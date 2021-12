„Es sind Lügen, die auf Lügen aufgebaut sind…All diese tyrannischen Maßnahmen sind unsinnig“! Dr. Naomi Wolf zerstört die Fauci-Eliten in Steve Bannons War Room

„Es sind Lügen, die auf Lügen aufgebaut sind… All diese tyrannischen Maßnahmen sind unsinnig… Wir befinden uns nicht mehr in einem pandemischen Notfall“ – Dr. Naomi Wolf zerstört die Fauci-Eliten in Steve Bannons War Room

Das folgende Video wurde von Citizen Free Press empfohlen, die sich auf die letzten 3 Minuten konzentrieren.

Dr. Naomi Wolf, Rhodes-Stipendiatin und ehemalige Beraterin der Clinton-Administration, ging in Steve Bannon’s War Room auf die medizinischen Eliten los:

Wir sehen das von Staat zu Staat. Es gibt eine Art Vertrag, bei dem die Gouverneure einen bestimmten Prozentsatz an Geimpften liefern müssen, um etwas von der Pharmaindustrie zu bekommen oder um ihren Vertrag zu erfüllen. Man sieht also immer wieder diese Struktur: Wir müssen 70 oder 80 % der Geimpften erreichen, sonst bekommt man seine Rechte nicht zurück. Und so funktioniert Amerika nicht. Ich habe meine Rechte. Sie (New Yorks Gouverneurin Hochul) kann mich nicht zwingen… Sie versuchen, uns auf ihr Feld der Rhetorik zu ziehen, und es ist ein Feld der Rhetorik der Lügen und es ist auf Lügen aufgebaut. Und ich denke immer an Goebbels, der sagte, wenn man nur eine große Lüge immer und immer wieder erzählt, werden die Leute einem glauben. Also erstens, wie ich immer wieder sage, sind sich alle einig, alle Daten zeigen, ob geimpft oder ungeimpft, dass es keinen Einfluss auf die Übertragung hat. All diese tyrannischen Maßnahmen sind also unsinnig, weil sie auf der Übertragung beruhen.