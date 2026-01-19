Wie wurde „öffentliche Gesundheit“ zum Gegenteil von Gesundheit?

Von The Vigilant Fox

Sobald man versteht, was ihre Version von „die Wahrheit sagen“ bedeutet, ergibt plötzlich alles andere einen Sinn.

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctor veröffentlicht wurde. Wichtige Details wurden aus Gründen der Klarheit und Wirkung vereinfacht und redaktionell bearbeitet. Lesen Sie den Originalbericht hier.

Peter Navarro sagte Fauci ins Gesicht, dass er „Blut an den Händen“ habe, weil er Hydroxychloroquin vor der amerikanischen Bevölkerung zurückgehalten habe.

Navarro betrat den Situation Room mit einem riesigen Stapel Papiere und behauptete, Hydroxychloroquin wirke. Der einzige, der Fauci half, Navarro zu entkommen, war Vizepräsident Mike Pence, der ihm sagte, er solle „das draußen klären“.

Diese Geschichte stammt von Dr. Fauci selbst.

Er sagt, er habe niemals Präsident Trumps COVID-Botschaften widersprechen wollen, habe sich aber aus Verantwortung, „die Wahrheit zu sagen“, dazu gezwungen gefühlt.

Für Menschen wie Fauci bedeutet „die Wahrheit sagen“ nicht Transparenz. Es folgt einer ganz anderen Logik, und wenn man diese einmal verstanden hat, ergibt plötzlich alles rund um COVID einen Sinn.

Der Wissenschaft ist etwas Gefährliches widerfahren.

Das geschah nicht über Nacht und auch nicht zufällig.

Die Wissenschaft, einst eine Methode zur Erforschung der Wahrheit durch offene Debatten und ständige Hinterfragung, wurde durch etwas völlig anderes ersetzt: Scientismus.

Und im Gegensatz zur Wissenschaft toleriert Scientismus keine abweichenden Meinungen.

Anthony Fauci hat Scientismus nicht nur gefördert, sondern auf die Spitze getrieben. In dem folgenden Interview argumentierte er tatsächlich, dass er „die Wissenschaft“ sei.

Und wenn man ihm nicht zustimmt? Dann ist man wissenschaftsfeindlich. Und gefährlich.

Scientismus ist weder Skeptizismus noch Strenge oder evidenzbasiertes Denken.

Scientismus ist keine Wissenschaft.

Es ist die Überhöhung von autoritären Referenzen gegenüber der Forschung selbst.

Anstatt zu fragen, ob Behauptungen richtig sind, fragt der Scientismus, wer sprechen darf.

Und sobald diese Verschiebung stattfindet, wird die Wahrheit nicht mehr entdeckt – sie wird verkündet.

Echte Wissenschaft schreitet voran, indem sie Ideen hinterfragt, verfeinert oder verwirft.

Scientismus? Er tut genau das Gegenteil.

Er behandelt offizielle Positionen als feststehende Dogmen und bezeichnet Kritiker als gefährlich, ignorant oder unmoralisch, anstatt sich mit ihren Beweisen auseinanderzusetzen.

Sie erinnern sich wahrscheinlich an den Satz „Die Wissenschaft ist sich einig“, der während COVID oft wiederholt wurde. Aber daran ist nichts Wissenschaftliches.

Leider hat die PR-Branche vor Jahren entdeckt, dass eine der effektivsten Methoden zur Beeinflussung der Öffentlichkeit darin besteht, kurze Phrasen zu verwenden, die das Publikum wirkungsvoll manipulieren.

Diese kurzen Phrasen werden dann bis zum Überdruss wiederholt.

Und die Mainstream-Nachrichten sind dafür das perfekte Medium. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sechs Unternehmen fast alle Medien in den USA besitzen.

In dem folgenden Video fällt vielleicht auf, dass die Nachrichtensprecher, die aus dem gleichen Skript vorlesen, nicht alle vom gleichen Sender stammen. Sie kommen aus allen großen US-Sendern. Und sie sagen alle genau dasselbe.

Der Wandel von Wissenschaft zu Szientismus schuf ein Umfeld, in dem bestimmte Personen zu unantastbaren Schiedsrichtern der Wahrheit erhoben wurden.

Zu den extremsten Beispielen zählen Anthony Fauci und Peter Hotez, die sich wiederholt nicht als Teilnehmer an wissenschaftlichen Debatten, sondern als Hüter akzeptabler Meinungen positionierten.

Und leider hörten die meisten Menschen auf diese Autorität und begrüßten sie.

Anthony Fauci wurde zum Symbol dieser Transformation.

Anstatt offene wissenschaftliche Meinungsverschiedenheiten zu fördern, lehnte er öffentlich sogar anerkannte Wissenschaftler ab und marginalisierte sie, die die vorherrschende Gesundheitspolitik in Frage stellten.

Selbst wenn diese Wissenschaftler Daten, Erfahrungen oder alternative Interpretationen vorlegten.

Es galt: entweder seine Art oder gar nichts.

Anstatt mit Kritikern zu diskutieren, nutzte Fauci institutionelle Autorität, Medienzugang und moralische Argumentation, um die Diskussion zu beenden.

Uneinigkeit wurde nicht mehr als Teil der Wissenschaft behandelt, sondern als Bedrohung der öffentlichen Ordnung, die unterdrückt werden musste.

Und die Durchschnittsbürger auf der ganzen Welt folgten diesem Beispiel. Keine Fragen, keine Gespräche, keine Debatten. Immer nur das gleiche Drehbuch, immer und immer wieder.

Peter Hotez spielte eine ähnliche Rolle, insbesondere bei der Gestaltung der öffentlichen Wahrnehmung.

Er stellte abweichende Meinungen konsequent als Fehlinformationen dar, indem er nicht Punkt für Punkt Gegenargumente vorbrachte, sondern die Motive und die Legitimität derjenigen in Frage stellte, die Bedenken äußerten.

Hotez plädierte wiederholt dafür, Kritiker zum Schweigen zu bringen oder ihnen die Plattform zu entziehen, mit der Begründung, dass öffentliche Diskussionen und Debatten an sich schädlich seien.

Dieser Ansatz spiegelt den Szientismus perfekt wider: die Überzeugung, dass die Öffentlichkeit nicht vor falschen Behauptungen, sondern vor der Debatte selbst geschützt werden muss.

Sobald die Debatte beendet ist, können Fehler nicht mehr korrigiert werden.

Auf fehlerhaften Annahmen basierende politische Maßnahmen bleiben länger bestehen, verursachen mehr Schaden und lassen sich immer schwerer rückgängig machen, da das Eingestehen von Fehlern die institutionelle Autorität untergraben würde.

Und diese Dynamik wirkt sich nicht nur auf abstrakte Politik aus. Sie betrifft auch reale Menschen.

Wenn Wissenschaftler, Ärzte oder Forscher davon abgehalten werden, sich offen zu äußern, werden Warnsignale übersehen, alternative Strategien ignoriert und Einzelpersonen tragen die Konsequenzen.

Der Szientismus verändert auch die Anreize innerhalb der Institutionen.

Forscher lernen schnell, dass das berufliche Überleben weniger davon abhängt, richtig zu liegen, als vielmehr davon, konform zu sein.

Finanzierung, Veröffentlichung und Beförderung hängen davon ab, ob man sich den anerkannten Narrativen anpasst.

Das ist keine Wissenschaft.

Mit der Zeit entsteht so die Illusion eines Konsenses.

Abweichende Meinungen verschwinden. Nicht weil sie falsch sind, sondern weil das System die Teilnahme zu kostspielig macht.

Was übrig bleibt, sieht zwar sehr nach Einigkeit aus, ist aber in Wirklichkeit durch Macht erzwungenes Schweigen.

Der Szientismus lebt vom Vertrauen der Öffentlichkeit.

Dieses Vertrauen wird in der Regel durch echte wissenschaftliche Erfolge aufgebaut. Doch schon bald darauf wird dieses Vertrauen instrumentalisiert.

Anstelle transparenter Argumentation treten Appelle an Autoritäten, und der Öffentlichkeit wird suggeriert, dass Gehorsam gleichbedeutend mit Wissenschaftsfreundlichkeit sei.

Sie sind doch nicht etwa wissenschaftsfeindlich, oder?!

Wenn sich diese Überzeugung durchsetzt, wird es gesellschaftlich inakzeptabel, offizielle Positionen in Frage zu stellen.

Die Menschen reagieren mit Selbstzensur. Fachleute zögern. Diejenigen, die versuchen, sich zu widersetzen, werden – manchmal öffentlich – lächerlich gemacht und aus der Gesellschaft ausgeschlossen.

Die Feedback-Mechanismen, die einst die Gesellschaft vor groß angelegten Fehlern schützten, brechen still und leise zusammen. Und während COVID geschah dies sehr, sehr schnell.

Fauci und Hotez haben dieses System nicht allein geschaffen, aber sie haben es sicherlich veranschaulicht.

Sie haben eine Version der Wissenschaft modelliert, die Unsicherheit als gefährlich und Meinungsverschiedenheiten als illegitim behandelt.

Sie haben die falsche Vorstellung verstärkt, dass Wissenschaft Gehorsam verlangen und nicht zur kritischen Prüfung einladen sollte.

Dies ist nicht nur ein philosophisches Problem. Es ist ein praktisches Problem.

Wenn Institutionen ihre Fähigkeit zur Selbstkorrektur verlieren, werden sie brüchig.

Und wenn die Realität schließlich Einzug hält, ist der Schaden umso größer, weil Warnsignale ignoriert wurden.

Die Institutionen zerbrechen und zerfallen.

Leider untergräbt Szientismus das Vertrauen in die Wissenschaft. In die echte Wissenschaft.

Wenn die Menschen schließlich Widersprüche, Umkehrungen oder Schäden erkennen, die zuvor geleugnet wurden, bricht das Vertrauen zusammen – nicht nur in einzelne Personen, sondern in die Wissenschaft selbst.

Und dieser Zusammenbruch hat sich schon lange angekündigt.

Das Tragische daran ist, dass all dies nicht notwendig gewesen wäre. Nichts davon hätte passieren müssen.

Die Wissenschaft muss nicht vor Debatten geschützt werden. Die Wissenschaft braucht Debatten, um zu funktionieren!

Das Unterdrücken von Fragen und das Unterbinden von Debatten stärkt die Wissenschaft nicht – es schwächt sie.

Die Wissenschaft zurückzugewinnen bedeutet, den Szientismus abzulehnen.

Es bedeutet, Transparenz zu fordern, Meinungsverschiedenheiten zu tolerieren und sich daran zu erinnern, dass keine Qualifikation, kein Titel und keine Institution über jeder Kritik steht.

Die Zukunft der Wissenschaft hängt davon ab, dass wir wieder zu Bescheidenheit und Offenheit zurückfinden.

Fortschritt entsteht nicht dadurch, dass Kritiker zum Schweigen gebracht werden. Er entsteht dadurch, dass man sich mit unbequemen Beweisen auseinandersetzt und bereit ist, den Kurs zu ändern, wenn die Realität dies erfordert.

Denn das wird sie.

Wenn wir bessere Ergebnisse wollen, müssen wir auf besseren Standards bestehen.

Die Wissenschaft muss eine Methode bleiben und darf kein Glaubenssystem sein, das von Autoritäten durchgesetzt wird – bevor es zu spät ist.

Schließen Sie sich mir an und lehnen Sie eine Wissenschaft ab, die Fragen mehr fürchtet als Irrtümer. Denn letztendlich ist das überhaupt keine Wissenschaft.