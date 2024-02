EU verlängert Massenüberwachung privater Nachrichten auf Facebook, Instagram, Gmail und Xbox bis April 2026

Invasives und fehleranfälliges Scannen.

Vertrauen Sie niemals der „Freiwilligkeit“, wenn es um „freiwillige Regelwerke“ geht, an denen große Unternehmen, Staaten oder in diesem Fall eine transnationale Organisation wie die EU beteiligt sind.

In der Regel sind sie nichts anderes als eine Gelegenheit für diejenigen, die viel zu verlieren haben (in diesem Fall Big Tech), sich selbst zu zensieren und/oder die Meinungsfreiheit im Allgemeinen einzuschränken – bevor die Regierung oder regierungsähnliche Regulierungsbehörden eingreifen, um sie dafür zu bestrafen, dass sie nicht richtig mit ihrer Politik übereinstimmen. Und in der Tat, die Politik.

Es ist offensichtlich, warum beide Seiten wahrscheinlich mitspielen würden. Die Regierungen wollen nicht ihre autoritäre Seite zeigen, und die Unternehmen wollen kein Geld verlieren.

In diesem Fall scheint die EU – oder genauer gesagt das Europäische Parlament (EP) – hart daran gearbeitet zu haben, sicherzustellen, dass einige der größten US-amerikanischen Akteure – Facebook, Instagram, Gmail und sogar Xbox – die Massenüberwachung privater Nachrichten noch etwa zwei Jahre lang fortsetzen können – ein neues Enddatum wird für April 2026 genannt.

Die offiziellen Regeln, nach denen dies geschieht, sind als ePrivacy-Ausnahmeregelung bekannt.

Um dies zu bestätigen, kündigte der deutsche Europaabgeordnete und Rechtsanwalt Patrick Breyer letzte Woche in einem Artikel auf seiner Website an, dass das, was er als „fehleranfälliges Massen-Scannen von Chats“ bezeichnet, tatsächlich noch einige Jahre weitergehen wird.

Breyer berichtete, dass das EP und der EU-Rat in einer sogenannten „Trilog-Vereinbarung“ zugestimmt hätten, das massenhafte Scannen privater Nachrichten und Fotos für weitere zwei Jahre fortzusetzen.

Die Wahlen zum Europäischen Parlament (und in den Nationalstaaten) werden als Grund dafür genannt, dass diese Vereinbarung nun dringend verlängert werden müsse. Ursprünglich, so Breyer, sei eine Verlängerung um 9 Monate geplant gewesen.

„Das EU-Parlament will die grundrechtswidrige pauschale Chatkontrolle beenden, aber mit der heutigen (15. Februar) Einigung zementiert es sie. Das EU-Parlament will einen viel stärkeren und gerichtsfesten Schutz gegen Kindesmissbrauch im Internet, aber mit dem heutigen Deal wird überhaupt nichts erreicht, um unsere Kinder besser zu schützen“, schreibt Breyer und fügt hinzu:

„Mit so wenig Kampfgeist werden wohl weitere Ausweitungen des Status Quo folgen und ein besserer Schutz unserer Kinder wird immer unwahrscheinlicher. Die Opfer von sexuellem Kindesmissbrauch haben etwas Besseres verdient!

Ferner beschuldigt Breyer das, was er als internationales Netzwerk der Überwachungsindustrie bezeichnet, sein Ziel erreicht zu haben, eine Mehrheit im EP zu sichern, deren angebliches Ziel es ist, eine Gesetzeslücke zu schließen – die offiziell das Problem der (in der vorherigen Version des EP) „Massenüberwachung“ lösen soll, die jetzt ausläuft.

Doch Breyer ist davon keineswegs überzeugt.

„In Wirklichkeit leistet die Massenüberwachung keinen nennenswerten Beitrag zur Rettung missbrauchter Kinder oder zur Verurteilung von Tätern, sondern kriminalisiert Tausende von Minderjährigen, überlastet die Strafverfolgungsbehörden und öffnet der willkürlichen Privatjustiz von Internetfirmen Tür und Tor“, schreibt er und fügt hinzu:

„Wenn nach Angaben der EU-Kommission nur jede vierte Meldung polizeilich relevant ist, bedeutet das 750.000 geleakte private Strandfotos, Nacktbilder und intime Gespräche von Europäern pro Jahr ohne jegliche Strafverfolgungsrelevanz“.

Breyer fährt fort, dass er als Vertreter der deutschen Piratenpartei „daran arbeitet, die illegale Massenüberwachung von Chats vor Gericht zu stoppen“ – eine Art Warnung an die EU-Kommission und wohin ihr nächster Zensur-„Versuch“ führen könnte.

„Das Abkommen muss noch vom EU-Parlament und vom EU-Rat gebilligt werden“, so Breyer abschließend.