Die Europäische Union versucht, Informationsquellen zu eliminieren, die nicht mit ihrer offiziellen Interpretation realer Ereignisse übereinstimmen.

Eine der jüngsten Personen, die von offiziellen EU-Restriktionen getroffen wurden, ist der ehemalige Schweizer Geheimdienstoffizier und Autor Jacques Baud:

Jacques Baud ist ein ehemaliger Oberst des Generalstabs, früheres Mitglied des strategischen Nachrichtendienstes der Schweiz und Spezialist für osteuropäische Länder. Er wurde in den amerikanischen und britischen Nachrichtendiensten ausgebildet. Er diente als Politikchef für UN-Friedensoperationen. Als UN-Experte für Rechtsstaatlichkeit und Sicherheitsinstitutionen entwarf und leitete er die erste multidimensionale UN-Geheimdiensteinheit im Sudan. Er arbeitete für die Afrikanische Union und war fünf Jahre lang bei der NATO für den Kampf gegen die Verbreitung von Kleinwaffen verantwortlich. Er war kurz nach dem Zusammenbruch der UdSSR an Gesprächen mit höchsten russischen Militär- und Geheimdienstvertretern beteiligt. Innerhalb der NATO verfolgte er die ukrainische Krise von 2014 und beteiligte sich später an Programmen zur Unterstützung der Ukraine. Er ist Autor mehrerer Bücher über Nachrichtendienste, Krieg und Terrorismus, darunter Le Détournement (SIGEST), Gouverner par les fake news, L’affaire Navalny sowie vieler weiterer Werke.

Ich habe Baud in mehreren meiner Beiträge über die Ukraine zitiert und in der Zeitschrift Postil auf seine Texte verlinkt.

Mehrere YouTube-Kanäle wie Glenn Diesen, Daniel Davis und Nima Alkhorshids Dialog Works führen regelmäßig Gespräche mit ihm. Das jüngste, von Dialog Works, wurde erst vor sieben Tagen veröffentlicht.

Ich habe eines von Bauds Büchern gekauft und gelesen – The Russian Art of War – How the West Led Ukraine to Defeat – und kann es sehr empfehlen.

Baud schreibt keine Fantasien. Nahezu jede Seite seiner Bücher enthält Fußnoten mit Verweisen auf Quellen. Seine Analysen sind objektiv und gut fundiert.

Das passt natürlich nicht zu einer EU-Führung, die in einer Fantasiewelt lebt, in der Russland zugleich so schwach ist, dass seine Wirtschaft nächsten Monat zusammenbricht, und so stark, dass es bis nächsten Sommer Europa erobern könnte. Diese Russophrenie wird für Machtausbau durch Technokraten und den Abbau der letzten Reste von Demokratie in Europa genutzt.

Dies ist eines der Ergebnisse:

Alfred de Zayas @Alfreddezayas – 12:24 UTC · 14. Dez. 2025

Wir erleben einen zivilisatorischen Zusammenbruch, da die EU Jacques Baud, einen pensionierten Schweizer Oberst und Geheimdienstoffizier, sanktioniert, weil er Bücher und Artikel veröffentlicht hat, die Ansichten zum Ukraine-Krieg äußern, die denjenigen der NATO-Führung widersprechen.

Ich hatte Schwierigkeiten zu glauben, dass die EU dumm genug wäre, einen relativ prominenten Experten anzugreifen, der sie kritisiert. Eine Suche nach englischsprachigen Nachrichten ergab nur einen einzigen Beitrag – vom US-Propagandaorgan RFERL:

Brüssel fügt neue Namen zur Schwarzen Liste im jüngsten Russland-Sanktionspaket hinzu, 10. Dez. 2025

EU-Botschafter beschlossen am 10. Dezember weitere Sanktionen gegen Russland. Ein neues Paket fügt mehrere Personen und Organisationen zur umfangreichen Schwarzen Liste hinzu, die als Reaktion auf die umfassende Invasion der Ukraine durch den Kreml vor fast vier Jahren verabschiedet wurde.

Auch wenn es sich nicht um ein umfassendes Sanktionspaket mit sektoralen Maßnahmen handelt, wie in der Vergangenheit, konzentrieren sich die neuen Maßnahmen auf fünf Personen aus dem globalen Ölgeschäft, um Russland zu treffen, während es unter der von der G7 verhängten Ölpreisobergrenze von derzeit 47,60 US-Dollar pro Barrel handelt.

…

EU-Botschafter einigten sich außerdem darauf, Personen ins Visier zu nehmen, von denen sie glauben, dass sie im Auftrag Russlands destabilisierende Aktivitäten weltweit durchgeführt haben.

…

Ein ehemaliger Oberst der Schweizer Armee, Jacques Baud, wird ebenfalls aufgeführt, weil er „als Sprachrohr für prorussische Propaganda fungiert und Verschwörungstheorien verbreitet, etwa indem er der Ukraine vorwirft, ihre eigene Invasion inszeniert zu haben, um der NATO beizutreten“. Der ehemalige französische Offizier Xavier Moreau wird wegen ähnlicher Aktivitäten gelistet.

Das französischsprachige Schweizer Medium 24heures berichtete am Samstag (bearbeitete maschinelle Übersetzung):

Laut der Website von Radio Free Europe, die die Information am Mittwoch veröffentlicht hat, soll der Name des 70-jährigen Jacques Baud am Montag auf einer Liste europäischer Sanktionen erscheinen, die sich gegen „Privatpersonen richten, die an destabilisierenden Aktivitäten gegen die EU und ihre Partnerstaaten beteiligt sind“.

Seit der russischen Invasion der Ukraine im Jahr 2022 fiel dieser ehemalige Oberst und Geheimdienstoffizier der Schweizerischen Eidgenossenschaft durch zahllose Medienauftritte auf. Im Kern wirft er dem Westen vor, die Ukraine zu manipulieren und für einen Krieg mit Russland zu verraten – einen Krieg, den er von vornherein als von Kiew und seinen Verbündeten verloren ansieht. Laut der EU habe er zudem eingeräumt, dass die Ukraine ihre „eigene Invasion inszeniert habe, um der NATO beitreten zu können“.

Nachdem ich viele Texte Bauds über die Ursachen des Ukraine-Krieges und dessen Beginn gelesen habe, ist mir nicht bekannt, dass er jemals behauptet hätte, „die Ukraine habe ihre eigene Invasion inszeniert, um der NATO beizutreten“.

Diese Idee existiert jedoch und geht auf den ehemaligen Berater des ukrainischen Präsidenten Oleksij Arestowytsch zurück. Er argumentierte, dass die Ukraine erst einen großen Krieg gewinnen müsse, bevor sie in die NATO aufgenommen werde:

Es sei noch zu früh, über eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zu sprechen, aber die Lage werde sich ändern, sobald das Land den Krieg gewonnen habe, sagte Oleksij Arestowytsch, Berater der ukrainischen Präsidialverwaltung, am Donnerstag [8. September 2022] in Vilnius.

„Wenn wir den Krieg gewinnen, wird es eine völlig andere Situation sein; derzeit ist die NATO-Frage ein wenig (verfrüht)“, sagte er auf die Frage, ob er erwarte, dass die Ukraine zum geplanten Gipfel im Juni 2023 in der litauischen Hauptstadt in das Bündnis eingeladen werde.

Ich habe auch einen Videoausschnitt aus der Zeit vor dem Krieg gesehen, den ich inzwischen nicht mehr finden kann, in dem Arestowytsch Ähnliches sagte: „Zuerst einen großen Krieg gegen Russland gewinnen, dann zur NATO eingeladen werden.“ Baud jedoch hat diese Ansicht meines Wissens nie vertreten.

Weiter aus 24heures:

Die Entscheidung aus Brüssel ist jedoch noch nicht offiziell, und der Sprecher des Europäischen Rates hat sie am Freitag nicht bestätigt. Insbesondere, weil Kommentare zu diesem Thema es den Betroffenen ermöglichen könnten, „Vermögenswerte zu verschieben“, bevor die Maßnahmen am 15. Dezember in Kraft treten.

Am Freitag kontaktiert, erklärte Jacques Baud, er sei sich dieser möglichen Sanktionen nicht bewusst. „Das ist interessant … ich wusste davon nichts, ich wurde nicht informiert“, sagte er.

Die europäischen Sanktionen gegen die „Köpfe der destabilisierenden Aktivitäten“, bei denen im Sinne Russlands Propaganda betrieben werde, wurden im Oktober 2024 eingeführt. Sie sehen das Einfrieren von Vermögenswerten der sanktionierten Personen, ein Einreiseverbot in die EU sowie das Verbot vor, ihnen Gelder zur Verfügung zu stellen.

Diese Maßnahmen könnten Jacques Baud mit voller Härte treffen. Der pensionierte Schweizer lebt in Brüssel, und sein derzeitiger Hauptverlag Max Milo ist französisch. Die Sanktionen verhindern grundsätzlich den Bezug von Tantiemen in der EU. Die Schweiz wendet die EU-Maßnahmen zu „destabilisierenden Aktivitäten“ jedoch nicht an.

Die Sanktionen gegen Jacques Baud wurden heute veröffentlicht und sind nun offiziell. In Anhang 57 heißt es in der „Begründung“:

Jacques Baud, ein ehemaliger Oberst der Schweizer Armee und strategischer Analyst, ist ein regelmäßiger Gast in prorussischen Fernseh- und Radiosendungen. Er fungiert als Sprachrohr für prorussische Propaganda und verbreitet Verschwörungstheorien, etwa indem er der Ukraine vorwirft, ihre eigene Invasion inszeniert zu haben, um der NATO beizutreten.

Jacques Baud ist daher verantwortlich für die Durchführung, Umsetzung oder Unterstützung von Handlungen oder Politiken, die der Regierung der Russischen Föderation zuzurechnen sind und die Stabilität oder Sicherheit eines Drittstaates (Ukraine) untergraben oder bedrohen, indem er Informationsmanipulation und -interferenz betreibt.

Der EU-Rat, in dem die Botschafter aller EU-Staaten über diese Sanktionen abgestimmt haben, hat einen sehr dummen Fehler gemacht.

Die Sanktionierung Bauds garantiert, dass der Streisand-Effekt einsetzt:

Der Streisand-Effekt beschreibt eine Situation, in der der Versuch, Informationen zu verbergen, zu entfernen oder zu zensieren, unbeabsichtigt dazu führt, dass diese Informationen noch größere öffentliche Aufmerksamkeit erhalten.

Bitte macht überall bekannt, dass Jacques Baud sanktioniert wurde. Macht die Menschen auf seine Texte und Gedanken aufmerksam. Ermutigt sie, seine Vorträge anzusehen. Erwägt, Baud zu unterstützen, indem ihr eines seiner Bücher als Weihnachtsgeschenk für euch selbst oder für einen lieben Menschen kauft.

Es könnte gut sein, dass die EU schon bald versucht, diese ebenfalls zu konfiszieren und zu verbrennen.