Ex-CIA an der Kommunikationsspitze: Welche Rolle spielt das CCDH im Machtgefüge der digitalen Regulierung?

Das Center for Countering Digital Hate (CCDH) gilt als eine der einflussreichsten Organisationen im Kampf gegen „Online-Hass“ und „Desinformation“. Die in London und Washington ansässige NGO steht hinter Kampagnen gegen Plattformen wie X und fordert strengere Regulierung sozialer Netzwerke. Weniger bekannt ist jedoch die personelle Struktur hinter dieser Organisation – und deren sicherheitspolitischer Hintergrund.

Eine Schlüsselfigur ist Lindsay Moran. Laut offizieller Biografie ist sie ehemalige CIA-Operationsbeamtin mit Spezialisierung auf Human Intelligence (HUMINT), also verdeckte Informationsbeschaffung. Vor ihrem Engagement beim CCDH veröffentlichte sie ein Memoir über ihre Zeit im Geheimdienst („Blowing My Cover“) und arbeitete im Umfeld sicherheitspolitischer Medien und Institutionen. Beim CCDH übernahm sie die Leitung der Kommunikation – also die strategische Außendarstellung und Narrativsteuerung der Organisation.

🕵🔥CCDH US Intelligence Links! The British Labour Together linked Center For Countering Digit Hate (CCDH), once hired ex CIA for their communications director! Recall these are the folks trying to Kill Musks X.



“Lindsay Moran is Head of Communications for the Center for… pic.twitter.com/JCuikMNPcq — Bad Kitty Unleashed 🦁 💪🏻 (@pepesgrandma) February 23, 2026

Das wirft Fragen auf.

Das CCDH versteht sich als zivilgesellschaftliche Organisation. Gleichzeitig agiert es faktisch als politischer Akteur im Feld der Plattformregulierung. Die Gruppe erstellt Berichte über „Desinformationsnetzwerke“, identifiziert problematische Accounts, kontaktiert Werbekunden und übt öffentlichen Druck auf Tech-Unternehmen aus. Ihre Analysen werden regelmäßig von Politikern, Regulierungsbehörden und Medien aufgegriffen.

Die Organisation entstand im Umfeld des britischen Labour-Netzwerks „Labour Together“ und operiert heute transatlantisch. Ihr Direktor Imran Ahmed arbeitete in verschiedenen politischen und policy-nahen Kontexten. Das CCDH bewegt sich damit an der Schnittstelle zwischen Politik, Aktivismus und Regulierung.

Vor diesem Hintergrund erhält die Personalie Moran eine besondere Bedeutung. Eine ehemalige CIA-Offizierin verantwortet die Kommunikationsstrategie einer NGO, die aktiv in globale Informationsarchitekturen eingreift.

Es gibt keinen Beleg für eine operative Steuerung durch Geheimdienste. Aber strukturell zeigt sich ein Muster, das in westlichen Demokratien zunehmend sichtbar wird: ehemalige Sicherheitsakteure wechseln in NGOs, Thinktanks oder Plattform-Governance-Strukturen und prägen dort Debatten über „Desinformation“, „Sicherheit“ und „digitale Verantwortung“.

Damit verschiebt sich die Frage. Sie lautet nicht mehr, ob einzelne Personen einen Geheimdiensthintergrund haben. Sondern:

Welche sicherheitspolitischen Denkmodelle fließen in die Regulierung digitaler Öffentlichkeit ein?

Wenn Narrative, Reichweitenbegrenzung und Plattformregeln zunehmend unter dem Paradigma „nationaler Sicherheit“ diskutiert werden, verändert das die Architektur des öffentlichen Diskurses.

Das CCDH steht exemplarisch für diese Entwicklung. Es ist weder staatliche Behörde noch rein basisdemokratische Initiative. Es ist Teil eines hybriden Netzwerks aus Politik, Medien, Sicherheitsexpertise und Regulierung.

Und genau in dieser Grauzone entscheidet sich, wer künftig bestimmt, was als legitime Meinung gilt – und was als „schädliche Desinformation“ markiert wird.