Zensur heiligt den Zweck

Egon W. Kreutzer

Eine Zensur findet nicht statt.

… und Raider heißt jetzt TWIX



Obwohl noch gar kein offizielles Verfahren auf den Weg gebracht ist, habe ich keine Lust, mich in das dennoch laufende Verfahren einzumischen. Wie sollte ich auch. Ich habe keine Ahnung, was ich im Fernsehen gesehen habe. Also gesehen habe ich es schon, auch gehört, aber schon die alten Griechen wussten, dass es in der Kommunikation nicht darauf ankommt, was B gehört haben will, sondern was A – und der muss es ja am besten wissen – erinnert, gesagt zu haben.

A hat vielleicht gesagt: „Was willst du denn schon wieder?“, und hat B hat gehört: „Was? Willst du denn schon wieder?“

In solchen Fällen gilt das dementierende Wort. Sonst nichts.