EXKLUSIV: Das digitale Gefängnis der Globalisten – und wie die Amerikaner bereitwillig hineingehen | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Konservative werden dazu verleitet, ihr eigenes Gefängnis zu bauen.

Das digitale Gefängnis kommt nicht erst – es ist bereits da. Die meisten Amerikaner haben nur noch nicht bemerkt, dass sie darin eingesperrt sind.

Rechtsanwalt Tom Renz enthüllte, dass durch versteckte Gesetzgebung und öffentlich-private Partnerschaften das digitale ID-System der USA bereits aktiv ist – und dass darüber nie abgestimmt wurde.

Jedes Antippen, Scannen und „Zustimmen” fügt einen weiteren Stein zu den Mauern eines Gefängnisses hinzu, das wir mit unseren eigenen Händen bauen.

Die bittere Wahrheit? Dieselben Konservativen, die geschworen haben, die Freiheit zu verteidigen, helfen nun dabei, das System aufzubauen, das sie zerstört.

Rechtsanwalt Tom Renz hat gerade einen umfangreichen Thread veröffentlicht, in dem er aufzeigt, wie die digitale ID bereits Einzug gehalten hat – still und leise eingebunden in eine Reihe sorgfältig ausgearbeiteter Gesetze und Vorschriften.

Er erklärt, dass ihre Umsetzung nicht durch ein umfassendes Gesetz vorangetrieben wird, sondern durch subtile Aktualisierungen bestehender Richtlinien, die auf dem Patriot Act basieren.

Tom ist bei uns zu Gast, um dies näher zu erläutern.

Attorney Tom Renz just dropped a monster thread revealing how Digital ID is already here—woven quietly into a series of carefully crafted laws and regulations.



He explains that its implementation isn’t driven by one sweeping law, but by subtle updates to existing policies rooted… pic.twitter.com/MregHdl87d — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) October 24, 2025

Tom Renz nahm beim Beginn des Interviews kein Blatt vor den Mund – er warnte, dass die digitale ID nicht erst kommt, sondern bereits da ist.

Er erklärte, dass die Amerikaner niemals ein direktes Gesetz zur digitalen ID akzeptieren würden, weshalb die Eliten einen Workaround gefunden hätten, um es „auf hinterhältige und heimtückische Weise” durch öffentlich-private Partnerschaften umzusetzen.

Auf diese Weise, so Tom, sei es ihnen gelungen, die verfassungsrechtliche Prüfung zu umgehen und still und leise ein Kontrollsystem aufzubauen. Sobald die digitale Währung daran gekoppelt sei, warnte er, „werden alle Kontrollmechanismen vorhanden sein”.

Seine Botschaft hätte nicht klarer sein können: Die Frage ist nicht, ob es digitale Ausweise gibt, sondern was wir dagegen tun werden.

Tom Renz didn’t mince words when opening the interview—he warned that Digital ID isn’t coming, it’s already here.



He explained that Americans would never accept an outright Digital ID law, so the elites found a workaround, implementing it “in a sneaky and underhanded way”… pic.twitter.com/BVikL6hnk8 — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) October 24, 2025

Tom stellte dann eine Verbindung zwischen COVID und digitaler Überwachung her und bezeichnete die Pandemie als „Testlauf“. Er sagte, dass dieselben öffentlich-privaten Schlupflöcher, die die Zensur in sozialen Medien ermöglichten, nun für die Einführung der digitalen ID genutzt werden.

„Die Regierung kann Sie nicht zensieren, aber Facebook kann das“, erklärte er und beschrieb, wie die Einhaltung der Vorschriften ohne jegliche offizielle Übergriffe seitens der Regierung durchgesetzt werden soll.

Tom warnte, dass sich die Real ID zu einem universellen „Track-and-Trace“-System entwickeln werde, das mit Bankgeschäften, Reisen und fast allen Bereichen des täglichen Lebens verknüpft sei.

Und der Haken daran sei, wie er es ausdrückte, ganz einfach: „Es ist nicht obligatorisch – man kann nur ohne es nicht mehr leben.“

Tom then connected the dots between COVID and digital surveillance, calling the pandemic “a test run.”



He said the same public-private loopholes that allowed social media censorship are now being used to roll out Digital ID.



“The government can’t censor you, but Facebook can,”… pic.twitter.com/QeUCGTuRn9 — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) October 24, 2025

Tom ging noch weiter und warnte, dass die scheinbar harmlose „Gesichtserkennung“ in Wirklichkeit ein Tor zur totalen biometrischen Überwachung sei.

Sobald Ihr Gesicht zu Ihrer ID wird, sagte er, verwandelt es sich in eine Ware, die von Unternehmen „gekauft und verkauft“ wird, die Ihre Zustimmung verlangen, nur um am täglichen Leben teilzunehmen.

Er prognostizierte, dass Tech-Giganten wie Google und Twitter bald von ihren Nutzern verlangen werden, ihre Real-ID-Konten zu verknüpfen, wodurch jede Online-Aktivität zu nachverfolgbaren Daten wird.

„Sie werden keine Wahl haben“, sagte er. „Ihre Daten werden im Internet gekauft und verkauft werden.“

Tom went deeper, warning that what seems like harmless “facial recognition” is actually a gateway to total biometric surveillance.



Once your face becomes your ID, he said, it turns into a commodity—“bought and sold” by corporations that demand consent just to participate in… pic.twitter.com/vRlgLI9p78 — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) October 24, 2025

Als das Gespräch auf Politik kam, hielt sich Tom nicht zurück.

Er sagte, Trumps eigene Berater würden unwissentlich den Globalisten dabei helfen, ihre Agenda voranzutreiben. Tom stellte zwar klar, dass er den Präsidenten weiterhin unterstützt, warf jedoch Mitgliedern aus Trumps engstem Kreis vor, „die Agenda 2030 und den Great Reset einzuleiten“.

Er warnte davor, dass dieselben Überwachungssysteme, die derzeit unter Trump ausgebaut werden, letztendlich von den globalen Eliten genutzt werden würden, um ihre Macht zu festigen.

„Entweder ist er mitschuldig oder er wird manipuliert. Aber es geht mit voller Geschwindigkeit voran – und es ist bereits da.”

When the conversation turned to politics, Tom didn’t hold back.



He said Trump’s own advisors are unknowingly helping globalists advance their agenda. While Tom made it clear he still supports the president, he accused members of Trump’s inner circle of “ushering in Agenda 2030… pic.twitter.com/5SjMUZNkfl — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) October 24, 2025

Tom beschrieb auch einen erschreckenden Präzedenzfall, der die Zukunft neu definieren könnte: Künstliche Intelligenz erhält verfassungsmäßige Rechte.

Er verwies auf Citizens United, das Unternehmen nach US-Recht „Personenstatus“ gewährte, und warnte, dass dieselbe Logik bald auch auf KI-Systeme, Drohnen und Roboter angewendet werden könnte.

„Das klingt wie Science-Fiction“, sagte er, „aber es kommt.“

Und die Folgen, so warnte Tom, wären verheerend – sobald Technologie einen rechtlichen Status erhält, verlieren die Bürger ihre Macht und die Rechenschaftspflicht verschwindet.

Tom also described a chilling legal precedent that could redefine the future: artificial intelligence gaining constitutional rights.



He pointed to Citizens United, which granted corporations “personhood” under U.S. law, and warned that the same logic could soon be applied to AI… pic.twitter.com/ILNxaMfdMZ — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) October 25, 2025

Tom beendete das Interview mit der Warnung, dass zu viele Konservative verstummt sind, weil sie zu nah an der Macht sind – zu ängstlich, den „Zugang“ zum Präsidenten zu verlieren, um Korruption in den eigenen Reihen anzuprangern.

„Sie müssen sich fragen, ob dieser Zugang Ihre Seele wert ist“, sagte er.

Er argumentierte, dass digitale ID und mRNA-Technologie zwei Seiten derselben Medaille sind – eine koordinierte Kontrollstruktur – und dass die Weigerung, sich mit beiden auseinanderzusetzen, einem „Verkauf der Seele“ gleichkommt.

Es war teils Geständnis, teils Aufruf zum Kampf und eine deutliche Erinnerung daran, dass Freiheit nicht durch Widerstand, sondern durch Schweigen verloren geht.

Tom closed the interview by warning that too many conservatives have grown silent from being too close to power—too afraid to lose “access” to the president to call out corruption within their own ranks.



“You need to start asking yourself whether access is worth your soul,” he… pic.twitter.com/IVv1KSrqEr — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) October 25, 2025

Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an: