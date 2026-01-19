EXKLUSIV: Die Notfallmaßnahme der Fed löst eine Nachrichtensperre aus | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Der nächste Zusammenbruch hat bereits begonnen – und sie tun alles, um ihn zu verbergen.

Die Fed hat gerade etwas getan, was sie seit dem Zusammenbruch von 2008 nicht mehr getan hat – und niemand hat es bemerkt.

Am 31. Dezember hat die Federal Reserve still und leise Notfallgeld in US-Banken gepumpt. Keine Schlagzeilen. Keine Erklärung. Nur eine stille Rettungsaktion.

Das hätte nicht passieren dürfen. Aber die Medien-Sperre sagt Ihnen alles, was Sie wissen müssen.

Wenn das Vertrauen in das System zu bröckeln beginnt, suchen kluge Anleger nach Auswegen. Und derzeit leuchtet ein Vermögenswert auf dem Radar hellrot auf.

Silber hat in letzter Zeit einen Höhenflug erlebt, ist auf ein Allzeithoch gestiegen und hat seit letztem Jahr um mehr als 190 % zugelegt, womit es sogar Gold übertrumpft hat.

Es hat sich still und leise zu einem der gefragtesten Metalle der Welt entwickelt.

Unterdessen steigt die Inflation weiter an, während die Amerikaner zusehen, wie ihre Kaufkraft schwindet.

Das Gesamtbild ist noch beunruhigender. Kanada, Europa und die Vereinigten Staaten führen digitale Ausweise ein und weiten die Überwachung aus. Wenn Sie reisen, haben Sie wahrscheinlich bemerkt, dass Flughäfen Gesichtsscans als neue Normalität propagieren. Apple hat sogar die Unterstützung für digitale Ausweise eingeführt und damit das iPhone und die Apple Watch zu staatlich anerkannten Ausweis-Wallets gemacht.

In einer Welt, in der die persönliche Souveränität rapide schwindet, sticht Silber als seltene Fluchtmöglichkeit hervor.

Es hat sich über Jahrtausende bewährt und jeden wirtschaftlichen Zusammenbruch überstanden, während Papierwährungen kommen und gehen, genau wie Imperien.

Und wenn die Regierung jemals beschließt, dass Ihr Verhalten eine „Abschaltung” Ihres Geldes rechtfertigt, ist sie machtlos, wenn Sie physisches Silber besitzen.

Könnte dieses bewährte Metall also der Schlüssel zur Erhaltung von Vermögen und zum Schutz der finanziellen Freiheit sein?

Bill Armour von der Genesis Gold Group ist zu Gast, um darüber zu diskutieren.

Bill Armour begann das Interview mit einer Finanzwarnung, die nur wenige Amerikaner gehört haben.

Am 31. Dezember gab die Federal Reserve stillschweigend eine massive Welle von Übernacht-Repo-Krediten an große US-Banken heraus. Diese Notfallmaßnahmen finden in der Regel hinter den Kulissen statt – sie werden selten diskutiert und nur dann eingesetzt, wenn das System unter erheblichem Druck steht.

„Das sieht man nicht, wenn alles wie vorgesehen funktioniert“, sagte Bill. „Das soll eigentlich ein letzter Ausweg sein… Aber davon hört man wahrscheinlich nichts in den Mainstream-Nachrichten.“

Dies war nicht nur eine technische Maßnahme. Es war ein Alarmsignal. Laut Armour stehen die Banken vor „systemischen Problemen“, und die Fed greift erneut hinter verschlossenen Türen ein, genau wie 2008.

Das Schweigen der Medien macht die Sache nur noch beunruhigender. Armour sagte, dass die während der letzten Krise eingesetzten Finanzinstrumente nun wieder zum Einsatz kommen, was auf ein bekanntes und gefährliches Muster hindeutet.

„Die Banken sind derzeit in einer Weise in Schwierigkeiten, wie wir es seit 2020 oder sogar seit 2008 nicht mehr gesehen haben.“

Je tiefer man in die Silbermärkte eintaucht, desto beunruhigender wird das Bild.

Armour erklärte, dass US-Banken derzeit Short-Positionen auf 300 bis 400 Millionen Unzen Silber halten – doch die Comex-Lagerhäuser, die wichtigste physische Reserve, verfügen insgesamt nur über etwa 400 Millionen Unzen. Der größte Teil davon ist bereits vergeben, was bedeutet, dass nur „ein Zehntel dessen, was sie zur Deckung dieser Positionen benötigen“, tatsächlich verfügbar ist.

Und das ist nur der Anfang des Problems.

Wir befinden uns nun im sechsten Jahr in Folge, in dem der weltweite Silberverbrauch die Produktion übersteigt. Dies ist keine kurzfristige Schwäche. Silber ist deutlich schwieriger abzubauen als Gold oder Kupfer, und die Erschließung einer neuen Mine ist nicht innerhalb weniger Monate zu bewerkstelligen. Selbst unter den besten Bedingungen ist mit einem Zeitrahmen von fünf bis zehn Jahren zu rechnen.

Unterdessen steigt die Nachfrage weiter an. Armour merkte an, dass sowohl China als auch die USA bereits ihre Exporte einschränken, da sie sich der Tatsache bewusst sind, dass die Vorräte schnell zur Neige gehen. Und wenn die Öffentlichkeit davon Wind bekommt, könnte ein Anstieg der Nachfrage zu einem Preisanstieg führen.

„Wir befinden uns im sechsten Jahr in Folge, in dem wir mehr Silber verbrauchen, als wir produzieren … Wenn es hart auf hart kommt, gibt es nicht genug Silber für alle. Das ist ein systemisches Problem.“

An einem Punkt verband Armour die Punkte auf eine Weise, die erschreckend vertraut wirkte.

Er wies auf geheime Geldspritzen der Fed, Rekordhöhen bei den Aktienkursen und das völlige Schweigen der Mainstream-Medien als Anzeichen dafür hin, dass das System bereits auseinanderfällt. Was wir derzeit beobachten, so sagte er, spiegelt die letzten Phasen des Zusammenbruchs von 2008 fast perfekt wider.

„Wenn die Fed heimlich über Nacht Geld ausgibt … dann reden wir hier von Zahlen. … es sieht buchstäblich aus wie 2008”, sagte er.

Die Warnungen sind alle da: aufgeblähte Märkte, verdeckte Instabilität und künstliche Ruhe, die von den Zentralbanken geschaffen wird. Das Ziel ist nicht, etwas zu reparieren – es ist, die Folgen zu verzögern. Und für alle, die noch immer in Papierwerten feststecken, war Armours Botschaft unverblümt.

„Das sind die Dinge, die wir als die letzten Risse im System sehen, bevor es zu einem Ausverkauf kommt.”

Als das Gespräch auf die Einführung digitaler Ausweise und zentralisierte Kontrolle kam, sprach sich Armour klar für physisches Silber als eine der letzten Formen echter finanzieller Autonomie aus.

„Es gibt keinen Login … es gibt keinen Gatekeeper“, sagte er. „Niemand kann einfach digital hereinkommen und Ihre Metalle mitnehmen.“

Er erklärte, dass Silber nicht nur netzunabhängig, sondern auch unantastbar sei. Kein Tastendruck, keine Panne und keine Sozialkreditregel kann es einfrieren. Im Gegensatz zu früher, als Regierungen Gold brauchten, um Geld zu drucken, schaffen sie heute Geld mit Codes.

„Warum sollten sie sich jemals an die Metalle von jemandem heranmachen“, fragte er, „wenn sie mit ein paar Tastendrücken genau dasselbe Geld auf breiter Front nehmen könnten?“

Für Menschen, die sich Sorgen um ihre Privatsphäre, ihre Autonomie oder den Verlust ihrer eigenen Vermögenswerte machen, stellte Armour klar: Silber ist nicht nur eine Investition. Es ist eine Form des Schutzes.

Maria verwendete eine eindrucksvolle Metapher, um die aktuelle Situation zu beschreiben. Genau wie Noah, der vor der Sintflut die Arche baute, sagte Armour, dass es klüger sei, nicht zu warten, bis es zu spät ist. Man muss handeln, solange noch Zeit ist.

„Wenn Noah die Arche gebaut hat und es nicht regnet, ist alles in Ordnung“, sagte er. „Im schlimmsten Fall hat man ein wenig Zeit verschwendet. Aber wenn die Flut kommt und man nichts unternommen hat, ertrinkt man.“

Er betonte, dass diejenigen, die vor Monaten zugehört und auf Silber umgestellt haben, bereits besser dran sind. Und diejenigen, die warten, bis der Sturm kommt, bekommen möglicherweise keine zweite Chance.

Vorbereitung, so sagte er, sei keine Überreaktion. Es sei gesunder Menschenverstand.

Als das Interview zu Ende ging, kam Maria auf etwas sehr Persönliches zu sprechen.

Sie erzählte von Menschen, die sie in Australien kannte und deren Rentenkonten über Nacht leergeräumt worden waren – ohne Vorwarnung, ohne Rückgriffsmöglichkeiten. Angesichts der Tatsache, dass Private-Equity-Fonds in den USA still und leise Zugang zu Rentenfonds erhalten, warnte sie, dass die Amerikaner die nächsten sein könnten.

