Fortschritte in der Biotechnologie erhöhen das Potenzial für synthetische Pandemien und Bioterroranschläge: RAND

Je mehr RAND die Beweggründe für eine synthetische Pandemie beschreibt, desto mehr klingen sie nach COVID-19 und dem großen Reset: Perspektive

Das Potenzial für synthetische Pandemien und Bioterroranschläge nimmt zu, da die Technologien und Fähigkeiten billiger und leichter zugänglich werden, so ein neuer Bericht der RAND Corporation.

Der RAND-Bericht „Emerging Technology and Risk Analysis: Synthetic Pandemics“ heißt es, dass in den nächsten zehn Jahren „mehr potenzielle terroristische Akteure Zugang zu Kenntnissen und Fähigkeiten im Bereich der synthetischen Biologie haben werden„, und dass „die fortgesetzte Verbreitung der Biotechnologie dazu geführt hat, dass eine größere Anzahl von Menschen Zugang zu gefährlichen biologischen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten hat und diese durchführen kann„.

Angesichts der Tatsache, dass „Biotechnologien, die vor 10 Jahren noch Stand der Technik waren, heute von High-School-Schülern eingesetzt werden, die Gensynthese und Biotechnologie studieren“, ist die heutige „Biotechnologie-Ausrüstung reichlich vorhanden und recht erschwinglich.“

„Die Fortschritte in der Biotechnologie und die wachsende Fähigkeit des Menschen, das Wesen des Lebens zu programmieren, reichen bis hin zum vorsätzlichen Einsatz der Biotechnologie zur Entwicklung biologischer Waffen, einschließlich eines Erregers, der zur Auslösung einer synthetischen Pandemie verwendet werden könnte.“

„Obwohl es geschickten bioterroristischen Einzelpersonen, Gruppen und Ländern mit großer Wahrscheinlichkeit gelingen würde, einen synthetischen Erreger zu entwickeln, der sich vermehren und von Mensch zu Mensch übertragen lässt, wäre die Schaffung eines Erregers mit pandemischem Potenzial mit Unsicherheiten behaftet, die durch die Kombination von evolutionsbiologischem Druck und zufälligen Mutationen entstehen.“

Die Entwicklung eines synthetischen Krankheitserregers als biologische Waffe führt jedoch möglicherweise nicht zu einer ausgewachsenen synthetischen Pandemie, da immer noch ungewiss ist, wie sich der manipulierte Erreger im Laufe der Zeit entwickelt und ob er mehr oder weniger übertragbar oder mehr oder weniger virulent wird.

So könnte ein synthetischer Erreger beispielsweise auf eine Zielpopulation losgelassen werden und zunächst verheerende Folgen haben, sich dann aber nicht weiter ausbreiten.

In dem Bericht heißt es:

„Die Unsicherheiten in Bezug auf die Übertragbarkeit und Virulenz eines synthetischen Pandemieerregers machen die Risiken von synthetischen und natürlich auftretenden Pandemien ähnlich, mit Ausnahme der anfänglichen Freisetzung eines synthetischen Erregers, bei der die Opfer in der anfänglichen Freisetzungsfahne der biologischen Waffe wahrscheinlich einer überwältigenden Dosis ausgesetzt wären, was zu einer verkürzten Inkubationszeit, einem höheren Schweregrad der Krankheit und einer höheren Mortalitäts- und Morbiditätsrate führen könnte.„

Die Autoren gehen in ihrem Bericht von mehreren Annahmen aus, vor allem von der Annahme, dass es sich bei COVID-19 um eine natürlich auftretende Pandemie handelt:

„Eine synthetische Pandemie könnte nicht zu einer Pandemie führen, die übertragbarer und virulenter ist als eine natürlich auftretende Pandemie, wie COVID-19.“

Bei ihrer Risikobewertung hinsichtlich der Fähigkeit bösartiger Akteure, synthetische Krankheitserreger zu entwickeln, und ihres Potenzials, sich zu synthetischen Pandemien zu entwickeln, gehen die Autoren jedoch von drei Annahmen aus:

Eine terroristische Organisation, die von einem Staat gesponsert wird, wäre kaum in der Lage, einen synthetischen Pandemieerreger zu entwickeln oder einen erfolgreichen Angriff mit biologischen Waffen durchzuführen.

Ein Bedrohungsakteur, der in der Lage ist, einen synthetischen Erreger zu entwickeln, müsste über ein gewisses Maß an Fähigkeiten verfügen, um sowohl den Erreger zu entwickeln als auch einen erfolgreichen Angriff mit biologischen Waffen zu verüben.

Selbst wenn er in der Lage ist, einen synthetischen Erreger zu entwickeln und einen erfolgreichen Biowaffenangriff zu verüben, bedeutet dies nicht unbedingt, dass ein synthetischer Erreger, der bei einem ersten Biowaffenangriff eingesetzt wird, eine Pandemie auslösen kann.

Wenn es um die Motive für einen Angriff mit synthetischen Krankheitserregern geht, beschreiben die Autoren ein Szenario, das der weltweiten Reaktion auf die COVID-19-Pandemie sehr ähnlich ist, unabhängig davon, ob man glaubt, dass der Erreger natürlich vorkommt, aus einem Labor stammt oder gar nicht existiert.

Der Bericht stellt zum Beispiel folgende Fragen:

„Ist es die Absicht, eine hohe Sterblichkeits- und Krankheitsrate zu erreichen, Angst in der Bevölkerung zu erzeugen oder ein globales Fenster der Verwundbarkeit zu schaffen, das ausgenutzt werden kann?“

Würde die Reaktion auf die Ausrufung von COVID-19 zur Pandemie alle drei Kriterien erfüllen – Tod, Angst und Ausnutzung der Schwachstelle?

Unabhängig davon, ob es sich um das Virus selbst, die verheerenden Folgen der von den Regierungen verhängten Abriegelungen und/oder bestimmte verordnete medizinische Maßnahmen handelt, ist die Sterblichkeits- und Erkrankungsrate weiterhin hoch.

Das Schüren von Angst in der Bevölkerung war die Währung von Regierungen, Unternehmen und nicht gewählten globalistischen Organisationen, die die Menschen davon überzeugten, sich in ihren Häusern einzuschließen, ihre Nachbarn zu verpetzen, sich selbst im Internet zu zensieren und blinde, gehorsame Bürger zu werden, die der Wissenschaft™ vertrauen.

Und das Sahnehäubchen auf der Torte für COVID-19 wäre die Schaffung eines „globalen Fensters der Verwundbarkeit, das ausgenutzt werden kann“.

Das ist genau die Art von Rhetorik, die das Weltwirtschaftsforum (WEF) verwendete, als es im Juni 2020 den großen Reset einleitete.

Damals schrieb WEF-Gründer Klaus Schwab ausdrücklich:

„Die Pandemie stellt eine seltene, aber schmale Gelegenheit dar, unsere Welt zu überdenken, neu zu denken und neu zu gestalten, um eine gesündere, gerechtere und wohlhabendere Zukunft zu schaffen.“

Auch König Karl III., der zu dieser Zeit Prinz war, sagte:

„Wir haben die einmalige Chance, etwas Gutes aus dieser Krise zu ziehen – ihre beispiellosen Schockwellen könnten die Menschen empfänglicher für große Visionen des Wandels machen.“

Dann gab es natürlich Änderungen bei den Wahlprotokollen in den Vereinigten Staaten, wo Briefwahlen und Einwurfkästen neben vielen anderen „Befestigungen“ zur Norm wurden.

Je mehr der RAND-Bericht die Beweggründe für eine synthetische Pandemie beschreibt, desto mehr klingen sie nach COVID-19 und dem großen Reset.