EU mauert bei von der Leyens Rolle im milliardenschweren Pfizer-Impfstoffgeschäft

politico.eu: Der Europäische Rechnungshof wirft der Kommission vor, sich zu weigern, Einzelheiten über die Aushandlung des größten Impfstoffvertrags in der EU zu veröffentlichen.

Mit jedem Tag, der vergeht, sehen die Verhandlungen zwischen der Europäischen Kommission und Pfizer über den größten COVID-19-Impfstoffvertrag der EU weniger wie ein normales Geschäft und mehr wie ein Krimi aus.

Der Europäische Rechnungshof hat heute einen Bericht veröffentlicht, in dem er die Kommission beschuldigt, sich zu weigern, Einzelheiten über die persönliche Rolle von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in den Gesprächen preiszugeben.

Die Haushaltsaufsichtsbehörde stellte fest, dass die EU-Chefin das bestehende Regelwerk über den Haufen warf, um eine vorläufige Vereinbarung mit dem multinationalen US-Konzern auszuhandeln, die den Weg für einen Vertrag über bis zu 1,8 Milliarden Impfstoffdosen gegen das Coronavirus ebnete, der im Mai 2021 unterzeichnet werden sollte. Bei allen anderen Impfstoffverträgen, die die EU zwischen 2020 und 2021 abschließt, führte ein gemeinsames Team aus Beamten der Kommission und sieben Mitgliedsländern Sondierungsgespräche. Das Ergebnis wurde dann einem Lenkungsausschuss für Impfstoffe vorgelegt, der sich aus Vertretern aller 27 EU-Mitgliedstaaten zusammensetzte, die es abzeichneten.

Dieses etablierte Verfahren wurde jedoch im Fall des größten EU-Auftrags nicht eingehalten, so der Rechnungshof. Stattdessen führte von der Leyen selbst im März Vorverhandlungen für den Vertrag und legte die Ergebnisse im April dem Lenkungsausschuss vor. Ein geplantes Treffen wissenschaftlicher Berater, das die EU-Impfstoffstrategie für 2022 diskutieren sollte, habe nie stattgefunden, schreibt der Rechnungshof.

Anders als bei den anderen Vertragsverhandlungen weigerte sich die Kommission, Aufzeichnungen über die Gespräche mit Pfizer vorzulegen, sei es in Form von Protokollen, Namen der konsultierten Experten, vereinbarten Bedingungen oder anderen Belegen. „Wir haben die Kommission gebeten, uns Informationen über die Vorverhandlungen zu dieser Vereinbarung zukommen zu lassen“, schreiben die Autoren des Berichts. „Es wurden jedoch keine Informationen vorgelegt.

Ein hochrangiger Wirtschaftsprüfer, der die Untersuchung mit leitete, sagte gegenüber POLITICO, dass die Weigerung der Kommission, Informationen preiszugeben, höchst ungewöhnlich sei. „So etwas kommt fast nie vor. Das ist keine Situation, mit der wir am Rechnungshof normalerweise konfrontiert werden“, sagte der Prüfer, der um Anonymität bat.

Der Prüfungsbericht gibt Anlass zu weiteren Bedenken über von der Leyens Vorgehen, nur zwei Tage bevor sie ihre jährliche Rede zur Lage der Nation halten soll.

Bereits im April 2021 berichtete die New York Times, dass die EU-Chefin im Vorfeld des Deals Textnachrichten mit Albert Bourla, dem Vorstandsvorsitzenden von Pfizer, ausgetauscht hatte. Die scheinbar kuschelige Beziehung zwischen Spitzenpolitikern und Wirtschaftsführern erregte damals Aufsehen.

Und wie der Bericht feststellt, stieß die Untersuchung des Europäischen Bürgerbeauftragten in dieser Angelegenheit auf eine Mauer des Schweigens. Damals behauptete die Kommission, dass ihr die Textnachrichten nicht mehr vorlägen. Daraufhin stellte die Ombudsfrau Emily O’Reilly fest, dass ein Missstand in der Verwaltungstätigkeit vorlag.

Der größte Deal

Die Kontroverse dreht sich um den dritten Vertrag der Kommission für den mRNA-Impfstoff von BioNTech/Pfizer. Die beiden vorangegangenen Verträge hatten insgesamt bis zu 600 Millionen Dosen gesichert. Der nächste Vertrag über bis zu 1,8 Milliarden Dosen sollte sich jedoch als der bei weitem größte aller von Brüssel unterzeichneten Verträge erweisen. Er sah den Kauf von 900 Millionen Dosen im Voraus vor, mit der Option, weitere 900 Millionen Dosen zu bestellen, die in den Jahren 2022 und 2023 geliefert werden sollten.

Der Vertrag war sowohl vom Volumen als auch vom Preis her bedeutsam. Durchgesickerten Angaben zufolge kostet eine Dosis 15,50 €, was bedeutet, dass der Vertrag bei vollständiger Ausübung einen Wert von fast 30 Milliarden Euro hätte. „Es handelt sich um den größten COVID-19-Impfstoffvertrag, den die Kommission unterzeichnet hat, und er wird das Impfstoffportfolio der EU bis Ende 2023 dominieren“, so das Gericht. Pfizer reagierte nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme zu diesem Artikel.

Der Vertrag kam auf dem Höhepunkt der Pandemie zustande, kurz nachdem Produktions- und Vertriebsprobleme beim Impfstoffhersteller AstraZeneca dazu geführt hatten, dass die EU im Wettlauf um die Beschaffung von Impfstoffen hinter den USA und dem Vereinigten Königreich zurückblieb. Mitten in dieser Krise schaltete sich von der Leyen ein.

Der Europäische Rechnungshof stellt fest, dass im Fall des größten Impfstoffvertrags der EU mit Pfizer die festgelegten Verfahren nicht eingehalten wurden | Jeff Kowalsky/AFP via Getty Images

Es war nicht das erste Mal, dass die Kommissionspräsidentin wegen „verschwundener“ Textnachrichten in Schwierigkeiten geriet. Während ihrer Zeit als deutsche Verteidigungsministerin wurde im Rahmen einer parlamentarischen Untersuchung zu anständig bezahlten Geschäften mit externen Beratern festgestellt, dass eine untergeordnete Mitarbeiterin versehentlich Textnachrichten von ihrem Diensttelefon geöscht hatte und von der Leyen selbst Nachrichten von ihrem eigenen Gerät gelöscht hatte.

Letztlich wurde von der Leyen im Jahr 2020 durch den Abschlussbericht der Untersuchung entlastet, in dem festgestellt wurde, dass hochrangige Militärs und Regierungsbeamte Verstöße begangen hatten. In ihrer eigenen Aussage vor dem Untersuchungsausschuss räumte sie Mängel im Umgang des Ministeriums mit den Beratungsgeschäften ein, sagte aber, dass sie diese behoben habe.

Die Kommission reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme, und ihre schriftliche Antwort auf den Prüfbericht enthält keinen Hinweis auf von der Leyens Interaktionen mit Pfizer. Als Sandra Gallina, die hochrangige Gesundheitsbeamtin der Kommission, die die Verhandlungen mit geleitet hat, kürzlich vor dem COVID-19-Ausschuss des Europäischen Parlaments auftrat, bestritt sie jedoch, dass der dritte Pfizer-Vertrag etwas Ungewöhnliches gewesen sei.

„Er wurde wie alle anderen Verträge ausgehandelt. Ich sehe keinen Unterschied“, sagte Gallina, fügte aber hinzu, dass „es vielleicht eine andere Vorverhandlung gab“.

Der von POLITICO befragte Rechnungsprüfer sagte, die Vorverhandlungen seien für die endgültigen Vertragsbedingungen entscheidend gewesen: „Die wichtigsten Aspekte der Verträge wurden informell vereinbart. Erst nach Abschluss dieser informellen Vereinbarung konnte der formelle Prozess fortgesetzt werden. Das war wirklich entscheidend für die Verhandlungen.“

Das Gericht kann die Kommission nicht dazu zwingen, die fehlenden Informationen herauszugeben. Aber das Europäische Parlament kann über seinen Haushaltsausschuss seinen Unmut über diese Angelegenheit zum Ausdruck bringen.

Der Musik ins Auge sehen

Nächsten Monat soll Bourla von Pfizer vor dem COVID-Ausschuss des Parlaments erscheinen. Die Vorsitzende des Ausschusses, die belgische sozialistische Abgeordnete Kathleen van Brempt, sagte, sie wolle auch das Gericht auffordern, seine Erkenntnisse zu präsentieren.

Im Gespräch mit POLITICO sagte van Brempt, sie verstehe, dass die Kommission nach dem Rückschlag für AstraZeneca Anfang 2021 unter großem Druck stehe.

„Wir waren daher auf Pfizer angewiesen, dem es gelungen war, einige seiner Lieferungen an die EU vorzuziehen. Ich verstehe, dass es unter diesen Umständen für Frau von der Leyen wichtig war, direkt mit Herrn Bourla zu sprechen“, sagte die Abgeordnete.

Sie wies jedoch darauf hin, dass der Kommissionspräsident die gemeinsamen Verhandlungsteams übergangen habe, um eine Vereinbarung zu treffen, die die Lieferung von Impfdosen erst im folgenden Jahr vorsah, nachdem die meisten Europäer bereits geimpft waren. Der Umfang der Bestellung sollte sich später als Problem erweisen, da sich die osteuropäischen Länder Anfang des Jahres darüber beschwerten, dass sie zum Kauf zu vieler Dosen verpflichtet wurden.

Der Mangel an Transparenz schürt zudem den Eindruck, dass die EU weit weg und in der Tasche der multinationalen Unternehmen ist.

„Schauen Sie sich das Bild an: Sie haben einen Kommissionspräsidenten, der persönlich ein Geschäft mit einem großen Pharmakonzern abschließt und sich dann später weigert, die Texte, die zu dieser Verhandlung geführt haben, offenzulegen“, so van Brempt.

Eine Frage, die die Abgeordneten des Europäischen Parlaments, die mehr Transparenz bei den Impfstoffverhandlungen fordern, beschäftigt, ist die Frage, ob die Impfstoffhersteller Druck auf die Politiker ausgeübt haben, um Forderungen nach einer Ausweitung des Zugangs zu geistigem Eigentum, das für die Herstellung von Impfstoffen benötigt wird, auf ärmere Länder zu blockieren.

Auf die Frage der linken portugiesischen Abgeordneten Marisa Matias im COVID-Ausschuss, ob Sanofi jemals eine Klausel über die gemeinsame Nutzung geistiger Eigentumsrechte im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen oder andere Maßnahmen, die den Impfstoff zu einem „globalen öffentlichen Gut“ gemacht hätten, abgelehnt habe, sagte Thomas Triomphe, Executive Vice President des französischen Pharmaunternehmens, er könne sich nicht erinnern, dass dies geschehen sei.

Allerdings sagte Triomphe, dass diese Diskussion im Hinblick auf künftige Verträge geführt werden müsse. Dies ist ein wichtiges Thema für das Parlament, das für eine Ausnahmeregelung für geistige Eigentumsrechte gestimmt hat, während die Kommission die Maßnahme weiterhin ablehnt.