ESG-Punktevergabe will die Unternehmen in die nachhaltige Entwicklung treiben, auch bekannt als Technokratie

ESG steht für „Environmental, Social, Corporate Governance“ (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) und wurde mit einem globalisierten Sozialkredit-Bewertungssystem für Unternehmen verglichen. Wenn Sie eine hohe ESG-Bewertung haben, wird es Ihnen leicht fallen, sich für Kredite zu qualifizieren, die besten Angebote von Verkäufern zu erhalten und an der globalen Lieferkette teilzunehmen.

Wenn Sie jedoch keine hohe ESG-Bewertung haben, werden Sie nicht lange im Geschäft bleiben, es sei denn, Sie ändern Ihr Verhalten und beugen sich den Anforderungen.

Wie werden ESG also bestimmt und wer legt die Regeln und Richtlinien fest?

Zunächst einmal hat ESG nichts mit den physischen Aspekten eines Unternehmens zu tun, wie Kapital, Cashflow oder Gewinn. Vielmehr geht es um immaterielle Faktoren wie die Frage, inwieweit Sie, Ihre Lieferanten und Kunden sich an die Richtlinien für nachhaltige Entwicklung und Klimawandel halten.

Laut Forbes,

„Die Geschichte der ESG-Investitionen begann im Januar 2004, als der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan über 50 CEOs großer Finanzinstitute anschrieb und sie einlud, an einer gemeinsamen Initiative unter der Schirmherrschaft des UN Global Compact und mit Unterstützung der International Finance Corporation (IFC) und der Schweizer Regierung teilzunehmen. Ziel der Initiative war es, Wege zur Integration von ESG in die Kapitalmärkte zu finden.“

Ein Jahr später (2005) verfasste der Umweltpolitiker Ivo Knoepfel ein wichtiges Papier mit dem Titel Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World“. Dieser 58-seitige Bericht enthielt „Empfehlungen der Finanzindustrie zur besseren Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen in Analyse, Vermögensverwaltung und Wertpapiervermittlung“.

Die Unternehmen, die an diesem Bericht mitarbeiteten, waren alles andere als echte Menschen, sondern die üblichen großen Namen: Weltbankgruppe, Morgan Stanley, HSBC, Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS, Mitsui Sumitomo Insurance, Citigroup und andere.

Und schon war die ESG geboren.

Der Bericht fasst zehn unverfängliche und subjektive Grundsätze zusammen, die sich ähnlich wie die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen lesen:

U.N. Global Compact-Prinzipien

Menschenrechte

Prinzip 1: Unternehmen sollen den Schutz der international verkündeten Menschenrechte in ihrem Einflussbereich unterstützen und achten; und

Prinzip 2: sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen.

Arbeit

Prinzip 3: Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlungen wahren;

Prinzip 4: Abschaffung aller Formen der Zwangs- und Pflichtarbeit;

Prinzip 5: die tatsächliche Abschaffung der Kinderarbeit; und

Grundsatz 6: Beseitigung der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf.

Umwelt

Prinzip 7: Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltproblemen einen vorsorgenden Ansatz unterstützen;

Prinzip 8: Initiativen ergreifen, um ein größeres Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt zu fördern, und

Prinzip 9: die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien fördern.

Korruptionsbekämpfung

Prinzip 10: Unternehmen sollen gegen alle Arten der Korruption eintreten, einschließlich Erpressung und Bestechung*.

Wer entscheidet über ESG-Standards und -Bewertungen? Es wird wiederholt darauf hingewiesen, dass Finanzanalysten die Hauptakteure sind:

„Wir fordern die Finanzinstitute auf, den Umfang der ESG-Integration im Research auf andere Anlageklassen auszuweiten, die von ESG-Faktoren betroffen sind, und zwar über Aktien hinaus.“ Jenseits von Aktien impliziert dies ein Ratingsystem für Anleihen, Unternehmensschulden und andere Finanzinstrumente.

„Wir ermutigen Analysten, die Entwicklung von Bewertungsmethoden weiter voranzutreiben, um besser mit qualitativen Informationen und unsicheren Auswirkungen im Zusammenhang mit ESG-Themen umgehen zu können.“

„Finanzanalysten sollten ihr Verständnis und ihre Analyse dieser Faktoren auf andere Branchen ausweiten.“

„Finanzanalysten sollten ihr Verständnis und ihre Integration von ESG-Themen in der Schwellenländerforschung verbessern.“

„Finanzanalysten und Investmentexperten sollten eine führende Rolle übernehmen, da sie am besten in der Lage sind, aufzuzeigen, wie sich ESG-Themen auf den Unternehmens- und Investitionswert auswirken.“

Um dies in die richtige Perspektive zu rücken: Die Stelle eines Finanzanalysten bei einem großen Finanzinstitut ist in der Regel ein Einstiegsjob für Leute, die gerade ihr Studium abgeschlossen haben. In Wirklichkeit werden sie durch ESG-Richtlinien dazu angehalten, bei der Untersuchung dieser nicht greifbaren Aspekte eines Unternehmens wie „Faktenprüfer“ zu handeln. Mit einem Federstrich können sie dann ein Unternehmen entsprechend seiner ESG-Compliance herauf- oder herabstufen, wobei jedoch keine zwei Analysten zu exakt denselben Schlussfolgerungen kommen dürften.

Mit den subjektiven ESG-Forschungsberichten in der Hand fordern leitende Angestellte dann Pensionsfonds, Investmentfonds, Hedgefonds, Investmentfonds usw. auf, sich von Unternehmen mit niedriger Bewertung zu trennen und in Unternehmen mit hoher Bewertung zu investieren. Wenn sie sich weigern, werden sie mit einem eigenen niedrigeren ESG-Score gebrandmarkt. Kreditinstitute werden aufgefordert, den ESG-Wert ihrer Kreditportfolios zu prüfen. Nicht hoch genug, um die „Faktenprüfer“ zufrieden zu stellen? Dann hören Sie auf, Geld an Unternehmen mit niedrigem ESG-Wert zu verleihen, oder riskieren Sie, selbst herabgestuft zu werden!

Von hier an wird es noch schlimmer. Der Bericht fordert, dass die Regierung die Offenlegung von Informationen vorschreibt:

„Wir glauben auch, dass ein regulatorischer Rahmen, der ein Mindestmaß an Offenlegung und Rechenschaftspflicht in Bezug auf ESG-Themen vorschreibt, die Verfügbarkeit und Vergleichbarkeit von Daten verbessern und somit die Integration in die Finanzanalyse unterstützen würde.

Und für die Börsen, um sowohl Kleinanleger als auch Institutionen zu informieren:

Die Börsen könnten beispielsweise ESG-Kriterien in den Prospekt für Unternehmen aufnehmen. Zur Verbesserung der Offenlegung sind sowohl freiwillige als auch marktfreundliche regulatorische Ansätze erforderlich. Beide sollten flexibel genug sein, um eine Vielfalt von Ansätzen und Anbietern zu ermöglichen, anstatt sich auf starre Vorschriften zu verlassen.

Schlussfolgerung

ESG ist ein globalistischer Betrug, und da ich das gerade gesagt habe, ist meine Punktzahl wahrscheinlich auf Null gesunken. Sie sollen Investitionen und Unternehmenspolitik in Richtung nachhaltige Entwicklung, auch bekannt als Technokratie, lenken. Außerdem handelt es sich um ein zirkuläres Konzept, das sich, einmal in Gang gesetzt, mit jeder Umdrehung im Finanzuniversum selbst verstärkt.

Als Nächstes werden wir uns mit ESG für Privatpersonen befassen, was noch einen Schritt weiter geht, wenn es darum geht, wie Sie tatsächlich über diese Dinge denken.

Besitzen Sie eine Investition in ein schmutziges altes Unternehmen mit niedrigen ESG-Werten? Besitzen Sie ein benzinschluckendes Auto? Ein großes Haus? Zu viel Gras in Ihrem Vorgarten? Sie arbeiten für ein Unternehmen mit niedrigem ÖSG-Gehalt? Sie posten Bilder in den sozialen Medien, die sich über die globale Erwärmung oder Maskenpflicht lustig machen? Nun, das zeigt, dass es Ihnen einfach egal ist, und schon sinkt Ihre Punktzahl. Versuchen Sie jetzt, eine Finanzierung für das neue Auto zu bekommen, das Sie kaufen möchten, oder eine neue Lebens- oder Hausratversicherung abzuschließen.

Sie verstehen, was ich meine.