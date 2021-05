Es regnet Bomben über den US-Basen im Irak

Militärbasen der Vereinigten Staaten im Irak leiden unter den schlechten Wetterbedingungen, da es in den ersten Maitagen und Ende April anscheinend Raketen regnet.

Am späten Abend des 2. Mai geriet das US Camp Victory im Irak unter Raketenbeschuss.

Zwei Raketen trafen das Gelände in der Nähe des Flughafens von Bagdad.

Die dritte Rakete wurde Berichten zufolge durch das C-RAM-Flugabwehrsystem abgefangen.

Es war der zweite Angriff auf Camp Victory innerhalb der letzten 10 Tage.

Nicht lange danach, am 3. Mai, wurde der Luftwaffenstützpunkt Balad in der Provinz Salah al-Din, in dem irakische Streitkräfte und US-Vertragspartner untergebracht sind, von einem weiteren Raketenangriff getroffen.

Der Kommandeur des Stützpunktes, Divisionsgeneral Sahi Abdul Ameri, sagte, dass insgesamt 9-10 Explosionen zu hören waren, aber nur drei selbstgebaute Raketen auf dem Gebiet des Stützpunktes explodierten.

Bei den Raketen soll es sich um 107mm Katyushas gehandelt haben.

Fotos zeigen angeblich, dass die Abschussrampen mit Fotos des ermordeten iranischen Generals Qassem Soleimani und des Kommandanten der Volksmobilisierungseinheiten Abu Mahdi al-Muhandis beschriftet waren.

Dennoch sagte das Pentagon, dass die zunehmende Häufigkeit von Angriffen gegen die US-Streitkräfte im Irak nicht bedeute, dass keine wirksamen Maßnahmen zu deren Schutz ergriffen würden. So fügte es hinzu, dass die angegriffene Basis nur von irakischen Truppen und Auftragnehmern, die für ein amerikanisches Unternehmen arbeiten, bewohnt werde.

Daneben werden fast täglich IED-Anschläge auf Konvois verübt, die logistischen Nachschub und Ausrüstung für die US-geführte Koalition im ganzen Irak transportieren.

Zuletzt wurden am 2. Mai zwei separate Konvois angegriffen.

Es wird vermutet, dass pro-iranische Gruppen für die Anschläge verantwortlich sind.

Die jüngsten Angriffe sind möglicherweise eine Reaktion auf die Explosionen in einer großen Chemiefabrik in der Nähe der Stadt Qom im Zentraliran am 2. Mai.

Ein Sprecher der Feuerwehr von Qom sagte der halbamtlichen Nachrichtenagentur ISNA, dass das Feuer daran gehindert worden sei, nahe gelegene Alkoholtanks zu erreichen, die einen „sehr großen Unfall“ verursacht hätten, wenn sie Feuer gefangen hätten.

Es gibt keine offizielle Mitteilung darüber, was die Explosion verursacht hat, aber sie ereignete sich genau zu dem Zeitpunkt, als es Berichte gab, dass in Wien einige Fortschritte bei den Verhandlungen zur Rettung des iranischen Atomabkommens gemacht worden waren.

Am 1. Mai gab der Iran bekannt, dass die USA zugestimmt hatten, einige Sanktionen aufzuheben, um das Abkommen von 2015 wiederzubeleben.

Tel Aviv versucht schon seit einiger Zeit, die Gespräche zwischen den USA und dem Iran zu behindern.

Im vergangenen Monat wurde ein Sabotageakt gegen die iranische Urananreicherungsanlage in Natanz verübt.

Der israelische Geheimdienst wurde dafür verantwortlich gemacht.

Der Teufelskreis, der die Situation rund um das Iran-Atomabkommen ist, geht weiter, und es ist wahrscheinlich, dass sich die Situation weiter verschlechtern könnte, wenn Washington und Teheran ein Abkommen erreichen, mit dem Tel Aviv unzufrieden ist.