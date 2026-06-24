Von The Vigilant Fox

Die Straße von Hormus wurde wieder geöffnet – doch Michael Yon sagt, der eigentliche Krieg fange gerade erst an und werde sich auf Ihren Tank, Ihre Lebensmittelrechnung und Ihre Haustür auswirken.

Während viele den Frieden feiern, haben sie vielleicht vergessen, welche Auswirkungen eine so lange Sperrung der Straße von Hormus tatsächlich hat.

Der Dünger. Die Auswirkungen auf die weltweite Nahrungsmittelversorgung, auf die Lebensmittelpreise, auf die Benzinpreise – nichts davon wird sich in absehbarer Zeit wieder normalisieren.

Und übrigens: Es gibt Konfliktparteien, die mit dem MoU nicht einverstanden sind, daher bleibt abzuwarten, wie es in dieser Hinsicht weitergeht.

Doch der Kriegskorrespondent Michael Yon sagt, eines sei sicher – es ging immer um Transportwege und Ressourcen, und der Krieg wird nicht verschwinden.

Er ist jetzt bei uns zu Gast, um darüber zu sprechen.

While many are celebrating peace, perhaps they’ve forgotten what the Strait of Hormuz being closed for that long actually does.



The fertilizer. The hit to food supplies worldwide, to food prices, to gas prices — none of it is slated to return to normal any time soon.



And by… pic.twitter.com/TGysYT8Qkb — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 23, 2026

Yon nimmt kein Blatt vor den Mund. Das Abkommen zwischen den USA und dem Iran, das alle so bejubeln? „Nur flüchtiges Rauschen. Das ist ein Störsignal. Das ist reine Zeitverschwendung.“ Ganz offen: „Es wird keinen Frieden geben.“

Warum ist er sich da so sicher? Er ist mit der Alligatorjagd aufgewachsen. Bindet man in Florida einen Hund am Ufer an einen Baum, schnappt sich der Alligator ihn – jedes Mal, egal wie groß der Hund ist. Das ist einfach das, was Alligatoren tun. Manche Orte auf der Landkarte sind genauso: Die Gewalt ist dem Ort innewohnend, nicht den Akteuren.

Jeder Krieg, sagt er, läuft auf drei Dinge hinaus: Routen, Ressourcen und Ideologie – und Ideologie, das sind einfach die Menschen, die wichtigste Ressource, die es dort gibt. „Die wichtigste Ressource der Welt sind die Menschen.“ Wer die Menschen kontrolliert, bekommt den Rest.

Genau das ist der Nahe Osten. Die Straße von Hormus, der Suezkanal, die Kanäle, die noch in der Planungsphase sind – das sind die Torwege für das Öl und die Waren der Welt. Wer das Tor besitzt, legt die Maut fest, und diese Maut schlägt sich in deinem Benzintank und deiner Lebensmittelrechnung nieder. Er nennt die Region „Panama auf Steroiden“ – eine Engstelle, die auf einer Schatzkiste thront.

Es ist also ein „ständiger Krieg“ – ortsgebunden, wie die Welle, die immer dort liegt, wo ein Fluss ins Meer mündet. Würde man alle, die heute dort leben, vertreiben und völlig Fremde ansiedeln, würden sie sich um denselben Boden streiten. „Wir sind wie Bären, die um dieselben Höhlen und dieselben Flüsse kämpfen.“

Deshalb spielen die Namen in den Nachrichten keine Rolle. „Trump spielt keine Rolle, Netanjahu spielt keine Rolle.“ Der Krieg tobt ohnehin weiter – „mit oder ohne Israel, mit oder ohne Saudi-Arabien, mit oder ohne Iran.“

Wenn das Friedensabkommen nur ein Ablenkungsmanöver ist, was ist dann das eigentliche Ziel?

Yon doesn’t hedge. The U.S.–Iran deal everyone’s celebrating? “Just ephemeral static. That’s jamming signal. That’s just a waste of time.” Flat out: “there’s not going to be any peace.”



Why so sure? He grew up hunting alligators. Tie a dog to a tree by the water in Florida and… pic.twitter.com/nnFNJ1vgK3 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 23, 2026

Das eigentliche Ziel ist nicht Öl. Es ist die Bevölkerungsreduktion.

Energie ist ein Nebeneffekt. Verschuldung ist ein Nebeneffekt. Die Bevölkerungsreduktion ist das eigentliche Ziel.

Der naheliegende Einwand – warum sollten die Eliten ihre eigenen Steuerzahler ausrotten? Weil sie eure Steuern nicht brauchen. „Bei Steuern geht es um Kontrolle.“ Sie drucken das Geld; die Steuerrechnung schreibt euch lediglich vor, wie ihr euch zu verhalten habt. Die Logik, dass sie „ihre eigene Steuerbasis zerstören“, trifft also nicht zu.

Und er stellt keine Vermutungen an. „Sie sagen es, sie schreiben es, sie tun es.“ Die Düngemittelfabriken, die immer wieder in Brand geraten. Die schwindenden Lebensmittelvorräte. Laut ausgesprochen, dann umgesetzt.

Maria bringt das mit dem Rechenzentrumsbericht ihres Teams in Verbindung. Diese riesigen Serverfarmen, die in ländlichen Gebieten aus dem Boden schießen, sind nicht neutral – sie entziehen den ländlichen Orten Wasser, Strom und Land, bis es sich die Menschen nicht mehr leisten können, dort zu bleiben, und sie in die „Smart Cities“ abwandern, wo jede Bewegung live verfolgt wird.

Yon geht noch einen Schritt weiter. Die Serverfarmen beobachten dich nicht nur. „Bei diesen Rechenzentren geht es um gezielte Überwachung.“

„Sie werden alle umbringen.“ Drohnen, Impfstoffe, was auch immer gerade zur Hand ist – und er meint das wörtlich.

Klingt zu groß, um wahr zu sein? In diesem Monat wurden durch eine Indiskretion die Verantwortlichen namentlich genannt.

The real goal isn’t oil. It’s depopulation.



Energy is a side effect. Debt is a side effect. Depopulation is the thing underneath.



The obvious objection — why would elites kill off their own taxpayers? Because they don’t need your taxes. “Taxes are about control.” They print the… pic.twitter.com/fcjdDa5pRp — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 23, 2026

Ein Datenleck in der vergangenen Woche hat die Gesichter derjenigen enthüllt, die dies geplant haben.

Das Leck deckte einen privaten Kreis von über 200 globalen Eliten auf – darunter Berichten zufolge Elon Musk und Jared Kushner –, der über eine eigene Partnervermittlungs-App und inoffizielle Treffen verfügt. Die Tagesordnung, wie Maria sie interpretiert: Podiumsdiskussionen zum Aufbau von Sekten, zur Vorbereitung auf einen bevorstehenden globalen Krieg, zu Technologien für das Schlachtfeld und zur Wiedereinführung von Atomwaffen.

Steht uns wirklich ein größerer Krieg bevor? Laut Yon auf jeden Fall. „Er ist eindeutig in Vorbereitung. Ich meine, wir stecken schon mittendrin.“

Er hat jahrelang Sekten untersucht – und sogar in einer in Kalifornien gelebt, um zu erfahren, wie sie funktionieren. „Niemand erkennt jemals die Sekte, in der er selbst steckt.“ Man erkennt die der anderen. Niemals die eigene.

Dann richtet er diesen Blick auf den Ort, dem die meisten von uns gedankenlos vertrauen: den Kreißsaal. Krankenhäuser drängen jede Mutter dazu, vor Ort zu entbinden, sagt er, weil die Plazenta und die Nabelschnur ein Vermögen wert sind – Stammzellen und andere Produkte. Sie klemmen die Nabelschnur frühzeitig ab und entnehmen sie, während sie dein Neugeborenes noch versorgt. Sein Wort dafür: „reiner Kannibalismus.“

Wer ist also die Sekte – die Amischen oder das System, das die Körperteile deines Babys verkauft?

Das ist es, womit wir es zu tun haben. Die eigentliche Frage ist, wie du da rauskommst, bevor sich die Türen hinter dir schließen.

A data breach last week put faces on the people planning it.



The leak exposed a private society of 200-plus global elites — reportedly Elon Musk and Jared Kushner among them — with its own matchmaking app and off-the-record retreats. The agenda, as Maria reads it: panels on… pic.twitter.com/6T6LjdsUmm — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 23, 2026

Wie schafft man es also, auszusteigen, bevor das Überwachungsnetz sich schließt? Indem man schwer nachverfolgbar ist – und das fängt schon in Ihrem Portemonnaie an.

Bezahlen Sie bar, nicht mit Karte. Jeder Kartendurchzug ist ein Protokolleintrag. Catherine Austin Fitz betont dies immer wieder in ihrem „Solari Report“, und Yon pflichtet ihr bei. Wehren Sie sich gegen die Rechenzentren, die in Ihren Landkreis kommen – wenn Sie diese verhindern, zerstören Sie das Überwachungsnetz an der Quelle. Bauen Sie einen Teil Ihrer Lebensmittel selbst an. Lassen Sie sich nicht so leicht einfangen.

„Aber sie werden dir niemals erlauben, netzunabhängig zu leben.“ Vielleicht nicht. Aber du solltest es trotzdem versuchen – die Alternative ist der Umzug in eine Smart City, in der du verwaltet wirst. Yon beschönigt das Risiko nicht: sie „werden offensichtlich kommen, um uns zu töten.“ Das ist der Grund, jetzt anzufangen, nicht der Grund, aufzugeben.

Und versteht, wie sie euch sehen – nicht als Bürger, sondern so, wie Yuval Harari über die meisten Menschen spricht: „nutzlose Esser“. Betrachtet jeden Anstoß zur Abhängigkeit durch diese Linse, und es sieht plötzlich nicht mehr nach Bequemlichkeit aus.

Worum geht es in diesem Krieg eigentlich? Nicht um Schulden, nicht einmal um Energie. „Es geht darum, die Welt zu beherrschen. Es geht darum, ewig zu leben.“ Das älteste Spiel der Welt, in neuem Gewand.

Maria bringt es in einem Satz auf den Punkt:

„Viel Glück dabei, Leute, denn ihr seid nicht Gott.“

Frieden ist Theater. Die Brände reißen nicht ab. Wie schwer ihr zu kontrollieren seid, ist das Einzige, was noch in eurer Hand liegt.

So how do you get out before the grid closes? By being hard to track — and that starts in your wallet.



Pay cash, not card. Every swipe is a log entry. Catherine Austin Fitz hammers this on her Solari Report, and Yon backs it. Fight the data centers coming to your county — kill… pic.twitter.com/aIA2qifVLx — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 23, 2026

Wir möchten uns bei Michael Yon dafür bedanken, dass er heute bei uns zu Gast war – und vor allem möchten wir Ihnen dafür danken, dass Sie zuschauen und Ihrer Pflicht nachkommen, sich zu informieren, während so viele andere sich dagegen entscheiden.

Sehen Sie sich die gesamte Folge an: