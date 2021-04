Europäischer Impfpass garantiert keine Freizügigkeit zwischen EU-Ländern

Die von den EU-Botschaftern erzielte Einigung senkt die Ambitionen des ursprünglichen Vorschlags, den die Kommission vor einem Monat vorgelegt hatte, erheblich.

Die 27 Botschafter der EU-Mitgliedsstaaten haben sich auf ihren Vorschlag für ein digitales grünes Zertifikat, den sogenannten „Impfpass“ in einer praktisch irrelevanten Formel geeinigt, da er den ausdrücklichen Hinweis enthalten wird, dass es sich „nicht um ein Reisedokument handelt„, was es dem Ermessen jedes Landes überlässt, zu entscheiden, was es den Trägern des „Impfpass“ erlaubt oder nicht, was bedeutet, dass ein Land, wenn es sich so entscheidet, nach wie vor den Inhaber des Dokumentes in Quarantänen verweisen kann. Die Entscheidung ist immer noch die Verhandlungsposition des Rates, die mit dem Parlament abgestimmt werden muss, aber es sieht nicht so aus, als ob es viele Änderungen im Verfahren geben wird.

Die von den Botschaftern der Mitgliedsstaaten erzielte Einigung senkt die Ambitionen des ursprünglichen Vorschlags, der vor einem Monat von der Europäischen Kommission vorgelegt wurde, deutlich ab und macht, anders als gedacht, seinen Nutzen nicht sehr deutlich. Laut der portugiesischen Ratspräsidentschaft haben die nationalen Regierungen eindeutig entschieden, dass „das digitale grüne Zertifikat keine Voraussetzung für die Ausübung des Rechts auf Freizügigkeit sein kann, um den Grundsatz der Nichtdiskriminierung zu gewährleisten“, d. h. macht es keinen Unterschied ob die Person geimpft ist oder nicht.

US und UK schließen es aus

Die Vereinigten Staaten haben die Erstellung dieses Dokuments komplett ausgeschlossen und auch das Vereinigte Königreich, wo es nicht einmal einen Personalausweis gibt, sieht diese Idee nicht mit Interesse. Die beiden Länder sind die Hauptemittenten des spanischen Tourismusmarktes außerhalb der EU.

Das Parlament muss seine Verhandlungsposition auf der Plenarsitzung, die zwischen dem 26. und 29. dieses Monats in Brüssel stattfindet, annehmen. Danach beginnen die interinstitutionellen Verhandlungen, die sogenannten Triloge, bei denen Kommission, Rat und Parlament zusammenkommen, um zu versuchen, noch vor dem Sommer eine Einigung zu erzielen.