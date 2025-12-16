Kindergarten Europa, Teil I

Hans-Jürgen Geese

Am 29. November fand in Moskau eine Veranstaltung zwischen Mitgliedern der amerikanischen Handelskammer und russischen Geschäftsleuten statt. Wie ich von Leuten aus Moskau erfuhr sind die Hotels voll von Amerikanern, die mit Russland Geschäfte machen wollen.

Ein paar Tage später trafen Steve Witkoff und Jared Kushner ein, zwei hochrangige amerikanische Immobiliengiganten, die im Auftrag von Donald Trump den Ukrainekonflikt für Amerika zu einem Ende bringen und gleichzeitig dafür sorgen sollen, dass der Trump Clan von der geplanten gemeinsamen Zukunft langfristig profitieren wird. Kushner ist Trumps Schwiegersohn.

Wenn Sie derlei Treiben verfolgen und dem gegenüber stellen, was da letzte Woche im Bundestag bei der Haushaltsdebatte ablief, dann verstehen Sie die Welt nicht mehr. Da hat doch die Alice Weidel geglaubt, sich verteidigen zu müssen, weil ein paar Abgeordnete