann ihre DNA beschädigt werden, was zu Mutationen und möglicherweise zu Krebs führen kann.“

Chamberlin, der ein Jahr lang Mitglied einer Landnutzungskommission war, die im Auftrag des Staates New Hampshire die Gesundheitsrisiken drahtloser Strahlung untersuchte, wies auch auf diese Tatsache hin.

Chamberlin sagte, dass er, ein Ingenieur für drahtlose Kommunikation, vor seiner Tätigkeit in der Kommission nicht glaubte, dass schwache Strahlung besonders schädlich sei. „Das war – und ist – die gängige Meinung von Leuten, die in meinem Bereich arbeiten. Und es ist ein Standpunkt, der routinemäßig von [der Telekommunikations-] Industrie bekräftigt wird“.

„Allerdings“, so Chamberlin, „änderte sich meine Überzeugung über die Sicherheit drahtloser Strahlung bald“, als die Kommission „Hunderte von hochrangigen Veröffentlichungen identifizierte, die eine Schädigung durch geringe drahtlose Strahlenbelastung aufzeigten.“

Er sagte:

„Der primäre Mechanismus, durch den die Exposition Schaden verursacht, sind oxidative Veränderungen, die zu einem Anstieg der freien Radikale führen können. Diese freien Radikale können zu chronischen Entzündungen und einer Reihe von negativen Folgen führen, darunter:

Neurodegenerative Erkrankungen (Alzheimer)

Krebs

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Zuckerkrankheit

Chromosomenschäden

Neuronale DNA-Schäden

Neuropsychiatrische Auswirkungen

Schädigung des Spermas“.

Brown sagte auch, dass einige behauptet haben, dass 5G keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit hat, weil es nur ein paar Millimeter in die Haut eindringt – aber „Strahlung muss nicht tief gehen, um Schaden zu verursachen“, sagte er und fügte hinzu:

„Die Schilddrüse liegt oft nur wenige Millimeter tief unter der Hautoberfläche, ebenso wie die Hoden. Eine Störung der Funktion dieser Drüsen kann zu einer systemischen endokrinen Dysfunktion führen. „Darüber hinaus befinden sich viele wichtige Zellen, darunter rote Blutkörperchen und Immunzellen, knapp unter der Hautoberfläche.“

#2 FCC-Richtlinien sind ein „kompletter Fehlschlag“ für den Schutz von Kindern.

Davis verwies auf Forschungsergebnisse, die zeigen, dass Kinder besonders anfällig für HF-Strahlung sind.

Die einzigartige Physiologie von Kindern, einschließlich kleinerer Köpfe und mehr Flüssigkeit in ihren Gehirnen, führt zu einer verhältnismäßig größeren Absorption von HF-Strahlung als bei Erwachsenen.

Die Forschung zeigt, dass Kinder bis zu 30 Mal mehr HF-Strahlung in ihrem Hippocampus und 10 Mal mehr im Knochenmark ihres Schädels absorbieren können.

Die FCC habe sich geweigert, diese Forschungsergebnisse bei der Festlegung ihrer Richtlinien für die drahtlose Strahlenbelastung zu berücksichtigen, sagte sie.

EHT und andere Organisationen, darunter auch CHD, verklagten die FCC erfolgreich mit dem Argument, dass die Richtlinien der Behörde – die seit 1996 nicht mehr aktualisiert wurden – nicht ausreichen, um die menschliche Gesundheit zu schützen und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht berücksichtigen. sagte Davis:

„Der U.S. Court of Appeals, District of Columbia, gab uns Recht und entschied, dass die Richtlinien der FCC zu den Standards für die Prüfung von Telefonen und anderen Geräten willkürlich und willkürlich waren und dass die Prüfverfahren, insbesondere in Bezug auf Kinder und Langzeitexposition, ein völliges Versagen waren. „Das Gericht stellte fest, dass die FCC es versäumt hatte, Beweise für eine ordnungsgemäße Untersuchung der Langzeitexposition, der Anfälligkeit von Kindern, der Aussagen von Menschen, die durch Strahlenkrankheit geschädigt wurden, und der Auswirkungen auf das sich entwickelnde Gehirn und das Fortpflanzungssystem vorzulegen.“

Die FCC ist der Aufforderung des Gerichts, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu prüfen und besser zu erklären, wie ihre derzeitigen Normen dem Gesundheitsschutz dienen, immer noch nicht nachgekommen.

#3 Andere Länder haben strengere Normen für drahtlose Strahlung.

Scarato sagte, dass die FCC-Normen zwar noch nicht dem aktuellen Stand der Wissenschaft entsprechen, andere Länder jedoch Maßnahmen ergriffen haben, um niedrigere Grenzwerte für die Funkstrahlung festzulegen.

Indien, China, Russland, Italien und die Schweiz haben alle Grenzwerte, die nur einen Bruchteil der FCC-Grenzwerte betragen, sagte sie.

„Und in einigen dieser Länder gibt es Wissenschaftler, die sich mit diesem Thema beschäftigen“, sagte sie. „In den Vereinigten Staaten haben wir das jedoch nicht“.

Keine US-Regulierungsbehörde mit Fachkenntnissen im Gesundheitsbereich hat die wissenschaftlichen Beweise für die biologischen Auswirkungen von HF-Strahlung überprüft, sagte sie.

„Nicht die EPA [U.S. Environmental Protection Agency], nicht die CDC [Centers for Disease Control and Prevention], nicht das National Cancer Institute, die FDA [U.S. Food and Drug Administration oder] das Department of Labor“, fügte sie hinzu.

#4 Bestäuber können durch 5G beeinträchtigt werden.

Levitt, die seit den späten 1970er Jahren die biologischen Auswirkungen von HF-Strahlung erforscht, berichtete über die negativen Auswirkungen von HF-Strahlung auf die Umwelt und nicht-menschliche Arten.

Sie sagte, dass weder die FCC noch der Staat Connecticut jemals eine NEPA-Prüfung (National Environmental Policy Act) für 5G durchgeführt hätten.

Nach dem NEPA-Gesetz müssen Bundesbehörden prüfen, ob von ihnen genehmigte Projekte Schaden anrichten werden.

In der Zwischenzeit deuten Forschungsergebnisse darauf hin, dass die Einführung von 5G vor allem Insekten schaden könnte, da sie „sehr ineffiziente Thermoregulatoren“ sind und „besonders anfällig für Temperaturänderungen“, sagte Levitt und fügte hinzu: „Was sich auf Insekten auswirkt, wirkt sich auf uns alle aus.“

Viele Frequenzen drahtloser Strahlung, einschließlich der von 5G genutzten Bereiche, führen dazu, dass sich das Gewebe eines Organismus erwärmt, was wiederum die Funktionsweise des Organismus beeinträchtigen kann.

Forschungsergebnisse zeigen, dass 5G für Honigbienen tödlich sein kann, sagte sie.

Levitt wies darauf hin, dass dies Auswirkungen auf die menschliche Nahrungsversorgung haben würde. Sie warnte: „Allein durch das Insektensterben drohen katastrophale Auswirkungen, die Löcher in das gesamte Nahrungsnetz reißen könnten. [Die menschliche Nahrungsversorgung ist gefährdet.“

Sehen Sie sich hier die Präsentationen vor dem Ausschuss für Bodennutzung an: