WEF: Gebt eure Souveränität an die Elite ab oder…

Der Handlanger des Weltwirtschaftsforums, Yuval Noah Harari, warnte die Menschheit am Freitag, dass ihr die Ausrottung droht, wenn sie sich weigert, ihre Souveränität an die Elite abzugeben.

In seiner Rede auf dem Warwick Economics Summit 2022 wiederholte Harari zunächst die üblichen linksradikalen Argumente zum Klimawandel und forderte die Nationen der Welt auf, jährlich 2 Prozent ihres BIP zusätzlich zu zahlen, um eine „Klimakatastrophe“ zu verhindern.

Infowars.com berichtet: Ein Kritikpunkt, den Harari anbrachte, war, dass Politiker in Kriegszeiten häufig große Mengen des Geldes ihrer Länder für das Militär ausgeben und argumentieren, dass sie das Gleiche tun könnten, um den Klimawandel zu bekämpfen.

Im weiteren Verlauf des Gipfels warb Harari für die Idee, dass die Menschen nicht auf ferne Inseln reisen müssen, um glücklich zu sein, und dass sie kein Geld für umweltschädliche Schönheitsprodukte ausgeben müssen, um sich gut zu fühlen.

Im Grunde schlägt er vor, dass der Durchschnittsbürger auf grundlegende Dinge, die ihm Freude bereiten, verzichtet und stattdessen Alternativen wählt, die das Establishment für „umweltfreundlicher“ hält.

Natürlich werden die Brad Pitts, Leonardo DiCaprios und Yuval Noah Hararis dieser Welt weiterhin in Privatjets fliegen, während die Lemminge gezwungen sind, zu Hause zu bleiben, um „die Erde zu retten“.

Der WEF-Berater behauptete auch, dass die mächtigsten und wohlhabendsten Nationen der Welt am meisten für die angebliche Klimakrise verantwortlich seien, da sie es versäumten, die Umweltverschmutzung anzugehen, die von vielen der ärmsten Länder und wohlhabenden Bürger des Planeten verursacht werde.

In Bezug auf Amerika sagte Harari, die Vereinigten Staaten hätten ihren Platz als globale Führungsmacht bereits aufgegeben und fügte hinzu: „Niemand tritt wirklich an, um dieses Vakuum zu füllen.“

Organisationen wie das WEF und die WHO werden die angebliche Ablösung Amerikas als Weltführer unter Joe Bidens „Führung“ ausnutzen, um den Planeten in eine globale technokratische und medizinische Diktatur zu treiben, so Harari.

„Wir brauchen nicht wirklich ein einzelnes Land, das die Führung übernimmt. Idealerweise sollten viele Länder, viele Organisationen an der Basis ihre Ideen und ihre Motivation für ein gemeinsames Projekt einbringen“, sagte er.

Gastgeber der Diskussion war CNN-Moderator Bill Weir, der Harari fragte, ob neue Technologien der Menschheit helfen werden, zu gedeihen, ohne die Erde zu schädigen.

Der Lakai von Klaus Schwab antwortete Weir, indem er zugab, dass Technologie ein zweischneidiges Schwert“ sei, das den Menschen entweder schaden oder helfen könne.

Er warnte die Elite auch davor, sich auf eine Technologie vom Typ Arche Noah“ zu verlassen, die sie vor einem katastrophalen globalen Ereignis retten könnte.

Harari gab im Grunde zu, dass die Elite die Technologie horten wird, um sich selbst zu retten, während die große Mehrheit der Menschen leidet.

„Es besteht die große Gefahr, dass es beim Klimawandel, wenn die Leute darüber reden, wie unsere Zukunft aussehen wird, kein ‚wir‘ gibt. Es gibt kein ‚unsere Zukunft‘. Die Menschheit könnte sich aufteilen in eine Mehrheit – vielleicht – von Menschen, die enorm leiden würden, und eine Minderheit, die über die Ressourcen, den Wohlstand [und] die Technologie verfügt, um sich zu schützen und sogar in einer Art technologischer Arche Noah zu gedeihen. Das ist extrem gefährlich“, sagte er zu Weir.

Im weiteren Verlauf der Diskussion führte Harari den Aufstieg von Populisten und ultranationalistischen Parteien in verschiedenen Teilen der Welt“ darauf zurück, dass Politiker den Menschen mit der Fantasie Angst einjagen, dass sie in ein paar Jahrzehnten durch Einwanderer und Ausländer ersetzt werden“.

„Auch wenn das wahrscheinlich nicht stimmt, und auch wenn es erst in vierzig oder fünfzig Jahren der Fall sein wird und auch wenn es auf komplizierten demografischen Gegebenheiten beruht, ist es stark genug, um alle Arten von Ultranationalisten und Populisten an die Macht zu katapultieren“, erklärte er.

Obwohl er anmerkte, dass er diese Art von Politik“ nicht mag, schlug Harari vor, dass das globale Establishment populistische Strategien einsetzt, um die Menschen für ein langfristiges, unklares Projekt“ im Kampf gegen den Klimawandel zu mobilisieren.

Ein Zuschauer der Veranstaltung fragte Harari, was die Globalisten gegen Diktatoren wie Xi Jinping in China unternehmen könnten, die sich der linksgrünen Bewegung nicht anschließen würden.

Der WEF-Berater antwortete, dass die Bürger immer noch die Möglichkeit haben, selbst in Ländern wie China Veränderungen herbeizuführen.

Abschließend erklärte Harari der Menschheit, dass „wir nicht viel Zeit haben“, um unsere Prioritäten neu auszurichten, damit alle Bewohner der Welt „eine Art von Zukunft“ haben können, und nicht nur die Eliten.

Seine Lösung ist natürlich die Konsolidierung der globalen Macht in den Händen derselben Elite, die die Weltbevölkerung reduzieren möchte, um eine Dienerklasse zu schaffen.