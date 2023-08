Europaabgeordnete beklagt islamische Übernahme der europäischen Hauptstadt: „Wir müssen sie anprangern und bekämpfen“ (Video)

Die Europaabgeordnete Marie Dauchy warnt vor der zunehmenden islamischen Dominanz in Straßburg, die durch den Adhan verkündet wird.

Die Europaabgeordnete Marie Dauchy, Mitglied der französischen Partei Nationale Rallye, hat kürzlich ein Video veröffentlicht, das eine beunruhigende Realität vor dem Europäischen Parlament in Straßburg zeigt. Der Clip zeigt den islamischen Gebetsruf, ein unbestreitbarer Indikator für die wachsende islamische Vorherrschaft, der in der Umgebung des Parlamentsgebäudes widerhallt. „LIVE aus dem Europäischen Parlament – Wir hören den muslimischen Gebetsruf“, erklärte sie in den sozialen Medien. „Das ist kein böser Traum, sondern eine Realität, die wir anprangern und bekämpfen müssen. Der anmaßende, erobernde und politische Islam hat und wird niemals einen Platz in Europa haben!

Der islamische Gebetsruf, bekannt als Adhan, kann oft als Proklamation der „Herrschaft und Kontrolle über eine Nation“ interpretiert werden. Seine Worte, die von der RAIR Foundation USA übersetzt wurden, verherrlichen die Vorherrschaft Allahs und des Islam:

„Allah ist größer (als euer Gott), (Allahu akbar), viermal gesprochen. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Kommt zum Gebet. Kommt zum Gebet. Kommt zum Erfolg. Kommt zum Erfolg. Allah ist der Größte. Allah ist der Größte. Es gibt keinen Gott außer Allah.

Dies steht in krassem Gegensatz zur Geschichte Straßburgs, einer Stadt, die einst stolz die Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg und die europäischen Grundwerte verkörperte. Mit seinem tief verwurzelten christlichen Erbe ist Straßburg heute zur Wiege von zwei der kolossalsten Moscheen Europas geworden – ein beunruhigendes Zeugnis der anhaltenden islamischen Metamorphose der Stadt.

Nach Ansicht des algerischen Schriftstellers Boualem Sansal ist „Frankreich und insbesondere Straßburg ein Hauptziel der globalen Islamisierungsstrategie, die von verschiedenen Staaten und islamischen Organisationen entwickelt wurde“. Straßburg, bereits eine Hochburg des politischen Islam, beherbergt nun die Große Moschee, die von Marokko, Saudi-Arabien und Kuwait finanziert wird, Länder, die für die Verbreitung des radikalen Islam bekannt sind. Die Moschee wurde 2012 mit Unterstützung regionaler Regierungen eröffnet und beruft sich auf eine „europäische Berufung“.

Kürzlich genehmigten die Straßburger Behörden den Ausbau einer weiteren fragwürdigen Moschee, die von der Türkei finanziert wird und nur zwei Kilometer von der Großen Moschee entfernt liegt. Die Eyyub-Sultan-Megamoschee ist mit 14 Stockwerken, zwei 44 Meter hohen Minaretten und 28 Kuppeln die größte Moschee Europas. Sie wird als „Große Türkische Moschee“ bezeichnet und signalisiert eine „Moschee-Diplomatie“, wie es Foreign Policy formuliert. Mit diesem Schritt haben die französischen Behörden den Bau von zwei der größten Moscheen Europas ermöglicht und damit den Einfluss des Islam in Straßburg verstärkt.

Die Europaabgeordnete Silvia Sardone warnte in einer eindringlichen Rede, auf die die RAIR Foundation USA 2021 hinwies: „Die Muslime übernehmen die Herrschaft über die europäische Hauptstadt. Hier ist die gefährlichste Form des politischen Islam auf dem Vormarsch“. Laut Sardone machen die Muslime inzwischen „mehr als 15 Prozent der Straßburger Bevölkerung aus“. Zusammen mit der Tatsache, dass „10 % der von der Polizei als Terroristen eingestuften Personen entweder aus Straßburg oder aus dem restlichen Elsass stammen“, zeige dies die wachsende Verbindung der Stadt mit dem islamischen Terrorismus.

Wer die Moschee besucht, die sie als „politisches Laboratorium der Partei Erdogans“ bezeichnet, erhalte Unterricht nach einem „islamischen Lehrplan, der in der Türkei durchgesetzt wird“, so Sardone.

2018 forderte Erdogan Türken auf, sich in Deutschland nicht zu assimilieren, und bezeichnete die Assimilation von Migranten in Europa als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“. Es scheint, als wolle er, dass seine Auswanderer Soldaten sind und Teil der Türkei und der Umma, der globalen muslimischen Gemeinschaft, bleiben.

Angetrieben durch die liberale Migrationspolitik Frankreichs, führt diese entscheidende Veränderung zu einem bedeutenden demografischen Wandel, der das historische Bild Straßburgs infrage stellt. Die Zukunft Straßburgs und damit Europas steht auf dem Spiel, denn die aggressive Übernahme durch den Islam ist nicht mehr aufzuhalten.