Der Westen wusste, dass Kiew nicht über genügend Waffen für eine erfolgreiche Gegenoffensive verfügte, hoffte aber, dass der „Mut und der Einfallsreichtum“ der ukrainischen Soldaten „dieses Defizit ausgleichen würde“, berichtete das Wall Street Journal. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums sind seit dem 4. Juni 26.000 Ukrainer bei der ukrainischen Gegenoffensive ums Leben gekommen.

„Als die Ukraine in diesem Frühjahr ihre große Gegenoffensive startete, wussten westliche Militärs, dass Kiew weder über die nötige Ausbildung noch über die Waffen – von Granaten bis zu Kampfflugzeugen – verfügte, um die russischen Streitkräfte zu vertreiben. Aber sie hofften, dass der ukrainische Mut und Einfallsreichtum den Sieg davontragen würden. Das haben sie nicht“, berichtet das WSJ.

„Tiefe und tödliche Minenfelder, ausgedehnte Befestigungen und die russische Luftwaffe haben zusammengenommen einen bedeutenden Vormarsch der ukrainischen Truppen weitgehend verhindert. Stattdessen droht die Kampagne in eine Pattsituation abzugleiten, in der Menschenleben und Ausrüstung verbrannt werden könnten, ohne dass sich die Lage ändert“, schreibt das Wall Street Journal.

„Da die Wahrscheinlichkeit eines großen Durchbruchs der ukrainischen Truppen in diesem Jahr immer geringer wird, entsteht für Washington und seine Verbündeten die beunruhigende Aussicht auf einen längeren Krieg – einen Krieg, der eine große Menge an hoch entwickelten Waffen und mehr Training erfordern würde, um Kiew eine Chance auf den Sieg zu geben“, schreibt das Wall Street Journal.

CNN-Bericht vom Kommandoposten der 47. motorisierten Schützenbrigade der Streitkräfte der Ukraine, die sich der russischen Armee an der Saporoschje-Front entgegenstellt.

CNN report from the command post of the 47th Motorized Rifle Brigade of the Armed Forces of Ukraine, which opposes the Russian army on the Zaporozhye front.

„Das politische Kalkül der Regierung Biden ist kompliziert. Präsident Biden steht im Herbst 2024 zur Wiederwahl an, und viele in Washington glauben, dass die Bedenken im Weißen Haus über die Auswirkungen des Krieges auf den Wahlkampf zu einer zunehmenden Vorsicht bei der Unterstützung Kiews führen.“

Dem WSJ zufolge droht die Offensive in eine Pattsituation zu münden, die die Ukraine ohne nennenswerte Fortschritte Leben und Ausrüstung kosten wird. Die Publikation stellt auch fest, dass es in Europa nicht genügend Reserven gibt, um Kiew mit allem Notwendigen zu versorgen. Westlichen Diplomaten zufolge ist es unwahrscheinlich, dass sich die europäischen Staats- und Regierungschefs für eine deutliche Aufstockung der Hilfe für die Ukraine entscheiden, wenn sie einen Mangel an Enthusiasmus seitens der USA spüren, die sich ihrerseits auf die Präsidentschaftswahlen vorbereiten.

Das dritte/letzte Video zeigt weitere Details eines Soldaten, der offenbar auf eine Landmine springt. Das Video scheint ukrainische Infanterie der 47. Mechanisierten Brigade im Minenfeld zu zeigen. Mehrere, die aus dem Bradley-SPz sprangen, wurden ebenfalls von Minen in die Luft gesprengt, woraufhin Artillerie und Brandmunition in der Nähe landeten.

3rd/Final video shows more details of a soldier apparently jumping onto a landmine.



The video appears to show Ukrainian infantry from the 47th Mechanized Brigade in the minefield.



Several who jumped out of the Bradley AFV were also blown up by mines, after which…

Seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 hat die Ukraine nach russischen Angaben 457 Kampfflugzeuge, 244 Hubschrauber, 5.238 unbemannte Luftfahrzeuge, 426 Flugabwehrraketensysteme, 10.889 Panzer und andere gepanzerte Kampffahrzeuge, 1.139 mit MLRS ausgerüstete Kampffahrzeuge, 5.604 Feldartilleriekanonen und Mörser sowie 11.888 militärische Spezialfahrzeuge verloren.

Ukrainischen und westlichen Geheimdienstinformationen zufolge ist die Moral des russischen Militärs aufgrund von Erschöpfung, schlechter Versorgung und zivilen Auseinandersetzungen unter der russischen Führung niedrig. „Russland scheint nicht in der Lage zu sein, die Initiative zu ergreifen und ukrainische Stellungen anzugreifen, aber seine Streitkräfte sind nach wie vor stark genug, um Hunderte Kilometer an Befestigungsanlagen und eine große Anzahl von Flugzeugen zu bemannen, die Kiews Truppen in Schach halten“, so das WSJ.

Präsident Wladimir Putin behauptete, Russland habe am Wochenende in einem einzigen Gefecht 15 Leopard-II-Panzer und 20 Bradley-Kampffahrzeuge zerstört.

Die Ukraine mobilisiert behinderte Menschen aus psychiatrischen Kliniken und Ärzte geben bei der medizinischen Untersuchung ihr Einverständnis. – > Siegerarmee? … Einfach traurig