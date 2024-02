Von Edward Slavsquat

und ich werde erklären, warum

Morgen jährt sich die militärische Sonderoperation Russlands in der Ukraine zum zweiten Mal. Meine eigene Einschätzung dessen, was in den letzten 24 Monaten erreicht wurde, unterscheidet sich erheblich von dem, was uns von den Mainstream- und alternativen Medien erzählt wird.

Um es einfach auszudrücken: Ich behaupte, dass alle diesen Krieg verlieren. Außer den Oligarchen der Weltraum-Echsen natürlich. Sie gewinnen haushoch.

Ich sage das schon seit der ersten Woche des BBS. Und jedes Mal, wenn ich dieses Argument vorbringe, erhalte ich Nachrichten (einige konstruktiver und nachdenklicher als andere), die mir sagen, dass ich mich schrecklich irre und dass ich auf Scott Ritter hören sollte.

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um zu erklären, warum ich mit Scott Ritters Einschätzung der BBS nicht übereinstimme.

Es steht Ihnen frei, Herrn Ritter zuzustimmen – das ist völlig in Ordnung. Ich möchte nur erklären, warum ich nicht mit ihm übereinstimme.

Klopfen an Kiews Tür

Wie viele Analysten bezeichnete auch Ritter Russlands Halbeinkreisung Kiews in den ersten Tagen der BBS als eine „Enthauptungsoperation“.

„Die Ukraine wird in der Kunst der urbanen Kriegsführung geschult. Russland rückt in Kiew, einer 3-Millionen-Stadt, vor. Die USA haben eine Woche gebraucht, um Fallujah, eine Stadt mit 200.000 Einwohnern, einzunehmen“, schrieb Ritter am 25. Februar 2022.

Mit jedem Tag, der verging, wurde Ritter zuversichtlicher, dass Kiew bald „fallen“ würde.

Februar: „Pro-Tipp für die Bürger von Kiew: Wenn Sie eine dieser kostenlosen Waffen haben, die Ihr Präsident verteilt hat, Molotow-Cocktails füllen oder planen, sie zu benutzen … dann sind Sie kein Zivilist. Sie sind ein unrechtmäßiger Kombattant (franc tireur), der im Schnellverfahren hingerichtet wird. Viel Glück!“ März: „Alle militärischen ‚Experten‘ der Kabelnachrichten wachen gerade erst auf und stellen fest, dass Russlands ‚gescheiterte‘ Invasion kurz davor steht, die wichtigste ukrainische Militärkonzentration im Osten einzukesseln und an die Tür von Kiew zu klopfen. Die CIA-Propaganda kann nur so lange aufrechterhalten werden.“ März: „Lwow ist das Herz dieses Krebsgeschwürs. Es kann keine Entnazifizierung geben, ohne dass Russland diese Stadt einnimmt und dieses Gift beseitigt. Nur eine Vorwarnung für diejenigen, die glauben, dass dies mit dem Fall Kiews endet.

Als der K.O.-Schlag ausblieb, schimpfte Ritter über jeden, der die Chuzpe besaß, zu behaupten, das russische Militär habe jemals die Absicht gehabt, Kiew einzunehmen.

„Wie kommen Sie darauf, dass Russland sich auf einen Straßenkampf um Kiew einlassen will? Vielleicht besteht die Strategie darin, genug Druck auf Kiew auszuüben, um die Ukraine zu zwingen, an einer vierten Front zu kämpfen, was die ohnehin schon schwierige logistische und operative Situation noch komplizierter macht? Aber Sie sind der Schachmeister…“, twitterte Ritter am 18. März an den Historiker Edward Luttwak.

Quelle: Twitter / Übersetzung von Edward N Luttwalk: Die Eroberung Kiews war vielleicht mit einem Angriff mit allen Kräften durch die dreifache Truppenstärke möglich und hätte den Krieg beenden können. Jetzt ist die Eroberung Kiews unmöglich, Russland wird jeden Tag geschädigt und Putins bester Zug ist es, alles zu akzeptieren, was ihm angeboten wird. Bald wird nur noch ein einseitiger Rückzug…

„Zuerst hieß es ‚Russland hat nicht genug Truppen, um Kiew einzunehmen‘. Dann hieß es ‚Russland ist gescheitert, weil es Kiew nicht eingenommen hat‘. Niemals ‚Russland hat eine erfolgreiche strategische Befestigungsoperation um Kiew durchgeführt'“, meinte Ritter am 27. März.

Zwei Tage später enthüllte Ritter, dass die Einkreisung Kiews eine meisterhaft ausgeführte „Finte“ war, um die ukrainischen Streitkräfte in die Enge zu treiben, während die russischen Truppen rasch den Donbass befreiten – was Ritter als „Big Arrow“-Kriegsführung bezeichnete.

Das große Ziel

Ritter begann Mitte März 2022 mit der Erprobung seiner „Big Arrow“-Theorie und veröffentlichte Ende desselben Monats einen Thread mit 16 Tweets, in dem er erklärte, wie Russland einen beispielhaften „Big Arrow War“ führte:

Der große Zielkrieg – eine Einführung. All diejenigen, die sich angesichts der Nachrichten über Russlands „strategischen Wandel“ verwirrt am Kopf kratzen oder ihre Uniformen für die ukrainische Siegesparade in Kiew abstauben, sollten sich mit den grundlegenden militärischen Konzepten vertraut machen.

Mit „Finten, Festlegeoperationen und tiefen Angriffen“ habe Russland die zahlenmäßig überlegenen ukrainischen Streitkräfte ausmanövriert und dabei einen „klassischen Zermürbungskonflikt“ vermieden, erklärte Ritter. Die russischen Truppen rund um Kiew würden nun „verlagert“, um die vollständige Zerstörung der UAF in der Ostukraine zu unterstützen:

Russland verlegt einige seiner wichtigsten Einheiten von dort, wo sie an Scheinoperationen im Norden Kiews beteiligt waren, dorthin, wo sie die nächste Phase der Operation unterstützen können, nämlich die Befreiung des Donbass und die Zerstörung der ukrainischen Hauptstreitkräfte im Osten.

Eine Woche nach der Veröffentlichung von Ritters „Big Arrow“-Abhandlung gab Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am 6. April bekannt, dass die russischen Truppen als „Geste des guten Willens“ aus Kiew abgezogen werden, um günstige Bedingungen für Friedensgespräche mit Zelenski zu schaffen.

Drei Tage später, am 9. April, erklärte Ritter, Russland stehe Wochen vor einem „strategischen Sieg“ in der Ukraine.

„Der Ukraine-Konflikt ist ein Stellvertreterkrieg, aber einer, den Russland entscheidend gewinnen wird. Obwohl es einen Plan der NATO und des Westens zu geben scheint, Russland in ein ’neues Afghanistan‘ zu verwickeln, sehe ich kein Risiko, dass sich dieser Konflikt länger als höchstens ein paar Wochen hinzieht, bevor Russland einen strategischen Sieg über die Ukraine erringt“, sagte Ritter in einem Interview mit der Strategic Culture Foundation.

Es sind fast zwei Jahre vergangen und die „Befreiung des Donbass“ ist immer noch nicht abgeschlossen. Das ukrainische Militär kontrolliert Gebiete in Donezk, Lugansk, Cherson und Saporoshje – die vier Regionen, die im Herbst 2022 in die Russische Föderation eingegliedert wurden.

Es gab keine „Finte“. Wie Putin in seinem Interview mit Tucker Carlson erklärte, verließ das russische Militär Kiew auf Bitten von Moskaus vertrauenswürdigen westlichen Partnern – nur um dann wieder über den Tisch gezogen zu werden.

Ritter war sicherlich nicht der einzige, der glaubte, dass die russischen Truppen Kiew eingekreist hatten, um eine schnelle Kapitulation zu erzwingen. Doch als dieser Plan schließlich scheiterte, tat Ritter so, als habe er all die Dinge, die er angeblich geglaubt hatte, nie geglaubt, und wedelte dann mit dem Finger auf jeden, der die Brillanz der Kiewer „Finte“ – die nur in seinem Kopf existierte – nicht verstand.

Dann geschah etwas sehr Merkwürdiges. Ritter änderte seine Meinung.

Scott Ritters „Switcheroo“

Im Mai 2022 schockierte Scott Ritter unabhängige Medien mit der Behauptung, die westliche Militärhilfe für die Ukraine sei ein „game changer“.

Ritter erklärte, er sei davon ausgegangen, dass Moskau in der Lage sein würde, „den größten Teil dieser Ausrüstung zu stoppen, aber Russland hat sich als unfähig oder unwillig erwiesen, dies zu tun, und – als Ergebnis – haben die Ukrainer einen bedeutenden Einfluss auf dem Schlachtfeld.“ Wenn Moskau keinen Weg findet, dies zu verhindern, wird der Konflikt vielleicht nie enden, warnte Ritter.

Doch dabei blieb er nicht stehen. In einer am 18. Mai 2022 veröffentlichten Stellungnahme schrieb Ritter, dass „das Scheitern der Invasion, der ukrainischen Regierung den Todesstoß zu versetzen, die politisch-militärische Landschaft verändert hat“. Die Befreiung des Donbass war unvermeidlich und stand unmittelbar bevor, aber „das erklärte politische Ziel Russlands – die Sicherung einer neutralen Ukraine – ist nicht erreicht worden“, so Ritter. Der Konflikt führe vielmehr zu einer Annäherung zwischen der Ukraine und der NATO – ein Szenario, das die BBS eigentlich verhindern sollte:

Zwar scheint klar zu sein, dass die Ukraine in absehbarer Zeit nicht offiziell der Nato beitreten wird, wenn überhaupt, doch in Wirklichkeit hat der Krieg die Beziehungen zwischen der Ukraine und dem transatlantischen Bündnis in einer Weise neu gestaltet, die die Art und Weise, wie die beiden Einheiten zusammenarbeiten, verändert hat. Der derzeitige Status der Ukraine als Nicht-Nato-Verbündeter in Kriegszeiten hat das seit langem verfolgte Ziel der USA und der Nato gestärkt, Russland als langfristige militärische Bedrohung für Europa zu neutralisieren – kurz gesagt, das ukrainische Militär in einen De-facto-Vertreter der Nato zu verwandeln.

Noch deutlicher wurde Ritter in einem Interview mit Sputnik am 22. Mai:

Wenn Russland die zweite Phase [der Befreiung des Donbass] abschließt, wird es immer noch mit einer feindlich gesinnten Ukraine konfrontiert sein, die heute enger mit der NATO verbunden ist, als sie es zu Beginn des Konflikts war. Und mit einer NATO, die nicht bereit ist, Russlands Forderungen nach einem neuen europäischen Sicherheitsrahmen, in dem beide Seiten in Frieden miteinander leben können, zu akzeptieren, sondern die sich vielmehr darauf konzentriert, Russland und die Ukraine durch fortgesetzte ununterbrochene Kampfhandlungen zu zerstören. Das bedeutet, dass Russland besser eine dritte Phase ins Auge fassen sollte, denn dieser Krieg ist nicht vorbei, wenn sie mit Phase zwei fertig sind.

In einem von Consortium News am 30. Mai veröffentlichten Meinungsartikel argumentierte Ritter, dass selbst nach einem Sieg Russlands über das ukrainische Militär im Donbass – der seiner Meinung nach „irgendwann in naher Zukunft“ eintreten wird – Moskau immer noch „eine Reihe unerfüllter politischer Ziele“ in der Ukraine verfolgen würde:

Auch wenn Russland sein erklärtes Ziel, die abtrünnigen Republiken zu befreien, erreicht hat, wird die Entmilitarisierung noch nicht stattgefunden haben. In Anbetracht der Tatsache, dass die Entmilitarisierung voraussetzt, dass die Ukraine von jeglichem Einfluss der NATO, einschließlich Ausrüstung, Organisation und Ausbildung, befreit wird, kann man argumentieren, dass es Russland mit seinem Einmarsch gelungen ist, die Ukraine zu einem engeren Partner der NATO zu machen als vor dem Einmarsch. […] Irgendwann in naher Zukunft wird Russland verkünden, dass es die im Osten aufgestellten ukrainischen Streitkräfte besiegt hat … Aber [dies] wird Russland mit einer Reihe unerfüllter politischer Ziele zurücklassen, darunter die Entnazifizierung, die Entmilitarisierung, die dauerhafte Neutralität der Ukraine und die Zustimmung der NATO zu einem neuen europäischen Sicherheitsrahmen, wie ihn Russland in seinen Vertragsvorschlägen vom Dezember 2021 entworfen hat. Würde Russland seine Militäroperation zu diesem Zeitpunkt einstellen, würde es den politischen Sieg an die Ukraine abtreten, die dadurch „gewinnt“, dass sie nicht verliert.

Russland hat die UAF in der Ostukraine nicht besiegt, und alle unerfüllten politischen Ziele der BBS sind weiterhin unerfüllt.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat vor genau diesem Szenario gewarnt. In einem Interview von 2018 sagte Lawrow, dass ein Krieg zur Verteidigung des Donbass dazu führen würde, dass Russland „den Rest der Ukraine verliert“. Mit anderen Worten: Ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine würde die Umwandlung der Ukraine in ein von der NATO unterstütztes Anti-Russland-Land zementieren. Putin zufolge bestand ein Hauptziel der BBS darin, die Bildung eines „feindlichen Antirusslands“ in der Ukraine zu verhindern.

Ritter unternahm den bewundernswerten Versuch, sich darauf zu konzentrieren, ob die erklärten Ziele der BBS tatsächlich erreicht wurden oder nicht. Damit geriet er jedoch in Konflikt mit dem wissenschaftlichen Konsens in den alternativen Medien („wer die meisten Proleten tötet, gewinnt den Krieg“). Innerhalb eines Monats war Ritter wieder bei seiner alten Routine angelangt.

„In dem Maße, in dem die Ukraine versucht, den russischen Vormarsch zu verzögern, geschieht dies durch die vollständige Aufopferung der Soldaten an der Front … Das ist die hässliche Wahrheit über die Ukraine heute – je länger der Krieg andauert, desto mehr Ukrainer werden sterben und desto schwächer wird die NATO“, schrieb Ritter am 25. Juni 2022 für Consortium News.

Ein „strategischer russischer Sieg“ in der Ukraine stehe kurz bevor, versicherte er seinen Lesern erneut.

(Sechs Monate später bot Ritter eine moralische Rechtfertigung für die Fortsetzung des Blutbades an: „Die Menschen in der Ukraine sind alles andere als nett … Sie sind entweder überzeugte Anhänger der abscheulichen Ideologie von Stepan Bandera und verdienen als solche jedes Schicksal, das ihnen widerfährt, oder sie sind krankhaft gleichgültige Feiglinge, die die schrecklichen Verbrechen der Banderisten unterstützt haben.“)

„Russland hat nichts weiter verloren als einen unhaltbaren Raum“

Ritter spottete über die Gegenoffensive der Ukraine im Herbst 2022. Tatsächlich war der Rückzug Russlands aus Charkow und Cherson eine Niederlage für die UAF.

„Es sieht so aus, als ob die Ukraine ihre sorgfältig zusammengetragenen Reservekräfte aufbrauchen wird, bevor der Großteil der russischen Antwort eintritt“, schrieb Ritter am 9. September. Er war überzeugt, dass die UAF in eine tödliche Falle getappt war:

Die Cherson-Offensive scheint ins Stocken geraten zu sein, und die Charkow-Offensive entwickelt sich – ob gewollt oder ungewollt – zu einer Falle für die ukrainischen Streitkräfte, die Gefahr laufen, abgeschnitten und vernichtet zu werden. Letzten Endes wird diese Gegenoffensive in einer strategischen ukrainischen Niederlage enden. Russland wird die Front wieder in ihre ursprüngliche Position bringen und die Offensivoperationen wieder aufnehmen können. Die Ukrainer hingegen werden ihre Reserven vergeudet haben, so dass sie auf einen neuen russischen Vorstoß nur noch eingeschränkt reagieren können.

Als klar wurde, dass die UAF nicht in einem riesigen taktischen Kessel bei lebendigem Leibe gekocht werden würde, bestand Ritter darauf, dass Charkow nutzlos sei und Russland durch den Rückzug eigentlich die Oberhand gewonnen habe.

In Charkow habe Russland „nicht mehr verloren als einen unhaltbaren Raum“. Die russischen Verluste waren minimal, und die Verluste an Ausrüstung konnten leicht ersetzt werden“, schrieb Ritter am 12. September. Er erklärte:

Russland hat seine militärische Position tatsächlich gestärkt, indem es starke Verteidigungslinien im Norden geschaffen hat, die jedem ukrainischen Angriff standhalten können, und gleichzeitig seine Kampfkraft erhöht, um die Aufgabe der Befreiung des unter ukrainischer Kontrolle stehenden Rests der Volksrepublik Donezk zu erfüllen.

Einige Tage später verkündete Ritter, dass die Handschuhe ausgezogen würden: Putins Entscheidung, am 21. September eine Teilmobilisierung anzuordnen, die mit den Volksabstimmungen in der Ostukraine zusammenfiel, bedeutete, dass die BBS von einer „Operation mit begrenztem Umfang“ zu einer „Operation, die mit dem existenziellen Überleben Russlands verbunden ist“, aufgewertet wurde.

Wie Ritter am 22. September erklärte, würde ein Angriff auf Donezk – oder eine der anderen neuen Regionen – nach der formellen Eingliederung der Ostukraine in die Russische Föderation einen Angriff auf Mütterchen Russland bedeuten:

Alle ukrainischen Streitkräfte, die sich auf dem Territorium der Regionen befinden, die Russland eingegliedert werden sollen, werden als Besatzer betrachtet, und der ukrainische Beschuss dieses Territoriums wird als Angriff auf Russland gewertet, was eine russische Antwort auslöst. Während die SMO darauf abzielte, die ukrainische zivile Infrastruktur zu schützen und die Zahl der zivilen Opfer zu verringern, wird eine Militäroperation nach der SMO darauf ausgerichtet sein, eine aktive Bedrohung für Mütterchen Russland selbst zu zerstören. Die Handschuhe werden ausgezogen.

Es war alles vorbei. In einem Podcast am 14. Oktober prophezeite Ritter erneut, dass ein entscheidender russischer Sieg in der Ukraine nur noch wenige Monate entfernt sei:

Das wird nicht noch anderthalb Jahre dauern. Es wird höchstens einige Monate dauern. Als wir das letzte Mal miteinander sprachen, sagte ich, dass Russland die Sache bis zum Ende des Sommers militärisch abschließen wird und dass alles bis zum Herbst 2023 vorbei sein wird. Daran halte ich fest. Die einzige Möglichkeit, dass ich mich irren könnte, ist, dass es ein bisschen früher zu Ende sein könnte.

Er hat sich geirrt.

Als sich die russischen Truppen einen Monat später aus Cherson zurückzogen, gähnte Ritter. Die UAF, die nun die Hauptstadt einer neu eingegliederten russischen Region kontrollierte, hatte nicht mehr als einen katastrophalen Pyrrhussieg errungen.

„Russland … ist dabei, die Organisation, Ausbildung und Ausrüstung von 200.000 neuen Truppen abzuschließen. Wenn sie irgendwann im Dezember auf dem Schlachtfeld eintreffen, wird die Ukraine kaum in der Lage sein, sinnvoll zu reagieren. Wie Pyrrhus ist die Ukraine durch die Einnahme von Cherson ‚völlig ruiniert‘ worden“, schrieb Ritter am 10. November.

Fünf Tage später erklärte Ritter, die Geduld Russlands sei am Ende.

„Die Ukraine wird die Realität akzeptieren müssen. Sie hat Cherson, Saporischschja, den Donbass und die Krim endgültig verloren. Du wirst sie nie wieder zurückbekommen, Ukraine. Niemals, nicht in einer Million Jahren. Und wenn Sie diesen Kampf fortsetzen, werden Sie sehr bald Odessa verlieren. Ihr werdet Charkow verlieren, und ihr werdet sie nie wieder zurückbekommen. Ihr werdet Mykolaiv verlieren, ihr werdet Dnipropetrovsk verlieren, ihr werdet eure eigene Existenz verlieren. Ihr werdet sie nie wieder zurückbekommen, niemals. Russland ist an einem Punkt angelangt, an dem es nicht in der Stimmung ist, zu verhandeln“, sagte Ritter dem Real News Network.

Die Handschuhe wurden nicht ausgezogen und Cherson ist jetzt eine massive Betonfestung.

Im Gegensatz zu den Behauptungen Ritters hat der Rückzug aus Charkow die militärische Position Russlands nicht gestärkt. Ganz im Gegenteil. Der Rückzug ermöglichte es der ukrainischen Artillerie, Belgorod und andere russische Städte und Ortschaften in Grenznähe zu beschießen.

Februar 2024. Quelle: svpressa.ru / Übersetzung: Folgen des Militärangriffs der ukrainischen Streitkräfte auf Belgorod: Die Lage in der Stadt, die 35 km von der Grenze zur Ukraine entfernt liegt Das russische Verteidigungsministerium berichtete, dass die Luftverteidigung allein am Donnerstag 14 Granaten zerstört habe, die die Ukraine vom MLRS RM-70 Vampire über der Region Belgorod abgefeuert habe. Sieben Menschen kamen ums Leben, darunter ein Kind, und 19 wurden verletzt.

Zufälligerweise liefert Scott Ritters beliebter Telegram-Kanal null Ergebnisse, wenn man nach „Belgorod“ sucht.

ALARM-MEMORANDUM

Es würden letzte Vorbereitungen für Russlands endgültigen Sieg getroffen, sagte Ritter in einer am 16. Januar 2023 veröffentlichten Videobotschaft.

Zehn Tage später warnten Ritter und seine Kollegen von Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS) US-Präsident Joe Biden, dass er nicht auf das vorbereitet sei, was in der Ukraine „auf ihn zukommt“:

Es ist seit langem klar, dass Sie in zwei wichtigen Fragen nicht ausreichend informiert wurden: (1) der Krieg in der Ukraine und (2) die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China. Wir haben diese Art von „ALERT MEMORANDUM“ gewählt, weil wir Sie auf einen großen Schock vorbereiten wollen. Russlands Winteroffensive steht kurz davor, die ukrainische Armee zu überrollen. An diesem Punkt werden unliebsame Entscheidungen getroffen werden müssen. Es muss nach Ausweichmöglichkeiten gesucht werden – auch hier gilt: je früher, desto besser. Ihre Geheimdienstberater scheinen nicht zu wissen, was auf sie zukommt.

Die russische Winteroffensive endete in Bakhmut, dem neunmonatigen „Fleischwolf“, der den letzten Nagel in den Sarg der UAF schlagen sollte. Es ist Ritters Verdienst, dass er sich mit der Bemerkung zurückhielt, es sei noch nicht klar, wie die Einnahme der Stadt „in das Gesamttempo des Konflikts passt“.

Dann erlitt Ritter einen schweren Rückfall.

Die Ukraine riskiere, bis zu 50 % ihres Territoriums zu verlieren, wenn Zelensky sich weiterhin Verhandlungen verweigere, sagte Ritter Ende Mai 2023.

„Vieles wird davon abhängen, wann die Ukraine Verhandlungen aufnimmt. Wenn sie in demselben Geist weitermacht, ist es schwer zu sagen, ob sie die Kontrolle über Odessa, Charkow und Dnepropetrowsk aufrechterhalten kann“, stellte er fest.

Ende Sommer 2023 bis Ende 2023 Herbst 2024 wird alles vorbei sein, so Ritter.

14. Januar 2023: „Russland wird dieses Jahr gewinnen. Natürlich macht die russische Führung keine Zusagen über den Zeitpunkt, aber ich spreche darüber als unabhängiger Analytiker.“

17. Juli 2023: Am Ende des Sommers wird die UAF keine funktionierende militärische Kraft mehr sein.

12. September 2023: „Der Nachschub entlang der gesamten Frontlinie ist erschöpft, was in den kommenden Wochen oder Monaten zur Niederlage der ukrainischen Armee führen könnte.“

11. Oktober 2023: Das ukrainische Militär wird innerhalb der nächsten zwölf Monate zusammenbrechen.

6. Januar 2024: „Bis September wird alles vorbei sein. Wenn alles vorbei ist, wird die Landkarte der Ukraine nicht mehr so aussehen wie jetzt. Odessa, Nikolajew, Dnepropetrowsk und Charkow werden ebenfalls zu Russland gehören.“

In den letzten Wochen haben Ritter und gleichgesinnte Experten die gescheiterte ukrainische Offensive in Verbindung mit dem Rückzug der UAF aus Awdijiwka als Beweis dafür angeführt, dass die Ukraine bald zu einer bedingungslosen Kapitulation gezwungen sein wird.

Der Rückzug der UAF aus Awdijiwka ist ein positiver Schritt zum Schutz von Donezk. Die Operation war jedoch kein Kinderspiel (sie dauerte mehrere Monate), und wie Russell Bentley feststellte, ist die UAF immer noch in der Lage, Donezk von anderen Positionen aus zu beschießen.

„Die Einnahme von Awdijiwka verlagert die Frontlinie von der Stadtgrenze weg, und zweitens eröffnet sie unseren Kämpfern Raum in südwestlicher Richtung. Aber machen Sie sich keine Illusionen. Es liegt noch eine Menge Arbeit vor uns“, schrieb Bentley am 21. Februar.

Die SMO geht nun in ihr drittes Jahr, und die ukrainischen Streitkräfte werden immer noch aus den Vororten von Donezk vertrieben. Sieht so ein bevorstehender vollständiger Sieg aus? Ich würde sagen: nein. Aber das ist nur meine Meinung.

Hier ist der aktuelle Stand der Dinge:

Das erklärte politische Ziel Russlands – die Sicherstellung einer neutralen Ukraine – ist nicht erreicht worden.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Entmilitarisierung voraussetzt, dass die Ukraine von jeglichem Einfluss der NATO, einschließlich Ausrüstung, Organisation und Ausbildung, befreit wird, kann man argumentieren, dass es Russland mit seinem Einmarsch gelungen ist, die Ukraine zu einem engeren Partner der NATO zu machen als vor dem Einmarsch.

Irgendwann in Kürze wird Russland verkünden, dass es die im Osten aufgestellten ukrainischen Streitkräfte besiegt hat. Doch damit wird Russland eine Reihe von politischen Zielen unerfüllt lassen, darunter die Entnazifizierung, die Entmilitarisierung und die dauerhafte Neutralität der Ukraine.

Scott Ritter weiß das alles, weil ich diese Aufzählungspunkte aus Artikeln von Scott Ritter kopiert habe, der diese Dinge schrieb, als er noch davon ausging, dass der Donbass bis Ende 2022 zu 100 % von Russland kontrolliert werden würde.

Aus mysteriösen Gründen schreibt Scott Ritter jetzt ganz andere Dinge: Das Töten von Ukrainern macht die NATO schwach … Die Ukrainer sind sowieso keine guten Menschen … Nächster Halt: Odessa … Der totale Sieg ist zum Greifen nahe … Nur noch zwei Wochen … Nur noch zwei Wochen …

Wie ich schon sagte: Ich bin nicht einer Meinung mit Scott Ritter.