Nach dem Bombenhagel enthüllt Trumps „Friedensrat“-Sprecher den Digitalplan für die vollständige Versklavung von Gaza (Video)

Nach dem Bombardement kommt das Kontrollnetz

Gaza liegt in Trümmern. Zehntausende Tote, Hunderttausende Vertriebene, Hunger, zerstörte Krankenhäuser, zerbombte Infrastruktur. Ganze Familien ausgelöscht. Eine Bevölkerung kollektiv bestraft, eingekesselt, bombardiert, entwurzelt. Wer die Bilder sieht, wer die Zahlen liest, weiß: Das ist keine „Sicherheitsoperation“. Das ist Zerstörung in industriellem Maßstab. Viele sprechen offen von Völkermord durch Israel mit Waffen und Unterstützung der USA.

Und während die Menschen noch unter Schutt nach Angehörigen suchen, während Kinder in Notlagern hungern, während Wasser, Strom und Medikamente fehlen, wird in klimatisierten Konferenzräumen bereits die „Zukunft Gazas“ entworfen.

Nicht von den Palästinensern.

Nicht in freien Wahlen.

Nicht durch ein Referendum.

Sondern durch einen von Donald Trump propagierten sogenannten „Friedensrat“, flankiert von Technokraten, Investoren und strategischen Partnern.

🚨🔥 Nach dem Bombenhagel kommt das Kontrollnetz



Während Gaza in Trümmern liegt, Zehntausende tot sind und Hunderttausende hungern oder auf der Flucht sind, präsentiert Trumps sogenannter „Friedensrat“ seine Vision für die Zukunft.



🩸Nicht Rechenschaft.

🩸Nicht… pic.twitter.com/H0Uq9MmvOn — Don (@Donuncutschweiz) February 24, 2026

Israel hat bereits klargestellt: Es wird keinen Cent für den Wiederaufbau zahlen. Kein Schuldeingeständnis, keine Reparationsleistung, keine Mitverantwortung für die Zerstörung. Die Kosten sollen andere tragen. Internationale Geldgeber. Regionale Partner. Private Strukturen.

Und was wird angekündigt?

Ein „digitales Rückgrat“.

Eine „offene, steuerfreie Wirtschaftszone“.

Eine Plattform für elektronische Zahlungen.

Ein Amazon-ähnliches Logistiksystem.

Ein Upgrade des Mobilfunknetzes.

E-Learning, digitale Gesundheitsdienste, Finanzdienstleistungen.

Während Menschen verhungern, wird über E-Payments gesprochen.

Während Leichen geborgen werden, wird über Lieferkettenoptimierung referiert.

Während eine ganze Gesellschaft traumatisiert ist, plant man ein „offenes, transparentes System“ – von außen entworfen, von außen gesteuert, von außen finanziert.

Das ist keine humanitäre Hilfe. Das ist eine Neustrukturierung.

Erst wird ein Gebiet militärisch zerlegt. Dann wird es wirtschaftlich neu designt. Und am Ende entsteht keine freie Gesellschaft, sondern eine digital verwaltete Sonderzone.

Die Palästinenser wurden nicht gefragt, ob sie in ein steuerfreies Experimentallabor verwandelt werden wollen. Sie wurden nicht gefragt, ob sie Teil einer technokratischen Modellregion werden möchten. Sie wurden nicht gefragt, ob sie ihre wirtschaftliche, digitale und infrastrukturelle Zukunft unter Aufsicht internationaler Gremien sehen.

Sie wurden bombardiert.

Und jetzt soll ein Kontrollnetz installiert werden – verpackt als Wiederaufbau.

Wer kontrolliert dieses „digitale Rückgrat“?

Wer besitzt die Server?

Wer verwaltet die Daten?

Wer definiert Zugänge, Sperren, Identitäten?

Wer entscheidet, wer handeln darf, wer zahlen darf, wer teilnehmen darf?

In einer Region, die militärisch überwacht wird, ist eine digitale Infrastruktur niemals neutral. Sie ist Macht.

Wenn elektronische Zahlungssysteme, digitale Identitäten, Logistikplattformen und Kommunikationsnetze zentral organisiert werden, entsteht nicht nur Effizienz. Es entsteht Steuerbarkeit.

Und Steuerbarkeit in einem Gebiet, das gerade erst gewaltsam unterworfen wurde, ist kein Nebeneffekt. Sie ist der Kern.

Der Zynismus liegt offen zutage: Diejenigen, die das Gebiet militärisch mit zerstört haben, beteiligen sich nicht an den Kosten. Stattdessen wird ein technokratisches Zukunftsmodell präsentiert, das Investoren, geopolitischen Interessen und strategischer Kontrolle dient.

Frieden wird zur Marke.

Wiederaufbau zum Geschäftsmodell.

Zerstörung zur Ausgangsbasis für Neuordnung.

Ein echter Wiederaufbau würde mit Rechenschaft beginnen. Mit politischer Selbstbestimmung. Mit einem Ende der Blockade. Mit der Einbindung der Betroffenen. Mit internationalem Recht.

Stattdessen erleben wir die Umwandlung einer humanitären Katastrophe in ein verwaltetes Projekt.

Nach dem Bombardement kommt die Plattform.

Nach der Vertreibung kommt das Dashboard.

Nach der Zerstörung kommt das digitale Kontrollnetz.

Und die Welt soll das als „Frieden“ akzeptieren.