Exklusiv: CRISPR-Technologie ist ein „Rezept für Katastrophen“ – keine Lösung für den Welthunger

Bill Gates, das Weltwirtschaftsforum (WEF), Investoren aus dem Silicon Valley und andere preisen routinemäßig die Genbearbeitung – insbesondere die CRISPR-Technologie – als Lösung für die weltweite Ernährungssicherheit an.

Einige Wissenschaftler – darunter zwei, die mit The Defender sprachen – stehen der Technologie jedoch kritisch gegenüber, da sie bekannte und unbekannte Risiken birgt. Außerdem gebe es bessere und sicherere Wege, um genügend Lebensmittel für alle zu produzieren.

Claire Robinson, geschäftsführende Redakteurin von GMWatch, kritisierte Wissenschaftler, die die Gentechnik befürworten, Regierungsbehörden und „willfährige Medien“, die „die Menschen über die Komplexität und die Risiken der Genmanipulation in die Irre führen, ganz zu schweigen von den Versuchen, so zu tun, als ob es sich gar nicht um eine Form der genetischen Veränderung handelt“.

Dr. Michael Antoniou, Leiter der Gene Expression and Therapy Group am King’s College London, sagte, CRISPR bringe „überhaupt keinen Nutzen“ für die Landwirtschaft.

„Es wurde viel über das Gen-Editing von Nahrungspflanzen berichtet“, sagte Antoniou. „Aber ich würde sagen, dass jede einzelne davon eine völlige Zeitverschwendung ist, weil sie dem Verbraucher keinerlei Nutzen gebracht hat“.

Trotz der von Robinson und Antoniou angeführten Risiken und fragwürdigen Vorteile investieren Bill Gates, der WEF und große Chemiehersteller, die mehrere CRISPR-Patente besitzen, weiterhin massiv in die Technologie, während sie gleichzeitig Lobbyarbeit betreiben, um die behördlichen Kontrollen zu schwächen oder abzuschaffen.

GMO-Alleskönner“, „Rezept für eine Katastrophe“, die „unbeabsichtigte DNA-Schäden“ verursachen kann

CRISPR – die Abkürzung steht für „Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats“ – fungiert als „präzise molekulare Schere, die eine Ziel-DNA-Sequenz unter Anleitung einer anpassbaren Anleitung schneiden kann“.

Anders ausgedrückt, diese Technologie ermöglicht es Wissenschaftlern, Abschnitte der DNA zu bearbeiten, indem sie bestimmte Teile davon „abschneiden“ und durch neue Abschnitte ersetzen. Die Genbearbeitung ist kein neues Konzept, aber die CRISPR-Technologie gilt als billiger und genauer.

Das Problem für Robinson ist, dass CRISPR alles andere als eine „Präzisions“-Technologie ist.

„Ich denke, dass man bei der Genbearbeitung, wie bei allen Formen der genetischen Veränderung, nicht vergessen darf, dass sie unbeabsichtigte Auswirkungen auf die Pflanzen haben kann“, so Robinson. „Wir sind besorgt über unerwartete Toxine oder Allergene. Pflanzen sind von Natur aus sehr gut darin, ihre eigenen Giftstoffe zu produzieren, aber bei der konventionellen Züchtung weiß man, worauf man achten muss.“

Sie fügte hinzu:

„CRISPR schneidet die DNA nicht nur an der beabsichtigten Schnittstelle an der beabsichtigten Sequenz, da es andere Sequenzen im Genom gibt, die dieser Zielsequenz sehr ähnlich sind. Es kann also auch andere Stellen ausschneiden, an denen es nicht schneiden soll. Und es kann auch alle möglichen Folgewirkungen haben … in Form von DNA-Schäden, die es im Genom verursacht.

Das Gleiche gilt laut Robinson für das Gen-Editing bei Tieren:

„Das waren auch die Risiken der alten GVO [gentechnisch veränderte Organismen], und es sind immer noch Risiken bei diesen gentechnisch veränderten Pflanzen und Tieren.

„Die Risiken beim Gen-Editing bestehen darin, dass es zu unvorhersehbaren Auswirkungen auf das Wohlergehen oder die Gesundheit der Tiere kommt, wie etwa Missbildungen oder Veränderungen der Funktion bestimmter Gene im Tier.“

Antoniou stimmte dem zu und erklärte, dass „Gen-Editing von Natur aus auch unbeabsichtigte DNA-Schäden verursachen kann … sogar an der Stelle, an der die beabsichtigte Änderung vorgenommen wurde, oder an anderen Stellen in der DNA der Zielzellen, mit unbekannten nachgeschalteten Folgen.“

Antoniou, Robinson und andere Wissenschaftler warnen, dass CRISPR nicht die Wundertechnologie ist, als die sie von ihren Befürwortern dargestellt wird.

Antoniou sagte gegenüber The Defender:

„Wir sollten nicht in die Falle tappen – weder im medizinischen noch im landwirtschaftlichen Kontext -, dass die Manipulation von Genen irgendwie die Lösung für all unsere Probleme ist. Wir müssen uns eine Situation ansehen und feststellen, wo der Gendefekt das Problem ist. Dann können wir versuchen, das Problem zu lösen. „Aber in den meisten Fällen ist das nicht der Fall, und dann müssen wir uns die Grundursache ansehen, die nicht genetisch bedingt ist.“

Am Beispiel von Krebs sagte Antoniou: „Es liegt zwar eine fehlerhafte Genfunktion zugrunde“, aber „die Ursache des Krebses war nicht das, was den genetischen Schaden verursacht hat, der den Krebs überhaupt erst hervorgerufen hat.“

Stattdessen sei die Belastung mit giftigen Chemikalien und Schadstoffen in der Umwelt und in der Nahrung „die Hauptursache … für die Epidemie chronischer Krankheiten“.

In einer Online-Kampagne teilt das Institute for Responsible Technology diese Ansicht und argumentiert, dass Gen-Editing „unsere Lebensmittel und die genetische Integrität aller Lebewesen bedroht“ und fügt hinzu, dass es „billig, einfach, anfällig für Nebenwirkungen, schlecht reguliert ist und den Genpool der Natur dauerhaft verändern kann – ein Rezept für eine Katastrophe“.

Das bedeutet, so die Kampagne, dass „neue GMO ohne jegliche Sicherheitsbewertung eingesetzt werden können“.

Die Kampagne warnt auch davor, dass die CRISPR-Technologie, da sie „billig und leicht zugänglich“ ist, in den nächsten 25 Jahren zu einer riesigen Menge neuer GMOs führen könnte, wobei „sogar biologische und nicht GVO-zertifizierte Produkte schließlich überrollt werden könnten“, in einem „GMO-Free-for-All“.

Nur weil etwas wie eine Tomate aussieht, heißt das nicht, dass es auch eine ist.

In einem 2020 im Journal of Genetics and Genomics veröffentlichten Bericht wurde festgestellt, dass das CRISPR-Gen-Editing bei Reis zu zahlreichen unbeabsichtigten und unerwünschten On-Target- und Off-Target-Mutationen führte.

Antoniou bezeichnete dies als „ein schwerwiegendes Versäumnis, denn wir wissen, dass Gen-Editing nicht präzise ist … es gibt Beweise dafür, dass man immer unbeabsichtigte DNA-Schäden zusätzlich zu dem haben wird, was man will … ein ganzes Spektrum unbeabsichtigter DNA-Schäden, die sich in den verschiedenen Schritten des Gen-Editing-Prozesses ansammeln.“

„Wenn man dies nicht berücksichtigt, wie es derzeit geschieht“, so Antoniou, „wird man ein Produkt auf den Markt bringen, das deutliche Veränderungen in seiner Biochemie und damit in seiner Zusammensetzung aufweisen könnte. Und zu dieser veränderten Zusammensetzung könnte auch die unbeabsichtigte Produktion von Toxinen und Allergenen gehören, auch in Nahrungspflanzen.

Sowohl Robinson als auch Antoniou äußerten ethische Bedenken in Bezug auf CRISPR, wobei Robinson sagte: „Diese unerwarteten Auswirkungen von CRISPR sind sehr wohl bekannt. Sie werden in der wissenschaftlichen Literatur beschrieben … Die Wissenschaftler wissen, dass diese Dinge noch nicht für klinische Versuche geeignet sind. Im Großen und Ganzen sind sie sicherlich noch nicht bereit, an Patienten eingesetzt zu werden.“

„Im medizinischen Bereich sind diese Probleme weithin anerkannt“, fuhr Robinson fort, „aber im Bereich des landwirtschaftlichen Gen-Editings wird viel gelogen … es wird Präzision, Vorhersagbarkeit und Sicherheit behauptet, obwohl es nicht nur keine Beweise für diese Dinge gibt, sondern auch die vorhandenen Beweise darauf hindeuten, dass es eine Menge zu befürchten gibt.“

„Sie ignorieren dies als … ‚oh, gut, Sie sehen diese Tomate, sie wächst wie eine Tomate, sie sieht aus wie eine Tomate, schmeckt wie eine Tomate, also ist daran nichts auszusetzen‘. Aber es tut mir leid, nein. Nur weil etwas wie eine Tomate aussieht, heißt das nicht, dass es auch eine ist“, fügte Antoniou hinzu.

Mächtige Lobby“ wetteifert darum, genmanipulierte Pflanzen und Tiere von der Regulierung auszunehmen

Robinson zufolge gibt es eine „sehr mächtige Lobby“, die dafür plädiert, genmanipulierte Pflanzen und Tiere von den für GVO geltenden Vorschriften auszunehmen – was dazu führen könnte, dass es „keine Sicherheitstests, keine Sicherheitstests vor der Markteinführung, keine GVO-Kennzeichnung und keine Rückverfolgbarkeit“ gibt.

„Die Befürworter von Gene Editing erzählen viele Lügen“, sagte Robinson. „Sie werden sagen: ‚Oh, wir fügen keine fremden Gene ein‘. Das ist falsch. CRISPR kann nicht nur dazu verwendet werden, absichtlich fremde Gene einzufügen, sondern es kann auch versehentlich dazu führen, dass während des Gen-Editierens fremdes genetisches Material eingefügt wird, weil es nicht vollständig kontrolliert wird.“

Infolgedessen, so Robinson, „können wir, wenn etwas schief geht, die Ursache nicht zurückverfolgen, weil die gen-editierte Pflanze nicht als GVO gekennzeichnet ist und es möglicherweise keine Aufzeichnungen darüber gibt, dass sie ein GVO ist.

Antoniou sagte, dass „keines dieser Produkte“ und „keine dieser Pflanzen und ihre Produkte ordnungsgemäß getestet worden sind“.

Er fügte hinzu: „Ich sage nicht, dass die Produkte, die bisher entwickelt wurden, schädlich sind. Der Grund, warum ich das nicht sagen kann, ist, dass die Arbeit noch nicht getan wurde.“

Für Antoniou demonstrieren die Befürworter von CRISPR „schiere Arroganz“. Er sagte, dass „sie sich der so genannten Vorhersagbarkeit und damit der Sicherheit ihres Produkts so sicher sind, dass sie … unglaublich selbstgefällig werden und einfach nicht bereit sind, das zu tun, was man meiner Meinung nach nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen tun sollte – nämlich eine gründliche Charakterisierung, eine Bewertung der Gesundheitsrisiken und eine Bewertung der Umweltrisiken.“

Es geht um die Kontrolle der Lebensmittelversorgung durch Unternehmen

Die gleiche mächtige Lobby, die sich gegen die Regulierung wehrt, trägt auch zu den hohen Kosten der CRISPR-Technologie bei, vor allem durch Patente.

Viele CRISPR-Patente sind im Besitz von Corteva Agriscience, einem Konglomerat, das aus der Fusion von Dow AgroSciences und DuPont/Pioneer hervorgegangen ist.

„Die Technologie ist patentiert, die Produkte sind patentiert. Es geht also nur darum, die Kontrolle der Unternehmen über die Lebensmittelversorgung zu erhöhen“, so Robinson. „Wir alle wissen, dass Gates auf das steht, was ich als ‚Closed-Source-Technologie‘ bezeichnen würde – patentierte Technologie, die nicht frei genutzt werden kann, sondern Eigentum ist.“

„Was wir vermeiden wollen“, so Robinson, „ist eine Situation, in der die Lebensmittelversorgung am Ende vollständig patentiert und im Besitz großer Unternehmen ist … Die Patente auf CRISPR gehören hauptsächlich Corteva. Ein weiterer Patentinhaber war Monsanto, das jetzt Bayer gehört.“

Da Corteva die Patentrechte für die CRISPR-Anwendungen in der Landwirtschaft hält, muss jeder, der einsteigen will, laut Antoniou „zunächst eine Lizenz von Corteva erwerben, um ein Produkt zu entwickeln und, was noch wichtiger ist, zu vermarkten. Dann müssen zweifellos hohe Gebühren an Corteva gezahlt werden“.

Das bedeutet, so Robinson, „wenn ein Landwirt ein Saatgut anbauen oder wir ein Lebensmittel essen wollen, zahlen wir irgendwo auf der Strecke … Sie sehen, wohin das führt: eine zunehmende Konsolidierung der Lebensmittel- und Saatgutversorgung … Man wird uns im Grunde sagen, welche Art von Lebensmitteln wir essen sollen“, einschließlich im Labor gezüchtetes Fleisch und Milchprodukte.

Antoniou erklärte gegenüber The Defender:

„Und so gibt es sowohl kleine als auch große Unternehmen, die versuchen, wichtige Nahrungspflanzen gentechnisch zu verändern … für Dinge, von denen sie eindeutig glauben, dass sie ihnen Geld einbringen … Die Patente geben Ihnen die Kontrolle, und deshalb können Sie verlangen, was Sie wollen, Sie können diktieren, was Landwirte anbauen, und Sie können diktieren, was die Öffentlichkeit isst. „Es hat nichts mit der Ernährung der Welt zu tun. Es hat nichts mit der Erzeugung von Wunderkulturen zu tun, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen. Es hat nichts zu tun mit … hohen Erträgen und so weiter. Es hat alles damit zu tun, die Nahrungsmittelversorgung zu kontrollieren und Geld zu verdienen, und das ist für mich einfach total und völlig unmoralisch.“

Robinson stimmte zu. „Es ist erstaunlich, wie viele Befürworter der Gentechnologie in der Landwirtschaft von der Vorstellung ausgehen, dass wir nicht genug Nahrungsmittel produzieren und dass es einen Mangel an Nahrungsmitteln gibt, und dass wir deshalb die Gentechnologie einsetzen müssen, um die landwirtschaftliche Produktion zu steigern“, sagte sie.

Aber diese Denkweise ist „auf vielen Ebenen Unsinn“, sagte Robinson und fügte hinzu:

„Es gibt keinen Mangel an Lebensmitteln auf der Welt. Selbst in den Ländern, in denen es schreckliche Hungerprobleme gibt, werden Lebensmittel produziert, die man kaufen kann, wenn man Geld hat. „Aber das Problem des Hungers ist natürlich die Armut. Das Versagen der Infrastruktur, die Tatsache, dass man die Lebensmittel nicht zu den hungernden Menschen bringen kann. Aber vor allem ist es die Ungleichheit, Dinge wie Kriege und Konflikte in einigen Ländern, die dazu führen, dass die Versorgungsketten unterbrochen werden. Es gibt also keinen Mangel an Nahrungsmitteln und wird es wahrscheinlich auch nie geben.“

Gates, WEF, Silicon Valley „besessen“ von CRISPR

Robinson sagte, sie sei nicht überrascht, dass das WEF an der CRISPR-Technologie interessiert sei:

„Ich bin kein Experte für das WEF, aber ich weiß, dass sie sehr an all diesen Dingen wie Bioreaktortechnologie und Gentechnik interessiert sind – technologische Lösungen für unsere landwirtschaftlichen Probleme und Lebensmittelprobleme. „Sie sind sehr daran interessiert, dass die Unternehmen so gut wie alles kontrollieren. Wir müssen also vorsichtig sein, wie diese Agenda gefördert wird.“

CRISPR ist auch „eine Obsession des Silicon Valley“, so Robinson, und „einiger sehr reicher Investoren … dass wir alle im Labor gezüchtetes Fleisch und Milchprodukte essen werden“.

Aber Robinson sagte, dies sei ein „Hirngespinst, denn die Energie- und Ressourcenkosten der Bioreaktortechnologien sind tatsächlich enorm, und es ist einfach nicht möglich, besonders in einem Klima steigender Energiekosten … Es wird einfach nicht möglich sein, Tausende oder Millionen von Menschen mit den Produkten dieser Technologien zu ernähren.“

Antoniou sagte gegenüber The Defender: „Bill Gates hat sich voll in [CRISPR] eingekauft, und da er seit Jahrzehnten ein überzeugter Verfechter der genetischen Veränderung von Nutzpflanzen ist … wegen seines unerschütterlichen Glaubens an technologische Lösungen für alles, bin ich nicht überrascht, dass er sich jetzt auch in den Bereich der Genbearbeitung eingekauft hat.“

Er bezeichnete die Bemühungen von Gates, GMO-Pflanzen in Afrika einzuführen, als „völligen Misserfolg“ und fügte hinzu, dass „keine einzige gentechnisch veränderte Pflanze positiv zum Lebensunterhalt der Menschen in Afrika beigetragen hat, und in vielen Fällen war es genau umgekehrt.“

Robinson wiederum bezeichnete Gates als „einen echten Enthusiasten für GVO“ und fügte hinzu, dass „er weit mehr Geld in Gen-Editing-Lösungen steckt als in die konventionelle Züchtung, obwohl letztere im Vergleich sehr erfolgreich und sehr billig ist“.

Dies könnte erklären, warum Gates in großen Mengen Ackerland kauft, sagte Robinson, und bezeichnete diesen Trend als „besorgniserregend“:

„Ich denke, das ist ein unglaublich besorgniserregender Trend. Er kauft Ackerland auf … und zunehmend kaufen auch große Konzerne Ackerland auf der ganzen Welt auf. „Das bedeutet im Grunde, dass sie ihre Kontrolle über die Lebensmittelversorgung ausweiten, weil die Person, der das Land gehört, entscheiden kann, was auf diesem Land gemacht wird, [auch] wenn sie entscheidet, dass sie nur gentechnisch veränderte Pflanzen anbauen will und dass alle Pflanzen, die angebaut werden, gentechnisch verändert sein werden“.

Die Daily Mail zitiert die Associated Press und stellt fest, dass Gates als größter privater Besitzer von Ackerland in den USA gilt, der im Stillen fast 270.000 Hektar angehäuft hat.

Und in Indien hat Monsanto – an dem Gates seit langem ein Großaktionär ist – den berühmten indischen Schauspieler Nana Petakar als „Markenbotschafter“ eingestellt, um für gentechnisch verändertes Baumwollsaatgut zu werben.

Die Landwirte in Indien wurden ermutigt, das Saatgut zu verwenden, das in vielen Fällen offenbar geringere Erträge als versprochen lieferte. Die Landwirte haben sich häufig hoch verschuldet, was zu einer massiven Selbstmordwelle führte. Im Jahr 2014 hatten Berichten zufolge mehr als 270.000 Landwirte als direkte Folge davon Selbstmord begangen.

Gates hat auch zu Protokoll gegeben, dass „alle reichen Länder zu 100 % synthetischem Rindfleisch übergehen sollten“.

Robinson sagte, sie vermute, dass Gates auch an der CRISPR-Technologie interessiert sein könnte, weil sie die Möglichkeit bietet, menschliche Gene zu verändern:

„Ich vermute, dass er auch die Möglichkeit des Gen-Editierens mit CRISPR beim Menschen in Betracht zieht, was in Zukunft immer häufiger vorkommen wird. „Es gibt die Idee, dass man Menschen gentechnisch verändern sollte, damit sie keine genetischen Krankheiten vererben. Aber wir müssen auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass einige Akteure das Gen-Editing von Menschen für bestimmte Eigenschaften nutzen werden.“

Robinson sagte, dies würde „das genetische Material von Menschen zur Ware machen“ und könnte „Dinge wie Größe, Intelligenz, Hautfarbe, Augenfarbe, Sportlichkeit und so weiter“ beinhalten, die „vermarktbare Merkmale für die Allgemeinheit“ wären – auch wenn die Technologie „nicht für sehr viele Menschen zugänglich sein wird“.

Solche Bedenken sind nicht theoretisch. Im Jahr 2018 kündigte der chinesische Biophysiker He Jiankui die Schaffung der weltweit ersten genmanipulierten Babys an, indem er die DNA in menschlichen Embryonen veränderte.

Dafür wurde Jiankui zu drei Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe in Höhe von 3 Millionen Yuan (560.000 US-Dollar) verurteilt, weil er ohne Lizenz als Arzt tätig war, gegen die Vorschriften für die assistierte Reproduktionstechnologie verstoßen und Dokumente zur Ethikprüfung gefälscht hatte. Dies führte auch zu internationalen Forderungen nach einem Moratorium für das so genannte „Human Germline Editing„.