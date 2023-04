Nun gibt auch der Direktor CDC zum ersten Mal zu, dass geimpfte Menschen COVID verbreiten können. (Video)

„Die Wissenschaft hat sich weiterentwickelt“

Zum ersten Mal hat die CDC-Direktorin Rochelle Walensky am Mittwoch vor dem Kongress zugegeben, dass Menschen, die sich gegen COVID geimpft haben, das Virus immer noch an andere weitergeben können.

Walensky, die vor kurzem an COVID erkrankt ist, obwohl sie fünfmal geimpft wurde, behauptete, dass ihre eigenen früheren Aussagen, wonach das Virus nicht von geimpften Menschen übertragen werden könne und COVID nun eine „Pandemie der Ungeimpften“ sei, aufgrund der „Entwicklung der Wissenschaft“ nicht mehr zutreffen.

„Diese Aussage ist mit den Omikron-Varianten, die wir jetzt haben, nicht mehr korrekt“, sagte sie den Gesetzgebern:

CDC-Direktorin Rochelle Walensky teilt dem Kongress mit, dass geimpfte Personen entgegen ihren früheren Aussagen tatsächlich COVID verbreiten können, und führt diese Änderung auf „eine Evolution der Wissenschaft“ zurück.

CDC Director Rochelle Walensky tells Congress that vaccinated individuals can, in fact, spread COVID, contrary to her earlier statements, attributing this change to “an evolution of science.”pic.twitter.com/5IWYEfJ0lu