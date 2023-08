Wollten die Lockdowners und die Impfer wirklich nur Leben retten? Und ist es das, was sie am Ende so gefährlich machte?

Daniel Hadas, dessen einfühlsame und besonnene Kommentare zur Pandemie ich seit langem schätze, äußerte sich kürzlich auf Twitter wie folgt zu Lockdown und Massenimpfungen:

Es ist wichtig zu verstehen, dass die wahre Motivation für die Lockdown / Zwangsimpfung Covid Reaktion wirklich 𝑤𝑎𝑠 Saving Lives war.



Die Rettung von Menschenleben war kein Deckmantel für einen anderen verborgenen Plan.



Natürlich gab es Opportunismus: Es gab diejenigen, die den Ausnahmezustand ausnutzten, um an Macht, Geld und Ruhm zu gelangen. Es gab sowohl Befürworter als auch Gegner der CovidMaßnahmen, die dies taten.



Wo es eine Gelegenheit gibt, gibt es auch Opportunisten.



Aber bloßer Opportunismus reicht nicht aus, um Anführer und Mitläufer in einer Revolution vom Ausmaß der Covid-Reaktion voranzutreiben.



Der Glaube, der diese Revolution angetrieben hat, war der Glaube an Saving Lives.



Die Authentizität des Lebensrettungsprojektes zu leugnen, bedeutet, auf gefährliche Weise bereit zu sein, alle gegenwärtigen und zukünftigen Projekte zur Umgestaltung der Gesellschaft und der Moral im Namen der Lebensrettung zu unterschreiben.



Und es bedeutet, die Augen davor zu verschließen, dass „Leben retten“ bedeutet, die Grenzen dessen zu verschieben, was Männern, Frauen und Kindern im Namen der Rettung ihres Lebens und des Lebens anderer angetan werden darf.

Diese These hat viele Menschen verärgert, von denen zumindest einige die Argumentation von Hadas missverstanden haben. Es geht nicht darum, dass ein echtes Engagement für die „Rettung von Leben“ die Reaktion entschuldigen oder besser machen könnte. Im Gegenteil, nach Hadas ist das Engagement für lebensrettende Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit die verhängnisvolle Wurzel des Problems, weil Lebensrettung in Wirklichkeit ein oberflächliches Ziel ist, das gut genug klingt, um alle Arten schädlicher und zerstörerischer Maßnahmen zu rechtfertigen. Fast alles kann gerechtfertigt werden – jede Menge Kollateralschäden werden in Kauf genommen – wenn es der Rettung von Menschenleben dient, und deshalb sollten wir alle ein Misstrauen gegenüber selbst ernannten Lebensrettern kultivieren, wo immer wir ihnen begegnen.

In diesem Sinne scheint Hadas‘ These also unbestreitbar zu sein: Die Millionen von Menschen, die sich für Abriegelungen entschieden und ihre Regierungen aufforderten, Gleichaltrige zwangszuimpfen, lagen nicht nur in einem direkten, empirischen Sinne falsch – das heißt, sie glaubten, dass Abriegelungen und Impfungen die Gesundheit in einer Weise verbessern würden. Sie irrten sich auch in einem viel tieferen moralischen Sinne. Auch wenn Abriegelungen und Impfstoffe das Potenzial hätten, das Virus zu stoppen, verdient niemand Hausarrest oder medizinische Zwangsbehandlung für das Verbrechen, ein potenzieller Überträger der Infektion zu sein. Es ist sehr gefährlich und auch sehr dumm, die Rettung von Leben über alle anderen Ergebnisse zu stellen, und zwar aus dem einfachen Grund, dass wir alle sterben werden. Als Rechtfertigung dient sie nur als Vorwand, um die sehr realen Kompromisse zu ignorieren, die bei jeder angeblichen Lösung für etwas lauern. Es ist schwierig zu erklären, wie es eine gute Idee sein kann, den Tod einiger älterer und kranker Menschen auf Kosten des Wohlbefindens, der körperlichen Gesundheit und der Autonomie von Milliarden von Menschen hinauszuzögern. Sich darauf zu berufen, dass „wir Leben retten müssen“, ist einfach.

Abgesehen davon halte ich die These für unvollständig. Das Establishment des öffentlichen Gesundheitswesens und seine Mitarbeiter in den Medien haben sorgfältig die öffentliche Unterstützung für ihre Reaktion hergestellt, indem sie weit und breit den Glauben säten, dass es notwendig sei, Leben zu retten. Hätten wir anders gehandelt – z. B. indem wir offen blieben und nicht viel taten -, wäre auch dies als die beste Art und Weise, Leben zu retten, vermarktet worden, und viele Millionen hätten das genauso aufrichtig geglaubt wie an die Abriegelungen. Hinzu kommt, dass die Rettung von Leben in der einen oder anderen Form als Rechtfertigung für ein breites Spektrum moderner politischer Pathologien angepriesen wird, von Massenmigrationsprogrammen bis zum Klimawandel. Vor allem in alternden europäischen Ländern wie Deutschland, wo eine ständig wachsende Zahl von Rentnern und deren Gesundheitsängste den nationalen Diskurs dominieren, gibt es kaum bessere Möglichkeiten, den Massen schädliche politische Programme zu verkaufen. Ohne unser naives Lebensrettungsethos wäre es mir nicht klar, ob es nicht auch Sperrungen gegeben hätte, auch wenn sie eine ganz andere Art von Argumenten erfordert hätten.

Ein weiteres Problem ist die Frage, inwieweit von Staaten überhaupt behauptet werden kann, dass sie aus klaren Motiven handeln. Ein langjähriges Argument der Pest-Chronik ist, dass moderne Regierungen keine Ziele, Motivationen oder Zwecke im menschlichen Sinne haben. Unsere Länder tun tagtäglich alle möglichen wirklich verrückten Dinge hinter hauchdünnen Rechtfertigungen, die keiner Überprüfung standhalten. Vieles von dem, was auf der Linken wie auf der Rechten als „verschwörerischer“ Diskurs verunglimpft wird, ist ein Versuch, dem staatlichen Handeln wieder eine Logik zu verleihen, indem man im Allgemeinen behauptet, dass die angegebenen Ziele ein Vorwand für einen tieferen, verborgenen Zweck sind. Meistens sind diese Analysen nicht überzeugend und dienen dazu, die unverblümte Realität zu verschleiern, dass wir uns in einer unverständlichen post-liberalen politischen Ordnung befinden, in der staatliche Maßnahmen an ein äußerst komplexes Netzwerk von Interessengruppen, NRO, Akademikern, Bürokraten und speziellen Beratungsausschüssen ausgelagert wurden. In jedem Politikbereich ist die Konstellation der Kräfte eine andere, und niemand hat eine klare Vorstellung davon, wie das System funktioniert – nicht einmal die mächtigsten Personen, die sich mitten im Geschehen befinden. Alles, was der Staat tut, ist die Summe dieser tausend verschiedenen Kräfte. Was dieses Bild noch komplizierter macht, ist die Tatsache, dass diejenigen, die für die Formulierung der Politik verantwortlich sind, nicht direkt auf die Ergebnisse in der Außenwelt einwirken. Ihre Beweggründe sind fast immer institutionell vermittelt und aus diesem Grund viel begrenzter und perspektivisch eingeschränkt. Sie wollen sich eine Beförderung und Fördermittel sichern, sie wollen bei ihren Kollegen gut angesehen sein, sie wollen ihre Vorgesetzten zufriedenstellen, und viele andere kleinliche karrieristische persönliche Dinge dieser Art.

Die Behauptung, die „Klimapolitik“ sei durch den Wunsch motiviert, den Kohlenstoffausstoß zu reduzieren, ist also nur eine von außen aufgestellte, deskriptive These. Eine solche These wird in dem Maße untergehen oder schwimmen, indem sie die Handlungen des Systems als Ganzes erklärt, aber eine solche Motivation ist im System selbst nicht vorhanden. Der Apparat des modernen Regierens ist eine riesige unmenschliche Maschine, die aus menschlichen Komponenten besteht; er hat so wenig Gedanken wie ein Sturmsystem. Und in diesem Sinne glaube ich, dass die Motivation für Abschottung und Massenimpfungen, nämlich Leben zu retten, nicht ganz richtig ist. Die Befürworter der Masseneindämmung sahen diese Maßnahmen sicherlich als lebensrettend an, und das hat sie mit ermöglicht. Der Staat selbst spielte jedoch ein ganz anderes Spiel, das (je nach Land) auf einer Skala von „Virusunterdrückung“ bis „Virusausrottung“ angesiedelt war – Leben hin oder her. Die Abkehr der Pandemieforscher von den früheren Plänen zur Eindämmung des Virus hin zur Masseneindämmung bedeutete, dass die Rettung von Menschenleben zugunsten eines neuen, erregerzentrierten Ansatzes zurückgestellt wurde.

„Das mag sein, Eugyppius, aber was ist mit den Menschen, die am Anfang des Ganzen standen, bevor das System die Eindämmung übernahm? Die hatten sicher menschliche Motive, auch wenn das Regime das nicht kann.“

Das ist wahr. Die Neil Fergusons, Tomas Pueyos und Christian Drostens, die ihren Ländern und der Welt die Abriegelung verkauften, taten dies sicherlich aus bestimmten persönlichen Gründen. Das Problem ist, dass diese Gründe schwierig zu fassen sind. Je mehr ich ihre ersten Erklärungen und ihre durchgesickerte Korrespondenz lese, desto unklarer erscheinen sie mir. Ihre Worte und Taten haben jedoch einen sehr deutlichen und anhaltenden dunklen Unterton, der nicht nur ein Artefakt der Retrospektive ist. Ihre geheimen Absprachen untereinander, ihre Bereitschaft, Informationen in hohem Maße zu manipulieren und Risiken aufzubauschen, ihr Vertrauen in ausländische Agenten, um Forschungsergebnisse und Strategien aus China zu waschen, und ihre ständigen Bemühungen, scheinbar vorgefasste Schlussfolgerungen mit pseudowissenschaftlichen Beweisen zu rechtfertigen, sind allesamt sehr beunruhigend. Die lebensrettende Ethik der modernen Gesellschaft hat ihnen sicherlich geholfen, das Argument für den Moment zu gewinnen und längerfristig damit durchzukommen, aber was auch immer sie im Sinn hatten, was sie vorhatten, war etwas ganz anderes.