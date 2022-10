Niedergang und Fall der westlichen Zivilisation Teil eins

Philip M. Giraldi

Meine Frau und ich haben kürzlich eine Kreuzfahrt gemacht, die in Venedig begann, Inseln und historische Stätten im östlichen Mittelmeer besuchte und nach Zwischenstopps in Valletta, Palermo und Neapel in Rom endete. Das Programm der Landausflüge hatte zwangsläufig gute und schlechte Seiten, leider mehr schlechte als gute, und die Kosten für die von der Reederei angebotenen Extras scheinen in der sich entwickelnden Post-COVID-Ära in die Höhe geschnellt zu sein, offenbar um die in den letzten drei Jahren im Trockendock erlittenen Verluste auszugleichen.

Die meisten Passagiere auf unserem Schiff waren Amerikaner oder Kanadier, aber es gab auch eine große Anzahl von Europäern und Einwohnern Australiens und Neuseelands. Vor allem die Nähe zu den Europäern bot eine interessante Gelegenheit zu erfahren, was die Alte Welt dazu bringt, sich selbst zu zerstören wie Lemminge, die sich selbstmörderisch von den norwegischen Klippen stürzen. Da sowohl meine Frau als auch ich eine Reihe europäischer Sprachen beherrschen, war dies auch eine gute Gelegenheit, sich in einer nicht bedrohlichen Weise auszutauschen und sogar die Nachbarn in den Bars und Restaurants des Schiffes zu belauschen, wenn sie über die politischen und sozialen Entwicklungen in ihren Heimatländern diskutierten. Es war jedoch auch interessant zu beobachten, wie sich die Politik in eine ansonsten bewusst unpolitische Erfahrung einmischte, als das Schiff eine Parade um das Deck veranstaltete, um Geld für die ukrainischen Flüchtlinge zu sammeln und sie zu feiern. Meine Frau und ich haben daran nicht teilgenommen.

Die Tage, die wir in Venedig verbrachten, bevor die Kreuzfahrt begann, waren aufschlussreich, ganz zu schweigen von der Gefahr, die mir drohte, als mir an einer überfüllten Vaporetto-Haltestelle vor der Accademia die Tasche gestohlen wurde. Die philippinischen Kellner in unserer Schiffsbar waren recht amüsiert, als sie erfuhren, dass einem ehemaligen CIA-Offizier, der regelmäßig „Gin Martini geschüttelt, nicht gerührt“ verlangte, die Brieftasche gestohlen worden war, wobei ein heller Kopf fragte: „Äh, wie viele Menschen haben Sie getötet?“ Als ich ihm erklärte, dass ich niemanden getötet hatte, unterbrach er mich mit den Worten: „Sie haben es wahrscheinlich verdient.“

An unserem ersten Tag in Venedig fiel meiner Frau und mir sofort die große Zahl der ehemals hoch angesehenen Geschäfte auf, die auf der Piazza San Marco, dem touristischen Zentrum der Stadt, das normalerweise Spitzenkunden zu Spitzenpreisen anlockt, geschlossen waren. Je weiter man sich von San Marco entfernte, desto deutlicher wurden die Anzeichen des wirtschaftlichen Niedergangs, wie die Schließung vieler Restaurants und Bars. Italien hat zu kämpfen, was bei den jüngsten Wahlen zu einem starken Rechtsruck geführt hat. Auch Großbritannien, Deutschland und Frankreich sind in Schwierigkeiten und finden keine Lösungen, die von der unglückseligen Bande von hinterhältigen Politikern, die kürzlich gewählt wurden, kommen. Noch ein paar Schritte nach unten, und das ganze Kartenhaus scheint einzustürzen.

Natürlich folgen einige europäische Politiker dem bequemen und von Präsident Joe Biden befürworteten Kurs und schieben die Schuld an der Energiekrise des Kontinents auf Wladimir Putin anstatt auf ihr eigenes bürokratisches Versagen und ihr Unvermögen, die Interessen ihrer Mitbürger zu schützen. Keiner der Europäer, die wir getroffen haben, war bereit, die offensichtliche Wahrheit anzuerkennen, nämlich dass die Ukraine-Krise auf Fragen beruhte, die vollständig verhandelbar waren, und dass die russische Intervention vermeidbar war. Ein deutscher Beamter im Ruhestand, den wir trafen, neigte besonders dazu, nie schlecht über einen Politiker zu sprechen. Es sei denn, sie sind Russen oder Chinesen. Er teilte uns mit, dass die NATO ihr Ziel deutlich machen sollte, Putin abzusetzen, denn „der Mann ist ein Faschist“, der „die Sowjetunion wiederherstellen will.“ Ich entgegnete, Putin sei ein Nationalist, der absichtlich provoziert worden sei, und das sei ein Unterschied, aber unser Gesprächspartner schwenkte schnell auf ein anderes Thema um und erklärte, Joe Biden habe „einige wirklich gute Dinge getan“. Als wir uns von dem Schock über diese lächerliche Behauptung erholt hatten, erwähnte ich die Ankunft von 1,3 Millionen illegalen Einwanderern in den USA unter der Aufsicht von Honest Joe sowie sein Spiel mit dem Atomkrieg zur Unterstützung eines unbekannten amerikanischen Interesses, abgesehen von der Verbreitung von etwas, das sich „Demokratie“ nennt und das die Vereinigten Staaten nicht mehr haben, während er gleichzeitig politische Gegner als „inländische Terroristen“ verunglimpft. Und dann ist da noch die kleine Angelegenheit, der Ukraine Milliarden zu schicken, damit sie „gewinnt“, was auch immer das heißen mag, um Russland zu schwächen, während sie gleichzeitig vor einem bevorstehenden Ereignis namens „Armageddon“ warnt.

Ich habe auch mit einer Reihe von Italienern über die jüngsten Wahlen gesprochen, bei denen die konservative Vorsitzende der Partei Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, eine Koalition anführte, die sie wahrscheinlich mit einem komfortablen Vorsprung zur neuen Ministerpräsidentin machen wird. In den westlichen Medien wird Meloni regelmäßig und unweigerlich mit einem anderen ehemaligen nationalistischen italienischen Führer, Benito Mussolini, in Verbindung gebracht. Das Unbehagen der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, über den Niedergang Italiens war offensichtlich. Sie sehen, dass sich alles in die falsche Richtung bewegt, und es ist ihnen hoch anzurechnen, dass nur wenige von ihnen sich einen Dreck um die Ukraine scherten. Allerdings reagierten sie bei ihren jüngsten Wahlen auf die nicht gewählte EU-Kommissarin Ursula von der Leyen, die am Vorabend der italienischen Wahlen die Italiener warnte, dass sie bestraft würden, wenn sie die „falschen“, d. h. konservativen Parteien wählen würden. Angesprochen auf das Erstarken der rechten politischen Opposition, drohte sie: „Wir werden das Ergebnis der Wahl in Italien sehen. Wenn sich die Dinge in eine schwierige Richtung entwickeln – und ich habe über Ungarn und Polen gesprochen – haben wir die Instrumente“.

Ferner gab es offenbar eine Alterskluft bei den italienischen Ansichten über die Wahl und die wahrscheinliche neue Regierung. Jüngere Wähler sagten mehrmals zu mir: „Das wirft uns zwanzig Jahre zurück“, eine Anspielung auf die konservativeren Politiker, die damals herrschten. Die älteren Wähler hingegen wollen, dass die durch die massenhafte illegale Einwanderung ins Land und die damit einhergehende Islamisierung verursachten sozialen Verwerfungen gestoppt werden, und sie wollen den Schutz der italienischen Arbeitsplätze und Unternehmen. Viele von ihnen erwähnten den Wunsch, die traditionelle italienische und katholische Kultur zu bewahren. Ein pensionierter Lehrer bemerkte außerdem, dass Italien bei der Abschaffung des Europäischen Parlaments und der Beseitigung von Leuten wie von der Leyen eine Vorreiterrolle spielen sollte, da die Europäische Union als Freihandelszone konzipiert wurde und nicht als progressiv dominiertes Gremium, das ermächtigt ist, Gesetze und Verordnungen zu erlassen, die gravierende Auswirkungen auf die Wirtschaft der Mitgliedsstaaten haben.

Joe Biden prangerte das italienische Wahlergebnis als einen Rückschlag an, bei dem „die Demokratie auf dem Spiel steht“, um die amerikanischen Wähler davon zu überzeugen, ihre Stimme den Demokraten zu geben. Er führte aus: „Sie haben gerade gesehen, was in Italien bei dieser Wahl passiert ist. Sie sehen, was auf der ganzen Welt geschieht. Und der Grund, warum ich mir die Mühe mache, das zu sagen, ist der, dass wir auch hier nicht zuversichtlich sein können, was passiert. Ich will es nicht übertreiben, aber ich will es auch nicht untertreiben. Und das ist der Grund, warum ich so besorgt bin und mich so sehr dafür interessiere und mich so sehr dafür einsetze, dass die Gouverneure – demokratische Gouverneure – gewählt werden.“ Über die für die Italiener beleidigende Bemerkung Bidens wurde in den US-Medien nicht viel berichtet, aber in Italien gab es viele kritische Kommentare. Mehrere Italiener, mit denen ich sprach, äußerten sich abfällig darüber.

Und angesichts meiner eigenen Ansichten zu diesem gewöhnlich sehr heiklen Thema fragte ich eine italienische Beamtin mit engen Verbindungen zu den Fratelli d’Italia, warum Israel vom neuen Premierminister verschont wird. Tatsächlich pflegt sie, wie ihre Amtskollegin Liz Truss in Großbritannien, eine enge Beziehung zum jüdischen Staat und verzeiht ihm seine Verfehlungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, weil es zweckmäßig ist, dies zu tun. Sie macht sich auch das falsche Narrativ über Israel und die Palästinenser zu eigen. Der Beamte antwortete mit einer gewissen Offenheit, wie ich finde, dass die Juden im modernen Italien nicht sehr zahlreich sind, aber sie neigen dazu, eine Macht auszuüben, die weit über ihre Kopfzahl hinausgeht. Vor allem in den Medien und in einigen Wirtschaftszweigen sind sie sehr einflussreich, und es zahlt sich für einen ehrgeizigen Politiker aus, auf ihrer Seite zu stehen. Ich antwortete: „Ja, ich fürchte, das ist überall so“.

Kurz vor dem Ende unserer Kreuzfahrt trat Joe Biden noch einmal ins Fettnäpfchen, und ich wollte wissen, was die Europäer von der Nationalen Sicherheitsstrategie des Weißen Hauses hielten – einem vom Kongress in Auftrag gegebenen Bericht, der angeblich die sicherheitspolitischen und außenpolitischen Ziele der USA umreißt, den der Kritiker Jordan Schachtel aber als „… noch aus den Angeln gehobener als alle seine Vorgänger“ beschreibt. Die NSS wurde einst als seriöses Dokument verstanden, das eine Liste der tatsächlichen Bedrohungen für die Nation zusammenstellte. Jetzt ähnelt sie einem hyperpolitischen Blue-Anon-Spendenaufruf. Die meisten Punkte, die in der angeblichen Bedrohungsanalyse erörtert werden, haben überhaupt nichts mit der nationalen Sicherheit zu tun. Und die Dinge, die mit der nationalen Sicherheit zu tun haben, weisen erhebliche Probleme bei der Priorisierung und Politisierung auf.

In dem Dokument erklärt die Biden-Administration den sich verschärfenden Wettbewerb mit Peking zu Washingtons größter Herausforderung und rühmt sich, dass „wir die internationale Ordnung im Einklang mit unseren Interessen und Werten proaktiv gestalten müssen“, bevor sie hinzufügt, dass „es nichts gibt, was unsere Fähigkeiten übersteigt.“ In dem Dokument wird unweigerlich die Notwendigkeit betont, „Russland in die Schranken zu weisen“, und dieses Land wird 71 Mal erwähnt. Der Kreml wird als „unmittelbare und anhaltende Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Stabilität“ bezeichnet… Die Vereinigten Staaten werden es weder Russland noch einer anderen Macht erlauben, ihre Ziele durch den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Atomwaffen zu erreichen. Die USA haben auch die chinesischen Geschäftspraktiken verurteilt und gleichzeitig Russland als „anhaltende Bedrohung“ bezeichnet – können es sich die USA angesichts ihrer zahlreichen innenpolitischen Probleme wie der außer Kontrolle geratenen Inflation und Verschuldung leisten, solche Gegner zu Feinden zu machen? Viele Europäer sind bereit, den USA in solchen Fragen die Führung zu überlassen, aber sie äußerten auch die Sorge, dass es zumindest zu einem Handelskrieg und möglicherweise zu viel Schlimmerem kommen könnte.

Zu unserer Überraschung stimmte unser deutscher Gesprächspartner tatsächlich zu, dass die Benennung nicht nur einer, sondern zweier großer Militär- und Wirtschaftsmächte durch den Präsidenten mehr oder weniger als Feinde seltsam ist, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass dies im Widerspruch zu anderen Beteuerungen des Weißen Hauses über eine globale, auf Regeln basierende Ordnung steht, die auf Zusammenarbeit beruht. Und Biden unternimmt keine Schritte, um seine kriegerischen Äußerungen zu entschärfen, denn er hat bereits angedeutet, dass er sich auf dem bevorstehenden G-20-Gipfel in Indonesien im November nicht mit Putin treffen wird. Kann es sein, dass es wegen der bevorstehenden US-Wahlen einen weiteren Fototermin geben wird, bei dem Joe von Marines vor der in rotes Licht getauchten Independence Hall flankiert wird und mit seiner kleinen Faust herumfuchtelt?

Ich möchte nicht behaupten, dass Menschen, die eine Kreuzfahrt machen, repräsentativ für etwas anderes sind als ihre demografische Herkunft, d. h. mäßig wohlhabend und nach modernen Maßstäben recht gut ausgebildet. Aber es ist dennoch interessant zu beobachten, wie die Europäer im Allgemeinen dazu neigen, den Halbwahrheiten ihrer Regierungen zu folgen, von denen sie wissen. Europa wird in den kommenden ein oder zwei Jahren sicherlich untergehen oder schwimmen, da die steigenden Energiekosten die Volkswirtschaften zerstören und größere Verwerfungen erzwingen, ein Schicksal, das vielleicht auch die Staatsverschuldung und die Staatsausgaben in Verbindung mit dem Verlust jeglicher nationaler Ziele teilen werden, die zusammen einen unumkehrbaren Niedergang in den Vereinigten Staaten einleiten werden.

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.