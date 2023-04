Neue Dokumente: Führendes medizinisches Forschungscenter der Welt finanzierte Forschung im Wuhan-Labor zur Schaffung mutierter Fledermaus-Coronaviren und ihrer Fähigkeit, Menschen zu infizieren

childrenshealthdefense.org: Aufzeichnungen, die Judicial Watch vorliegen, zeigen, dass die National Institutes of Health einen Zuschuss der EcoHealth Alliance für die Sequenzierung des Spike-Proteins von Coronaviren aus Fledermäusen finanziert haben, um Mutanten zu erzeugen, um festzustellen, wie stark sie sich entwickeln müssten, um ACE2 zu nutzen“, das als Rezeptor für den Eintritt in menschliche Zellen“ erklärt wird.

Judicial Watch gab am Mittwoch bekannt, dass es 552 Seiten von Unterlagen des US-Gesundheitsministeriums (HHS) erhalten hat, die den ursprünglichen Zuschussantrag und die Jahresberichte der EcoHealth Alliance an die National Institutes of Health (NIH) enthalten. Darin wird das Ziel der Arbeit der EcoHealth Alliance mit dem Wuhan Institute of Virology (WIV) in China beschrieben, mutierte Viren zu schaffen, „um die Fähigkeit unserer CoVs [Coronaviren], Menschen zu infizieren, besser vorherzusagen“.

Eco Health Alliance plante die Sequenzierung des Spike-Proteins von Coronaviren, die aus Fledermäusen gewonnen wurden, um „Mutanten zu erzeugen, um festzustellen, wie stark sich die einzelnen Viren entwickeln müssten, um ACE2 zu nutzen“, was als „Rezeptor für den Eintritt in menschliche Zellen“ erklärt wird.

Judicial Watch erhielt die Unterlagen durch einen Antrag auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act, FOIA), den es im Dezember 2021 stellte:

„Alle Berichte, die von der EcoHealth Alliance bei den NIH oder ihren Unterbehörden im Zusammenhang mit dem NIH Grant Nr. 1R01A|110964 mit dem Titel ‚Understanding the Risk of Bat Coronavirus Emergence‘ während der Laufzeit des Grant eingereicht wurden.“

Im ursprünglichen „Application for Federal Assistance“, der am 5. Juni 2013 von der EcoHealth Alliance eingereicht wurde, ist ein Abschnitt mit „Specific Aims“ betitelt, in dem die Absicht vermerkt wird, mutierte Fledermausviren zu erzeugen und „die Fähigkeit unserer CoVs [Coronaviren] vorherzusagen, Menschen zu infizieren“:

Um das Risiko der Entstehung zoonotischer CoV [Coronaviren] zu verstehen, schlagen wir vor, 1) die Übertragungsdynamik von Fledermaus-CoVs an der Schnittstelle zwischen Mensch und Tier zu untersuchen; und 2) wie dieser Prozess durch das CoV-Evolutionspotenzial beeinflusst wird und wie er die CoV-Evolution erzwingen könnte.

Wir werden die Art und Häufigkeit des Kontakts zwischen Tieren und Menschen an zwei kritischen Schnittstellen zwischen Mensch und Tier untersuchen: Märkte für lebende Tiere in China und Menschen, die Fledermäusen im ländlichen China stark ausgesetzt sind.

Spezifisches Ziel 3: „Prüfung der Vorhersagen zur Übertragung von CoV zwischen verschiedenen Arten“:

Wir werden unsere Modelle der Wirtsreichweite (d. h. des Emergenzpotenzials) experimentell mithilfe von reverser Genetik, Pseudovirus- und Rezeptorbindungstests sowie Virusinfektionsexperimenten in Zellkulturen und humanisierten Mäusen testen.

Mit Fledermaus-CoVs, die wir isoliert oder sequenziert haben, und unter Verwendung von Lebendvirus- oder Pseudovirus-Infektionen in Zellen unterschiedlicher Herkunft oder Expression verschiedener Rezeptormoleküle werden wir das Potenzial jedes isolierten Virus und derjenigen mit Rezeptorbindungsstellen-Sequenz für ein Übergreifen bewerten.

Wir werden dies tun, indem wir die Spike- (oder andere Rezeptor-Bindungs-/Fusions-) Protein-Gene von allen unseren Fledermaus-CoVs sequenzieren und Mutanten erzeugen, um zu ermitteln, wie stark sich jedes Virus entwickeln müsste, um ACE2, CD26/DPP4 (MERS-CoV-Rezeptor) oder andere potenzielle CoV-Rezeptoren zu nutzen.

In der weiteren Diskussion über die Ziele der Forschung heißt es in dem Bericht:

In vitro [außerhalb des Körpers] Zelllinien und humanisiertes Mausmodell: Wir haben primäre Zelllinien und transformierte Zelllinien von 9 Fledermausarten aus Niere, Milz, Herz, Gehirn und Darm entwickelt. Diese haben wir zur Virusisolierung, für Infektionstests und zum Klonen von Rezeptormolekülen verwendet.

Wir haben auch eine große Anzahl von Zelllinien von Menschen und Tieren, die wir für Virusinfektiositätstests verwenden werden. Wir haben ein Unterstützungsschreiben von Dr. Ralph Baric erhalten, der gerne mit uns zusammenarbeiten möchte, um zunächst sein humanisiertes Mausmodell mit unserem Fledermaus-SL-CoV [SARS-ähnliches Coronavirus] zu infizieren, das ACE2 verwendet, und anschließend andere CoVs zu verwenden, die wir identifizieren …

Die Ergebnisse werden Aufschluss darüber geben, ob Fledermaus-CoVs bekannte Fledermaus- und menschliche ACE2-, DPP4- oder andere bekannte CoV-Rezeptoren nutzen können, um in Zellen einzudringen, und es uns ermöglichen, kritische Rezeptorbindungsstellen und den viralen Wirtsbereich zu bestimmen und die Fähigkeit unserer CoVs, Menschen zu infizieren, besser vorherzusagen.

Der Zuschuss der EcoHealth Alliance in Höhe von 3,3 Millionen Dollar zur Finanzierung eines Projekts mit dem Titel „Understanding the Risk of Coronavirus Emergence“ sollte ursprünglich vom 1. Oktober 2013 bis zum 30. September 2018 laufen. Der erste „Projekt-/Leistungsstandort“ ist die WIV.

Es folgen drei weitere chinesische Standorte: East China Normal University in Shanghai, Yunnan Institute of Endemic Disease Control and Prevention in Dali und das Center for Disease Control and Prevention of Guangdong in Guangzhou.

Am 27. Mai 2014 bewilligte das NIH der EcoHealth Alliance 3.086.735 $ über fünf Jahre für „Understanding the Risk of Bat Coronavirus Emergence“.

Ein Zuschussantrag der EcoHealth Alliance, der am 5. Juni 2013 bei den NIH einging, enthält eine Liste von „Senior/Key Personnel“, darunter Shi Zhengli und Zhang Yun-Zhi von der WIV, Peter Daszak, CEO der EcoHealth Alliance, und andere chinesische Wissenschaftler, darunter Ke Changwen von der chinesischen „CDC and Prevention of Guangdong Province“.

Ein Abschnitt des Antrags der EcoHealth Alliance mit dem Titel „EcoHealth Alliance Budget Justification“ beschreibt einige der Arbeiten, die von EcoHealth-Wissenschaftlern in China durchgeführt werden sollen:

Ein Wissenschaftler wird für 12 Monate pro Jahr eingestellt, um die Feldaktivitäten in China direkt zu unterstützen und zu beaufsichtigen, die Ausrüstung und Logistik zu pflegen und den Versand von Tier- und Humanproben an die Labors in China und den USA zu koordinieren.

Sobald wir die IRBs [Institutional Review Boards] für die Entnahme von Humanproben im Jahr 1 erhalten haben, werden wir drei medizinische Fachkräfte von den CDCs [Centers for Disease Control] der chinesischen Provinzen als Berater einstellen, die in den Jahren 2 bis 5 in Guangxi, Hunan und Fujian arbeiten werden. Diese medizinischen Fachkräfte werden für die vom IRB genehmigten Probenahmen beim Menschen sowie für die Aufrechterhaltung der Kühlkette für die Lagerung und den Versand der Proben verantwortlich sein.

Dr. Zhengli Shi, leitender Virologe. [Schwärzung] pro Jahr in J1 – J5. Dr. Shi wird das Coronavirus-Screening für alle in China gesammelten Proben leiten. Sie wird mit dem PI [Principal Investigator], den Co-Investigatoren und leitenden Mitarbeitern zusammenarbeiten, um Daten zu analysieren und Manuskripte zu verfassen. Außerdem wird sie die gemeinsame Nutzung von Daten und Materialien mit den Co-Investigatoren koordinieren.

In einer Budgetberechnung für das Jahr 2014-15 wurden der WIV als Unterempfänger des Zuschusses 128.718 USD an direkten Kosten und 10.297 USD an indirekten Kosten von den NIH zugewiesen.

Die Gehälter von Shi Zhengli und einer WIV-Kollegin, Ge Xingyl, sind im Budget nicht aufgeführt. Über die fünfjährige Laufzeit des Zuschusses sollte das Labor in Wuhan 749.976 $ erhalten.

In einem Abschnitt des Bewilligungsbescheids mit der Überschrift „Wuhan Institute of Virology Budget Justification, Subaward“ werden die „sonstigen direkten Kosten“ erörtert:

RNA-Extraktionen

Wir werden RNA-Extraktionen für 1.000 Fledermäuse pro Jahr durchführen (drei Proben pro Fledermaus: oral, anal und Blut) in jedem Jahr … Extrahierte RNA pro Tier wird gepoolt.

DNA-Sequenzierung

In jedem Projektjahr wird die DNA-Sequenzierung von 3.200 Proben zu einem Preis von 2,91 $ pro Reaktion durchgeführt. …

Laborbedarf

Wir beantragen Unterstützung für In-vitro-Infektionsexperimente mit Pseudoviren, die die Spike-Proteine (Wildtyp oder Mutanten) tragen, oder mit lebenden Viren in Zelllinien unterschiedlicher Herkunft, Bindungsaffinitätsassays zwischen den Spike-Proteinen (Wildtypen oder Mutanten) und verschiedenen zellulären Rezeptormolekülen sowie humanisierte Mausexperimente.

Im Jahresbericht für das Jahr 2 des Fledermaus-Coronavirus-Projekts, Budgetperiode 1. Juni 2016 bis 31. Mai 2017, heißt es unter „Specific Aim 3“:

„Testen von Vorhersagen zur CoV-Übertragung zwischen verschiedenen Arten. Die folgenden Experimente werden im Jahr 2 durchgeführt:

Humanisierte Mäuse mit menschlichen ACE2-Rezeptoren werden mit WIV1 und den beiden geretteten chimären SARS-ähnlichen Coronaviren infiziert, um den Gewebetropismus und die Pathogenität von Fledermaus-SL-CoV zu bestimmen.

Isolierung von neuen Fledermaus-Coronaviren. Lebende Viren oder Pseudoviren werden zur Infektion von Zellen unterschiedlichen Ursprungs oder zur Expression unterschiedlicher Rezeptormoleküle verwendet. Für jedes isolierte Virus wird das Spillover-Potenzial bewertet.

Ein infektiöser Klon des MERS-CoV [Middle East Respiratory Syndrome coronavirus] in voller Länge wird mithilfe der reversen genetischen Methode hergestellt. Unter Verwendung der S [spike]-Sequenz verschiedener MERS-verwandter Viren, die aus chinesischen Fledermäusen identifiziert wurden, werden chimäre Viren mit dem S-Gen von Fledermaus-MERS-verwandten Coronaviren und dem Rückgrat des infektiösen Klons von MERS-CoV konstruiert, um die Rezeptornutzung und Infektiosität von Fledermaus-MERS-verwandten Coronaviren zu untersuchen.

Zu den „zusätzlichen Punkten für das Jahr 2 im Rahmen des spezifischen Ziels 3“ gehören:

Der infektiöse Klon von WIV1 wurde erfolgreich mit Hilfe reverser genetischer Methoden konstruiert;

Zwei chimäre Fledermaus-SARS-ähnliche Coronavirus-Stämme wurden konstruiert, indem das S [spike]-Gen im Rückgrat von WIV1 ersetzt wurde;

Es wurde die Erlaubnis eingeholt, Mäuse mit menschlichem ACE2 nach China zu importieren, um die in unseren R01-Zielen vorgeschlagenen experimentellen Infektionen durchführen zu können.

Im Jahresbericht, der für das dritte Jahr des Zuschussprojekts (Haushaltszeitraum 1. Juni 2017 bis 31. Mai 2018) vorgelegt wurde, heißt es unter der Überschrift „Spezifisches Ziel 3: Testen von Vorhersagen zur Übertragung von CoV zwischen verschiedenen Spezies“:

Im dritten Jahr isolierten wir erfolgreich Rs4874 aus einer einzigen [Fledermaus-]Kotprobe. Mithilfe des von uns entwickelten reversen genetischen Systems haben wir zwei chimäre Viren konstruiert, bei denen das WIV1-Rückgrat durch das S [spike]-Gen von Rs7327 bzw. Rs4231 ersetzt wurde.

Vero E6-Zellen wurden mit Rs4874, WIV1-Rs4231S bzw. WIV1-Rs7327S infiziert, und bei allen Infektionen wurde eine effiziente Virusreplikation mittels Immunfluoreszenztest nachgewiesen.

Um die Nutzung von humanem ACE2 durch die drei neuen SL-CoVs zu bewerten, haben wir Studien zur Virusinfektiosität mit HeLa-Zellen mit und ohne Expression von humanem ACE2 durchgeführt. Alle Viren replizierten sich effizient in den humanen ACE2-exprimierenden Zellen.

Im Jahresbericht für das vierte Jahr (1. Juni 2018 bis 31. Mai 2019), den EcoHealth am 16. September 2020 bei den NIH einreichte, wird in der Antwort auf die Frage „Wie wurden die Ergebnisse an Interessensgruppen weitergegeben?“ angegeben, dass Peter Daszak und der Leiter des WIV-Labors, Shi Zhengli, ihre Ergebnisse u. a. an die Defense Advanced Research Projects Agency, die National Natural Science Foundation of China, das chinesische Zentrum für Krankheitskontrolle und -prävention und die Chinesische Akademie der Wissenschaften weitergegeben haben.

Im Bericht über das Jahr 4 werden u. a. folgende Leistungen aufgeführt:

In vivo-Infektion von SARSr-CoVs mit Varianten des S [Spike]-Proteins in humanen ACE2 (hACE2)-exprimierenden Mäusen (Experimente im Gesamtorganismus).

Der Bericht enthält auch Informationen über die Konstruktion von Viren mit „unterschiedlicher Pathogenität“ und deren Prüfung an humanisierten Mäusen:

Mithilfe der von uns zuvor entwickelten reversen genetischen Methoden wurden infektiöse Klone mit dem WIV1 [Fledermaus-SARS-ähnliches Coronavirus]-Rückgrat und dem Spike-Protein von SHC014, W IV16 bzw. Rs4231 konstruiert, und rekombinante Viren wurden erfolgreich gerettet.

Im vierten Jahr führten wir eine erste In-vivo-Infektion von SARSr-CoVs mit transgenen Mäusen durch, die hACE2 exprimieren. Die Mäuse wurden mit 105 pfu des rekombinanten W IV1-Virus in voller Länge (rWIV1) und den drei chimären Viren mit unterschiedlichen Spikes infiziert.

Die Pathogenese der 4 SARSr-CoVs wurde dann in einem zweiwöchigen Verlauf bestimmt. Mäuse, die mit rWIV1-SHC014S infiziert waren, verloren bis zum sechsten Tag nach der Infektion etwa 20 % ihres Körpergewichts, während rWIV1 und rWIV-4231 S weniger Körpergewicht verloren.

Bei den mit rWIV1 -WIV16S infizierten Mäusen wurde kein Körpergewichtsverlust beobachtet (Abb. 35a). 2 und 4 Tage nach der Infektion erreichte die Viruslast im Lungengewebe von Mäusen, die mit rWIV1-SHC014S, rWIV1-WIV16S und rWIV1-Rs4231 S infiziert waren, mehr als 106 Genomkopien/g und war damit deutlich höher als bei rWIV1-infizierten Mäusen (Abb. 35b). Diese Ergebnisse zeigen die unterschiedliche Pathogenität von SARSr-CoVs mit verschiedenen Spike-Proteinen in humanisierten Mäusen.

In einer überarbeiteten Bewilligung vom 13. Juli 2020 gewährte das NIH zusätzliche Mittel, darunter 77.750 $ für die University of North Carolina-Chapel Hill, 76.301 $ für das WIV und 75.600 $ für das Institute of Pathogen Biology of China.

In dem Antrag auf Verlängerung der Finanzierung der Fledermausforschungsprojekte in Wuhan für das Jahr 2020 heißt es, dass EcoHealth nicht mit „selektiven Erregern“ (schweren Bedrohungen) wie SARS-CoV arbeiten würde, sondern mit einem molekularen SARSr-CoV-Klon mit der Bezeichnung WIV1, der zwar ein „BSL3“-Erreger (Biosicherheitsstufe 3) ist, aber nicht als selektiver Erreger angesehen wird.

Die Forschung mit selektiven Erregern sollte in Barics Labor an der University of North Carolina-Chapel Hill durchgeführt werden.

In einem Abschnitt mit der Überschrift „P3CO-Forschung“ heißt es:

Wichtig ist, dass wir nicht vorschlagen, SARS-CoV im Laufe dieses Vorschlags genetisch zu manipulieren. … Wir schlagen jedoch vor, im Laufe dieses Antrags den molekularen Klon des Fledermaus-SARSr-CoV-Stammes WIV1 in voller Länge genetisch zu manipulieren, der kein selektiver Erreger ist, der nachweislich keine Infektionen beim Menschen verursacht und der nachweislich nicht zwischen Menschen übertragbar ist.

In demselben Antrag auf Erneuerung für 2020 heißt es:

Dieses Projekt ist eine institutionsübergreifende Zusammenarbeit unter der Leitung von EcoHealth Alliance, New York (Daszak, PI), die Mittel an drei Institutionen weitervergeben wird: das Wuhan Institute of Virology (Dr. Shi), die University of North Carolina at Chapel Hill (Dr. Baric) und das Institute of Pathogen Biology (Dr. Ren).

„Eine Überprüfung dieser und anderer Dokumente legt nahe, dass die US-Finanzierung in China und anderswo für die Erforschung von Mutantenviren und Funktionsgewinnen für das Auftreten der COVID-Pandemie in Wuhan verantwortlich sein könnte“, sagte Tom Fitton, Präsident von Judicial Watch.

„Dieser Gain-of-Function-Skandal sollte Gegenstand von strafrechtlichen Ermittlungen sein“.

