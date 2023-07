Ist es etwas im Wasser?

Warum bezeichnen sich heute so viele Menschen als LGBT, vorwiegend unter den jüngeren Generationen? Die Statistiken einer aktuellen Gallup-Umfrage in den USA zu dieser Identifizierung sind eindeutig:

Generation Z (1997-2003): 20.8%

Millennials (1981-1996): 10.5%

Generation X (1965-1980): 4.2%

Baby-Boomer (1946-1964): 2.6%

Traditionalisten (vor 1946): 0.8%

Es wird vermutet, dass die Hauptursache für diese massive Verschiebung der Identitäten und Verhaltensweisen in einem Wandel der kulturellen Einstellungen liegt, der in den vergangenen zwei Jahrzehnten durch das Internet, die sozialen Medien und Smartphones beschleunigt wurde. Der Umfrage zufolge bezeichnen sich inzwischen 7,1 % der Erwachsenen in den USA als LGBT, eine Zahl, die sich seit 2012 verdoppelt hat. Der leitende Redakteur von Gallup, Jeff Jones, sagte, dass „der Bevölkerungswandel dies vorantreibt“.

Einige Wissenschaftler vermuten jedoch, dass es eine biologische und nicht nur eine soziale Ursache geben könnte. So wurde festgestellt, dass sich bestimmte Hormone, die in der Antibabypille enthalten sind, in den Trinkwasservorräten anreichern und möglicherweise die sexuelle Funktion und die Psyche des Menschen beeinträchtigen. Die Hormone treten vorwiegend in Form von Östradiol (EE2) auf, der stärksten Form von Östrogen, und gelangen über die Kanalisation ins Wasser. Die Forscher fanden dieses starke Hormon in 80 % des Wassers an den 50 untersuchten Standorten.

Eine von der Umweltbehörde durchgeführte Studie hat gezeigt, dass die in die Umwelt eingeleiteten östrogenhaltigen Stoffe zu einer Verweiblichung männlicher Fische geführt haben, sodass diese tatsächlich das Geschlecht wechseln. Bei vielen Fischen wurden sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane gefunden, und die Fruchtbarkeit der männlichen Fische ist so stark zurückgegangen, dass einige Süßwasserfischarten ausgestorben sind. Zum jetzigen Zeitpunkt machen sich die Experten mehr Sorgen über Hormone als über Arzneimittel im Allgemeinen, denn während hoch konzentrierte Mengen von Medikamenten erforderlich sind, bevor unser Körper beeinträchtigt wird, können kleine Mengen von Hormonen eine Wirkung haben.

„EE2 ist eine sehr wirksame Chemikalie“, sagte Professor Susan Jobling von der Brunel University. „Sie ist so konzipiert, dass sie im menschlichen Körper in sehr geringen Mengen wirkt. Das bedeutet, dass sie auch in der Umwelt erhebliche Auswirkungen haben wird. Die medizinische Forschung kennt zwar die Auswirkungen einer einmalig verschriebenen Dosis, aber noch nicht die Auswirkungen einer dauerhaften Präsenz des Medikaments in unserem Blutkreislauf“.

Es überrascht nicht, dass weder die britische Regierung noch die Pharmaunternehmen oder die Wasserversorger an einer Sanierung interessiert sind, und die Pharmaindustrie betreibt aktive Lobbyarbeit dagegen, weil sie befürchtet, dass sie sich an den Kosten von 30 Milliarden Pfund beteiligen müsste.

„Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist ganz einfach“, sagte Professor Richard Owen, ehemaliger Leiter der Abteilung Umwelt und Gesundheit bei der britischen Umweltbehörde. „Sind wir bereit, dafür zu zahlen, oder wollen wir uns lieber mit den Umweltschäden zufrieden geben, die mit der flexiblen Fruchtbarkeit einhergehen?“

Unabhängig davon haben Studien ergeben, dass Geschlechtsdysphorie biologische Ursachen haben kann, die mit der Entwicklung der Geschlechtsidentität vor der Geburt zusammenhängen. Laut Dr. Ananya Mandalay:

Geschlechtsdysphorie bedeutet in der Regel eine Schwierigkeit, sich mit dem biologischen Geschlecht einer Person zu identifizieren. Nun gibt es Hinweise darauf, dass die Krankheit möglicherweise nicht nur im Gehirn begründet ist. Studien deuten darauf hin, dass Geschlechtsdysphorie biologische Ursachen haben kann, die mit der Entwicklung der Geschlechtsidentität vor der Geburt zusammenhängen. Obwohl es keine Forschungsergebnisse gibt, die zeigen, dass Männer oder Frauen, die im Mutterleib synthetischem Progesteron oder anderen östrogenhaltigen Medikamenten wie Diethylstilbestrol (DES) ausgesetzt waren, ein erhöhtes Risiko für Geschlechtsdysphorie haben, könnte es einen Zusammenhang mit einigen atypischen Aspekten des Geschlechtsrollenverhaltens geben.

In den vergangenen Jahren haben Wissenschaftler Hinweise darauf gefunden, dass die Gehirne von Frauen, die die Pille nehmen, grundlegend anders aussehen. Im Vergleich zu Frauen, die keine Hormone nehmen, scheinen einige Regionen ihres Gehirns typisch „männlicher“ zu sein.

„Synthetische Gestagene sind mit der chemischen Struktur von Testosteron verwandt. Alle Derivate haben sich zu Levonorgestrel entwickelt, dem am häufigsten verwendeten oder bekanntesten Gestagen“, sagt Regine Sitruk-Ware, Reproduktionsendokrinologin beim Population Council in New York. „Es ist an sich immer noch androgen, weil es sich an die Androgenrezeptoren binden kann.

In jüngerer Zeit haben Wissenschaftler Versionen aus synthetischem Progesteron entwickelt, die die gegenteilige Wirkung haben und feminisierend wirken, und auch diese können unerwünschte Nebenwirkungen wie ein hormonelles Ungleichgewicht haben. Die Ärzte raten, die Pille während der Schwangerschaft „vorsichtshalber“ nicht einzunehmen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es noch nicht genügend Forschungsergebnisse, um eindeutige Schlussfolgerungen über die Rolle zu ziehen, die diese Chemikalien bei der jüngsten Explosion von LGBT-Identitäten und -Verhaltensweisen spielen könnten. Die bekannten Auswirkungen der Hormone auf die Frauen, die sie einnehmen, sowie auf Fische in freier Wildbahn deuten jedoch darauf hin, dass es sich hier um ein Problem handeln könnte. Wie lange müssen wir Ihrer Meinung nach noch warten, bis unsere Regierung die Sache ernst nimmt und eine gründliche Untersuchung durchführt?

Dr. Mark Shaw ist ein Zahnmediziner im Ruhestand.

Stoppt die Presse: Der Prozentsatz der Studenten an den Universitäten der Ivy League, die sich als LGBTQ+ identifizieren, liegt weit über dem Durchschnitt – mit Ausnahme der Penn. Ist das ein Versuch, den sozialen Status zu verbessern, indem man Punkte für die Opferrolle einfordert? Oder haben diese Hochschulen eine überdurchschnittlich hohe Menge an östrogenen Substanzen in ihren Wasservorräten?