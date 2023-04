Eugenik, Propaganda und Zensur: Wie die Lehren des Holocausts heute in Kraft sind

Entgegen der Anweisung von Präsident Truman wurden im Rahmen der Operation Paperclip mehr als 1600 prominente Nazi-Wissenschaftler und -Ingenieure in die USA gebracht, doch damit wurde auch ihre Ideologie in die medizinischen und wissenschaftlichen Einrichtungen der USA importiert.

In dem Dokumentarfilm „Never again is now global“ berichten Überlebende des Holocaust über ihre Erinnerungen an die Ereignisse der 1930er und 1940er-Jahre. Sie ziehen direkte Parallelen zur heutigen Zeit, darunter die Ausgrenzung bestimmter Gruppen, Propaganda, Zensur, staatlich kontrollierte Wissenschaft und die Mitarbeit von Ärzten, die diese Politik legitimieren. Vera Sharav, die Initiatorin des Dokumentarfilms, erörtert dessen Botschaft und Themen in einem Exklusivinterview mit The Other Newspaper.

Sharav überlebte als junges Mädchen die Nazilager. Später gründete sie die Alliance for Human Research Protection (Allianz zum Schutz der Humanforschung), die sich für die „informierte Zustimmung“ bei medizinischen Experimenten und die ethische Ausübung der Medizin einsetzt. Sie sprach sich laut und deutlich gegen das aus, was sie als die Lügen hinter der Corona-Politik betrachtet.

Es gibt ein Tabu, historische Lehren aus dem Holocaust zu ziehen; das brechen Sie in dem Dokumentarfilm. Wie erleben Sie als jemand, der die Lager selbst erlebt hat, dieses Tabu?

Der Holocaust ist inzwischen politisiert worden. Die institutionellen Torwächter haben den Sinn und Zweck des Unterrichts über die Geschichte des Holocaust untergraben. Lassen Sie mich das erklären. Bevor es ein Holocaust-Denkmal in Washington gab, gab es eine Präsidentenkommission unter der Leitung des Auschwitz-Überlebenden und Nobelpreisträgers Elie Wiesel. Er sprach sehr offen über die Bedeutung des Holocaust und die Warnung, die das Ereignis über das, was passieren könnte, über das, was passiert ist, beinhaltet. Im Jahr 1979 veröffentlichte die Kommission einen Bericht, in dem sie darauf hinwies, dass sich ein Völkermord dieses Ausmaßes wiederholen könnte. Im Jahr 2019 veröffentlichte dieselbe Institution eine Warnung: Es sollten keine Parallelen zum Holocaust gezogen werden, weder historisch noch in der heutigen Zeit. Dies ist eine völlige Kehrtwende. Sechshundert Wissenschaftler schrieben einen Protestbrief: Wenn das der Fall ist, können wir keine Geschichte mehr studieren. Sie wurden ignoriert.

Ich stimme Elie und den anderen Überlebenden zu, die verstanden haben, dass die Erinnerung an dieses Ereignis nicht nur aus Respekt vor den Toten, sondern auch als Warnung vor jedem Anzeichen dafür dienen sollte, dass sich die Dinge wieder in diese Richtung bewegen könnten – diese ersten, kleinen Schritte. Die meisten berücksichtigen nicht, dass Hitler 1933 an die Macht kam. Der Holocaust begann nicht vor 1942. Es gab einen sehr langen Vorlauf. Dieser Vorlauf war langsam; das System wurde Schritt für Schritt immer repressiver.

Es ist wichtig zu verstehen, was damals geschah, denn es ist eine Blaupause für das, was jetzt auf globaler Ebene geschieht. Und die Tatsache, dass sie sich so sehr bemühen, dies nicht zu sehen, ist ein deutliches Zeichen. Sie haben Angst – wenn die Menschen plötzlich sehen würden, dass das, was damals geschah, wieder geplant wird, aber in einem viel größeren Maßstab, würden sie nicht mehr gehorchen, was die Behörden ihnen sagen.

Damals wurden die Juden verteufelt, aber auch die Behinderten, insbesondere die geistig Behinderten. Die ersten Opfer der medizinischen Tötungen der Nazis waren behinderte Kinder (das T4-Programm – Anm. d. Red.). Sie gingen davon aus, dass, wenn sie den Genpool auf diese Weise „säubern“ würden, in Zukunft keine behinderten Kinder mehr geboren werden würden. Das ist Pseudowissenschaft. Dieselbe Art von Pseudowissenschaft besagt, dass man Krankheiten verbreitet, wenn man nicht geimpft ist. Man nannte Juden Krankheitsüberträger, damals eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit. Die Dämonisierung eines großen Teils der Bevölkerung gab ihnen schließlich die Lizenz zum Völkermord.

Eine weitere Parallele ist die Zusammenarbeit der Ärzteschaft. Von allen Berufsgruppen waren die Ärzte am stärksten in der NSDAP vertreten. Damit legitimierten sie den medizinischen Mord. Das ist wichtig zu wissen, denn ohne ihre Mitarbeit wären viele der Verbrechen nicht möglich gewesen. Das Gleiche geschieht jetzt: Die Ärzteschaft befolgt gewissenhaft alle Protokolle, die ihr von der Regierung vorgeschrieben werden.

In vielen Ländern, auch in den USA, gab es zum Beispiel (während der Covid-Krise) die Anweisung, ältere Menschen nicht zu behandeln. [Ein schwedischer Arzt, Jon Tallinger, deckte die Anweisung der schwedischen Regierung auf, älteren Covid-Patienten Medikamente zu verabreichen, die das Leben beenden. Interviews hier und hier. Wenn sie dann doch im Krankenhaus landeten, kamen die angewandten Protokolle, wie z. B. Beatmungsgeräte und hohe Dosen von Midazolam in Kombination mit anderen atemunterdrückenden Medikamenten, einem medizinischen Mord gleich.

In dem Dokumentarfilm kommentieren mehrere Personen, dass sehr freundliche, normale, freundliche Menschen an ausgesprochen grausamen Dingen beteiligt waren. Ich kann mir zum Beispiel kaum vorstellen, dass Ärzte so etwas absichtlich tun; sie beginnen ihre Ausbildung, weil sie Menschen helfen wollen.

Die Milgram-Experimente (psychologische Experimente aus den 1960er-Jahren – Anm. d. Red.) haben gezeigt, dass etwa 60 Prozent der normalen Menschen bereit sind, einen tödlichen Schock zu verabreichen, wenn sie von einer Autorität dazu aufgefordert werden. Ärzte folgen Protokollen. So wird es gemacht. Die Regierung schreibt sie vor; die Berufsverbände geben ihren Stempel. Unabhängige Ärzte, die sich an ihren Eid hielten und Protokolle entwickelten, die Leben retteten, wurden an den Pranger gestellt und dämonisiert.

Hinzu kommt, dass es damals eine Nazi-Wissenschaft gab, die die Politik unterstützte. Das Gleiche erleben wir jetzt: Es gibt einen wissenschaftlichen Konsens der Experten“. Wissen Sie, was echte Wissenschaftler Ihnen sagen? Wenn es einen Konsens gibt, ist es keine Wissenschaft mehr. Denn echte Wissenschaft stellt immer Fragen. Diejenigen, die Fragen stellen, werden in den Mainstream-Medien und den sozialen Medien dämonisiert. Die Regierungen arbeiten eng mit allen Plattformen zusammen. Das ist wiederum eine absolute Parallele zu dem, wie die Nazis vorgegangen sind. Damals gab es zwar noch keine Internetverbindung, aber das Muster von Propaganda, Zensur und Verbot von Abweichlern ist genau wie damals.

Neben den Parallelen wird in der Dokumentation auch eine Kontinuitätslinie deutlich. Eugenik, die Beteiligung des Finanzsektors und die Zusammenarbeit großer internationaler Unternehmen mit dem Staat.

Nach dem Krieg wurden mehr als 1.600 prominente Nazi-Wissenschaftler und -Ingenieure im Rahmen der Operation Paperclip gegen den Befehl von Präsident Truman in die USA gebracht. Damit wurde ihre Kultur auch in medizinische und wissenschaftliche Einrichtungen importiert. Sie hätten in Nürnberg vor Gericht gestellt werden müssen. Die Eugenik (Rassenlehre – Anm. d. Red.) kam aus Großbritannien und wurde von den USA übernommen. Die USA waren das erste Land, das diese eugenischen Gesetze umsetzte, was u. a. zur Zwangssterilisation von mehr als 30 000 Frauen führte. Hitler ging sogar noch weiter. Sie müssen verstehen, dass die akademische Elite die größten Befürworter der Eugenik waren. Sie glaubten, dass die Menschen nicht gleich sind. Die Menschen, die sie als minderwertig ansahen, konnte man entweder loswerden oder als Sklaven benutzen. Amerikanische Unternehmen wie Ford und General Motors haben sich das zunutze gemacht. Auch der Finanzsektor war daran beteiligt. Die internationale Nachrichtenagentur Associated Press arbeitete eng mit den Nazis zusammen. IBM führte eine Volkszählung durch, bei der jeder Jude in Deutschland und Australien und später in den besetzten Ländern identifiziert wurde. Damals handelte es sich noch um ein Lochkartensystem.

Auf diesen Lochkarten waren die Familie, der Familienstammbaum, die Adressen, die Arbeitsadresse, das Bankkonto, der Besitz, alles. Ein paar Jahre später, als man bereit war, die Juden zu deportieren, war es sehr einfach, sie zu enteignen; alles war registriert. Die Häftlinge wurden mit Nummern gebrandmarkt, wie Vieh – das waren die IBM-Identifikationsnummern. Heutzutage wäre das nicht mehr nötig, wenn alles digitalisiert wird. Und man wird nicht nur identifiziert, sondern auch 24 Stunden am Tag überwacht. Das ist das Wesen von Smart Cities. Sie sind digitale Konzentrationslager, in denen man sich nicht weiter als zehn Kilometer von seinem Zuhause entfernen darf. Wenn die Menschen weiterhin gehorsam sind, tappen sie genau in diese Falle. Gehorsam ist das, was den Tätern Macht verleiht. Am Ende gibt es nur sehr wenige von ihnen. Gehorsam hat den Holocaust möglich gemacht. Jetzt haben wir diese Geschichte und können aus ihr lernen.