EU finanziert israelische Waffenhersteller über zivile Forschungsprogramme

Israels Rüstungshersteller profitieren von EU-Fördermitteln für hochmoderne zivile Forschung

Öffentliche Daten zeigen, dass israelische Rüstungsunternehmen Fördergelder für zivile Projekte erhalten haben – trotz eines strikten EU-Verbots der Finanzierung von Forschung, die für die Kriegsführung genutzt werden kann.

Die EU hat Millionen Euro an Fördermitteln, die eigentlich für zivile Forschungsprogramme bestimmt sind, an israelische Rüstungshersteller und andere Verteidigungsfirmen weitergeleitet – trotz eines Verbots der Finanzierung militärischer und dual-use-fähiger Forschung.

Öffentliche Unterlagen zeigen, dass israelische Unternehmen, die eine zentrale Rolle in der militärischen Industrie des Staates spielen, wiederholt an EU-geförderter Forschung beteiligt waren, unter anderem im Rahmen von Horizon Europe und seinem Vorgängerprogramm Horizon 2020.

Von Middle East Eye ausgewertete Förderdaten zeigen, dass Horizon 2020 und Horizon Europe zwischen 2014 und 2025 nahezu mehr als 15 Millionen US-Dollar an Projekte mit Beteiligung von Israel Aerospace Industries (IAI) vergeben haben – einem staatlichen Rüstungskonzern und einem der größten Waffenhersteller Israels.

IAI produziert Drohnen, Raketensysteme und Überwachungstechnologien, die beim Völkermord in Gaza und bei der Besatzung des Westjordanlands eingesetzt werden.

Seit Mitte der 1980er-Jahre bündeln die EU-Mitgliedstaaten ihre Forschungsgelder in aufeinanderfolgenden Programmen, das jüngste davon ist Horizon Europe, das von 2021 bis 2027 läuft und ein Budget von 800 Milliarden Euro (937 Milliarden US-Dollar) hat.

Auch Länder außerhalb der EU können teilnehmen, indem sie eine Assoziierungsgebühr zahlen, die ihren Universitäten und Unternehmen Zugang zu Fördermitteln verschafft.

Israel gehört zu den größten Nutznießern unter den assoziierten Mitgliedern, insbesondere im Bereich der Sicherheitsforschung.

Die EU hat strenge Beschränkungen hinsichtlich der Art der im Rahmen des Programms zulässigen Forschung aufrechterhalten und ein Verbot von sogenannter „Dual-Use-Forschung“ verhängt, die militärisch genutzt werden kann, um sicherzustellen, dass öffentlich finanzierte zivile Projekte nicht für die Kriegsführung zweckentfremdet werden.

Im Gegensatz zur EU hält Israel keine strikte Trennung zwischen ziviler und militärischer Forschung aufrecht, da sein Forschungsökosystem strukturell eng mit dem Verteidigungssektor verflochten ist.

Ein europäischer Experte für die Finanzierung von Forschung und technologischer Entwicklung an einer italienischen Universität, der anonym bleiben wollte, bezeichnete die militärische Dual-Use-Verwendung als „die bösartige Anwendung guter Absichten“.

Hinwendung zur militärischen Nutzung

EU-Programme stellten 2,58 Millionen US-Dollar für Projekte mit Beteiligung von Elbit Systems bereit, einem weiteren großen israelischen Rüstungskonzern.

Elbit liefert nicht nur Waffen und Überwachungsausrüstung an das israelische Militär, sondern unterzeichnete kürzlich auch einen Vertrag im Wert von 2,3 Milliarden US-Dollar mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, die beschuldigt werden, die Rapid Support Forces im Sudan zu finanzieren, denen weitverbreitete Massaker, Vergewaltigungen und andere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden.

Darüber hinaus zeigen EU-Datenbanken, dass die beiden Horizon-Programme insgesamt fast 2.500 Projekte mit israelischen Partnern gefördert haben, mit einem Gesamtvolumen von rund 2,55 Milliarden US-Dollar.

In Israel können selbst scheinbar harmlose Projekte – etwa in der Datenanalyse, der pharmazeutischen Forschung oder bei Umwelttechnologien – zum Nutzen des Verteidigungssektors des Landes eingesetzt werden.

Infolgedessen birgt jede von der EU finanzierte Forschung das Risiko der Mittäterschaft an der Verletzung palästinensischer Menschenrechte.

Anstatt die Trennung zwischen ziviler und militärischer Nutzung von Forschung durchzusetzen, signalisiert die EU eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung.

In den Jahren 2024 und 2025 hat der Block die seit ihrer Einführung in den Rahmenprogrammen verankerten langjährigen Beschränkungen für Dual-Use-Forschung faktisch abgebaut.

„Die Europäische Kommission ist keine neutrale Verwaltungsbehörde“, sagte der italienische Wissenschaftler gegenüber Middle East Eye.

„Ihre Entscheidungen sind strategisch und politisch und spiegeln nicht unbedingt den Willen der europäischen Bürger wider.“

Im Jahr 2024 argumentierten eine Reihe hochrangiger politischer Überprüfungen, darunter der Draghi-Bericht und der Bericht der Heitor-Gruppe, dass Europas Forschungs- und Innovationspolitik den Verteidigungszielen direkter dienen müsse.

Kurz nach deren Veröffentlichung signalisierte die Europäische Kommission, dass das ausschließlich zivile Ethos von Horizon Europe nicht mehr zeitgemäß sei.

Wenn das nächste Rahmenprogramm 2028 startet, wird die Aufhebung des Dual-Use-Verbots strukturell verankert sein.

Nach den Plänen der Kommission soll eine gesamte Säule des Programms der militärischen Forschung gewidmet werden.

Gleichzeitig werden die verbleibenden Säulen Projekte nicht mehr allein deshalb ausschließen, weil ihre Ergebnisse sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden könnten.

Kritik von Europaabgeordneten

Bedenken hinsichtlich der EU-Forschungsförderung wurden auch innerhalb des Europäischen Parlaments geäußert.

In einer parlamentarischen Anfrage einer Gruppe von Europaabgeordneten wurde hervorgehoben, dass Horizon Europe allein zwischen dem 7. Oktober 2023 und Oktober 2024 130 Projekte mit israelischen Partnern gefördert habe, im Umfang von rund 147 Millionen US-Dollar.

Die Abgeordneten fragten, ob die Kommission das Risiko bewertet habe, dass diese Projekte während des laufenden Krieges in Gaza zur israelischen Militärindustrie beitragen könnten.

Die Kommission legte nicht offen, wie viele der geförderten Projekte direkte oder indirekte militärische Auswirkungen hatten. Ebenso wenig gab sie an, dass die Prüfverfahren als Reaktion auf den Konflikt verschärft worden seien.

Marc Botenga, ein belgischer Europaabgeordneter, der die Kommission wiederholt zu härteren Positionen zu Palästina gedrängt hat, sagte, sie habe sich geweigert klarzustellen, ob sensible Informationen an Israel weitergegeben worden seien.

„Im Grunde sagten sie uns, wir sollten ihnen vertrauen“, so Botenga. „Wir könnten die Informationen weitergegeben haben, wir könnten es aber auch nicht getan haben.“

„Die Militarisierung von Horizon Europe – sowohl in der Absicht als auch in den Ergebnissen“, sagte Botenga, „erfordert ein Umdenken in der europäischen wissenschaftlichen und akademischen Landschaft.“

„Auf Gaza wurde die dreifache Sprengkraft der Hiroshima-Bombe abgeworfen.“ Der ehemalige EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat Israel scharf kritisiert und seiner Regierung vorgeworfen, in Gaza einen Völkermord zu begehen.

“Three times more explosive power has been dropped on Gaza than was used in the Hiroshima bomb.”



Laut einem Bericht von Investigate Europe stellte der Europäische Verteidigungsfonds (EDF) – ein Programm, das formell von Horizon Europe getrennt ist, aber aus demselben EU-Gesamtbudget gespeist wird – mindestens 16,4 Millionen US-Dollar für IntraCom Defense bereit, ein in Griechenland ansässiges Militärforschungsunternehmen, das zu 95 Prozent Israel Aerospace Industries gehört.

Nach den EDF-Regeln dürfen militärische Forschung und sensible Informationen nicht an Drittstaaten weitergegeben werden, es sei denn, dies wird ausdrücklich genehmigt und unterliegt strengen Schutzmaßnahmen.

Da IntraCom jedoch mehrheitlich im Besitz von IAI ist, wäre jede von ihm produzierte militärische Forschung letztlich für Israel zugänglich.

Israel profitiert von Regeländerungen

Während die Kommission die Dual-Use-Forschung normalisiert, könnten Akademiker, die glauben, an zivilen Projekten zu arbeiten, die Kontrolle darüber verlieren, wie ihre Arbeit letztlich eingesetzt wird.

„Der Schaden durch Dual-Use wird oft unterschätzt“, sagte der Experte. „Es geht nicht nur um offensichtliche Militärtechnologien wie Drohnen oder Gesichtserkennung.“

Selbst Forschung, die harmlos erscheint – etwa Geolokalisierungswerkzeuge, landwirtschaftliche Innovationen, grüne Energiesysteme oder archäologische Methoden – kann im Kontext von Besatzung und territorialer Kontrolle zweckentfremdet werden, wie Israel dies in Palästina bereits getan hat.

Sowohl Botenga als auch der Experte erklärten, dass Israel unverhältnismäßig stark von der politischen Kursänderung der EU profitieren werde, da es sich um ein Land handelt, dessen Forschungs- und Innovationsökosystem bereits auf militärische Forschung ausgerichtet ist.

„Je mehr die Unterscheidung zwischen ziviler und militärischer Forschung verschwimmt“, sagte der Experte, „desto besser lassen sich die Ergebnisse in einem militärischen Kontext nutzen. Besonders für ein Land wie Israel, dessen Wirtschaft stark von der Rüstungsindustrie abhängt.“

„Persönlich finde ich das sehr beunruhigend“, fügte der Experte hinzu. „Ehrlich gesagt ist es beängstigend. Ich fürchte, dass dies die gegenwärtige und zukünftige Richtung der Europäischen Union ist.“

Einige Europaabgeordnete haben in den vergangenen zwei Jahren versucht, den militaristischen Kurs der Kommission und ihre inhärente Annäherung an Israel zu stoppen, jedoch mit begrenztem Erfolg.

Ab Oktober 2024 reichte eine Gruppe von Europaabgeordneten eine formelle parlamentarische Anfrage ein, in der gefragt wurde, ob es rechtlich zulässig sei, dass die EU weiterhin einen Staat finanziert, dem Völkermord vorgeworfen wird.

Die Anfrage verwies ausdrücklich auf Israels Handlungen in Gaza und die Verpflichtungen der EU aus ihren eigenen rechtlichen und ethischen Rahmenwerken.

Die Antwort der Kommission im Februar 2025 wich dem Kern der Anschuldigung aus.

Sie erklärte, die EU halte sich an ihre Regeln, da Horizon-Projekte keine Dual-Use-Forschung beinhalteten, und argumentierte, die Aussetzung von Mitteln für ein ganzes Land käme einer Diskriminierung gleich.

Diese Antwort stand in scharfem Kontrast zur Behandlung Russlands durch die EU, dessen Teilnahme an EU-Forschungsprogrammen innerhalb weniger Wochen nach dem Einmarsch in die Ukraine eingefroren wurde.

Botenga sprach diese Diskrepanz in einer späteren Nachfrage im selben Jahr an; die Kommission lieferte keine detaillierte Begründung.

Stattdessen änderte sie stillschweigend ihre Position. Zum ersten Mal räumte sie ein, dass das bloße Potenzial für Dual-Use nicht mehr als Verstoß gegen die EU-Forschungsregeln betrachtet werde, sondern nur noch die tatsächliche militärische Anwendung von Forschung Anlass zur Sorge gebe.

„Bedeutete das faktisch eine Regeländerung, um Israel entgegenzukommen?“, fragte Botenga rhetorisch in einem Interview.

Zukünftige Herausforderungen

Die Kommission signalisierte zeitweise eine kritischere Haltung. Im Juli 2025 brachte sie die Möglichkeit ins Spiel, Israels Teilnahme an einer spezifischen Komponente von Horizon Europe vorübergehend auszusetzen: dem Accelerator des Europäischen Innovationsrats (EIC), der Start-ups und Cybersicherheitsfirmen finanziert.

Der Vorschlag stand im Zusammenhang mit Israels mutmaßlichen Verstößen gegen seine Abkommen mit der EU hinsichtlich Menschenrechtsverletzungen.

Der Vorschlag war jedoch in seinem Umfang begrenzt und von kurzer Dauer.

Nach der Monate später verkündeten fragilen Waffenruhe in Gaza ließ die Kommission jede öffentliche Bezugnahme auf die vorgeschlagene Aussetzung fallen.

Selbst wenn sie umgesetzt worden wäre, so Experten, wäre die Wirkung marginal gewesen.

„Der eigentliche Nutzen, den Israel aus Horizon zieht, ist nicht nur das Geld“, sagte der italienische Experte für Forschungsfinanzierung. „Es ist die systematische Integration in europäische Forschungsnetzwerke und der uneingeschränkte Zugang zu Wissen.“

In den vergangenen drei Jahrzehnten hat Israels Assoziierung mit den EU-Rahmenprogrammen tiefe institutionelle Verbindungen zu europäischen Universitäten ermöglicht.

Israelische Studierende, Forschende und Professoren – von denen viele zwischen Wissenschaft und Militär wechseln – sind dadurch in europäische wissenschaftliche und intellektuelle Gemeinschaften eingebettet worden.

Europäische Universitäten haben theoretisch die Möglichkeit, diese Beziehungen zu kappen, doch in der Praxis ist ein Rückzug schwierig.

Horizon-Fördermittel binden die teilnehmenden Institutionen für die Dauer eines Projekts aneinander und hindern Forschende daran, sich einseitig zurückzuziehen, sobald die Finanzierung bewilligt ist.

Infolgedessen laufen Kooperationsprojekte mit israelischen Institutionen weiter – selbst an Universitäten, die Israels Handlungen öffentlich verurteilt oder Austauschprogramme mit israelischen Universitäten formell beendet haben.

Botenga argumentiert jedoch, dass der politische Kurs nicht unumkehrbar sei.

Das nächste Rahmenprogramm tritt erst 2028 in Kraft, was – wenn auch ein schmales – Zeitfenster für politische Interventionen offenlässt.

Paradoxerweise, so Botenga, könnte die Hinwendung der EU zu verteidigungsorientierter Forschung sogar strengere Teilnahmebedingungen rechtfertigen und Israels Assoziierung im Programm erschweren.

„Wenn die EU sich für eine stärkere Militarisierung entscheidet“, argumentierte Botenga, „dann sollte sie einen Staat wie Israel aus diesem privilegierten Netzwerk ausschließen – angesichts seiner Bilanz an Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.“

Er verwies auf laufende Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof und dem Internationalen Gerichtshof als weitere Gründe für einen Ausschluss.

In der Zwischenzeit liege die Verantwortung nicht allein bei den Regierungen, fügte Botenga hinzu.

Universitäten und Forschungseinrichtungen müssten unter öffentlichen Druck geraten, die Nutzung ihrer Arbeit kritisch zu hinterfragen.

„Dies wäre ein guter Zeitpunkt, Israel aus dem Programm auszuschließen. Absolut.“