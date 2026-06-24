Iran-Konflikt im Überblick: Atomstreit, Milliardenforderung und weitere Updates

Von Tyler Durden

Trump beharrt darauf, dass der Iran bei den Atominspektionen nachgegeben habe, während Teheran die USA dazu auffordert, 12 Mrd. US-Dollar freizugeben; Zahl der Todesopfer in der Straße von Hormus weiterhin umstritten und weitere Updates

Zusammenfassung

Widersprüchliche Behauptungen bestehen weiterhin: Washington und Teheran streiten sich weiterhin darüber, ob der Iran umfangreichen IAEO-Atominspektionen zugestimmt hat und über die Bedingungen für die Aufhebung der Sanktionen; auch die Mautgebühren in der Straße von Hormus bleiben ein Streitpunkt.

Washington und Teheran streiten sich weiterhin darüber, ob der Iran umfangreichen IAEO-Atominspektionen zugestimmt hat und über die Bedingungen für die Aufhebung der Sanktionen; auch die Mautgebühren in der Straße von Hormus bleiben ein Streitpunkt. Freigabe von Vermögenswerten in Höhe von 12 Milliarden Dollar: Der Iran gibt an, dass zunächst eingefrorene Vermögenswerte in Höhe von 12 Milliarden Dollar freigegeben werden sollen, wobei die Gesamtsumme der Aufhebung bei Abschluss eines endgültigen Abkommens möglicherweise 50 Milliarden Dollar erreichen könnte.

Der Iran gibt an, dass zunächst eingefrorene Vermögenswerte in Höhe von 12 Milliarden Dollar freigegeben werden sollen, wobei die Gesamtsumme der Aufhebung bei Abschluss eines endgültigen Abkommens möglicherweise 50 Milliarden Dollar erreichen könnte. Kampf um die Kontrolle über die Gelder: Die USA erklären, die freigegebenen Gelder dürften ausschließlich für humanitäre Zwecke verwendet werden, während der Iran darauf besteht, selbst über die Verwendung seines eigenen Geldes zu entscheiden.

Die USA erklären, die freigegebenen Gelder dürften ausschließlich für humanitäre Zwecke verwendet werden, während der Iran darauf besteht, selbst über die Verwendung seines eigenen Geldes zu entscheiden. Öl-Sanktionserleichterungen und die Straße von Hormus: Die vorübergehende Aufhebung der Sanktionen für iranische Ölexporte ist in Kraft getreten, und beide Seiten betonen, dass die Straße von Hormus für den Schiffsverkehr offen bleibt.

Die vorübergehende Aufhebung der Sanktionen für iranische Ölexporte ist in Kraft getreten, und beide Seiten betonen, dass die Straße von Hormus für den Schiffsverkehr offen bleibt. Zerbrechliche Fortschritte und eine Rolle Russlands? Der Iran erwägt, angereichertes Uran nach Russland zu liefern, doch regionale Spannungen und ungelöste Probleme bedrohen weiterhin die Verhandlungen.

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Gebühren für die Durchfahrt durch die Straße von Hormuz? Ein weiteres ungelöstes Thema à la Schweiz

Trotz des Drucks und der Warnungen aus Washington scheint Oman weiterhin bereit zu sein, mit dem Iran zusammenzuarbeiten, um Transitgebühren – oder Mautgebühren – für die Straße von Hormuz zu erheben, und zwar ungeachtet wiederholter Einwände seitens des Weißen Hauses.

Neben den Nuklearinspektoren bleibt dies ein zentraler Streitpunkt, obwohl das Rahmenabkommen des Verteidigungsministeriums bereits unterzeichnet wurde. Die beiden Seiten werden die Einzelheiten jedoch wahrscheinlich im Rahmen der 60-tägigen „technischen Verhandlungen“ ausarbeiten.

Iran and Oman said any future arrangements for the Strait of Hormuz must respect the sovereign rights of the two coastal states, adding that they plan to charge fees for ships transiting the waterway.



Following talks in Muscat, the two sides agreed to form a joint working group… pic.twitter.com/3EAkdDFVAH — Breaking911 (@Breaking911) June 23, 2026

Übersetzung von „X“: Iran und Oman erklärten, dass alle zukünftigen Regelungen für die Straße von Hormus die Hoheitsrechte der beiden Küstenstaaten respektieren müssten, und fügten hinzu, dass sie Gebühren für Schiffe erheben wollen, die die Wasserstraße passieren.

Nach Gesprächen in Maskat einigten sich beide Seiten darauf, eine gemeinsame Arbeitsgruppe zu bilden, um ein zukünftiges Navigationssystem für die Straße zu entwickeln, einschließlich der erbrachten Dienstleistungen und der damit verbundenen Kosten, und bekräftigten dabei erneut ihr Engagement für sichere Durchfahrt gemäß dem Völkerrecht.

Trump beharrt darauf, dass der Iran „Nuklearinspektionen auf höchstem Niveau“ zugestimmt habe

Da eine Reihe von Fragen noch ungeklärt ist und nach dem Treffen in der Schweiz gegenseitige Anschuldigungen hin und her gehen – vom Zugang der Nuklearinspektoren zum Iran bis hin zur Frage, wie Teheran seine bald freigegebenen Gelder nutzen kann –, heizt Präsident Trump die Lage weiter an, indem er am Dienstagmorgen auf Truth Social eine Nachricht zu den Verhandlungen veröffentlicht

Trump beharrt darauf, dass der Iran dem „höchsten Niveau“ an Nuklearinspektionen zugestimmt habe, bezeichnet dies als Garantie für „nukleare Ehrlichkeit“ und betont, dass es ohne eine solche Zusage „keine weiteren Verhandlungen“ gegeben hätte. Er erklärt außerdem, die USA würden die Straße von Hormus „OFFEN“ halten und strebten keine Seeblockade an, obwohl militärische Ressourcen bereitstehen, falls sich die Bedingungen ändern sollten.

Laut Trump werden etwaige Sanktionserleichterungen oder freigegebene iranische Gelder in einem von den USA kontrollierten Treuhandkonto verwahrt und dürfen ausschließlich für den Kauf von Lebensmitteln und medizinischen Gütern aus den Vereinigten Staaten verwendet werden, darunter „Mais, Weizen und Sojabohnen von unseren großartigen amerikanischen Landwirten“.

Trump bezeichnet die Lage im Iran nun als „humanitäre Krise“ und kommt zu dem Schluss: „Die Gespräche laufen gut!!“.

Trump says "Iran has fully and completely agreed to highest level Nuclear inspections long into the future" and yet adds "If they did not agree to this, there would be no further negotiations"



Iran has repeatedly said it has not agreed to this pic.twitter.com/SI82IXb1hf — zerohedge (@zerohedge) June 23, 2026

Übersetzung von „X“: Trump sagt: „Der Iran hat vollständig und komplett der höchsten Stufe an Atominspektionen weit in die Zukunft hinein zugestimmt“ und fügt doch hinzu: „Wenn sie dem nicht zugestimmt hätten, gäbe es keine weiteren Verhandlungen mehr“ Der Iran hat wiederholt erklärt, dass er dem nicht zugestimmt hat

Der Iran kündigt die Freigabe von eingefrorenen Vermögenswerten in Höhe von 12 Mrd. US-Dollar an und will diese nach eigenem Ermessen verwenden

Zu den wichtigsten aktuellen Entwicklungen unmittelbar nach dem Treffen in der Schweiz gehört, dass der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf bekannt gegeben hat, dass eine Einigung darüber erzielt wurde, dass die Vereinigten Staaten 12 Milliarden US-Dollar an eingefrorenen iranischen Vermögenswerten freigeben.

Dies folgt zudem auf die Ankündigung des US-Finanzministeriums, die Sanktionen vorübergehend zu lockern und insbesondere den Verkauf von iranischem Öl und petrochemischen Erzeugnissen bis zum 1. August zuzulassen. Was die teilweise Freigabe der eingefrorenen Vermögenswerte betrifft, betont Teheran nun, dass es allein entscheiden wird, wie die Mittel verwendet werden.

Dies könnte jedoch ein weiterer Bereich sein, in dem die Schlagzeilen und Erklärungen der Realität zu weit voraus sind, da Washington versucht hat, einige Auflagen zu machen, die für die iranische Seite wahrscheinlich weiterhin inakzeptabel sind. So machte Vizepräsident JD Vance am Montag deutlich, dass die iranischen Vermögenswerte im Rahmen des Abkommens noch nicht freigegeben worden seien, und erklärte, dass ihre Verwendung und Umsetzung –zum Kauf von US-Agrarprodukten – beschränkt sein müssten, falls dies doch der Fall sein sollte. Er betonte – vielleicht in dem Wunsch, auf Kritik aus dem eigenen Land einzugehen –, dass die Gelder nicht zur Unterstützung des Terrorismus verwendet würden.

Ali Bahreini, der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen, hat den Sojabohnen-Plan bereits entschieden zurückgewiesen und bei einer UN-Pressekonferenz erklärt: „Der Iran ist das einzige Land, das darüber entscheidet, was mit seinen Vermögenswerten geschieht, die freigegeben werden sollen.“

Insgesamt könnten im Rahmen der Absichtserklärung (MoU) letztendlich satte 50 Milliarden Dollar freigegeben werden – was die republikanischen Falken in Rage versetzen wird. Al Jazeera berichtet am Dienstag unter Berufung auf die iranische Seite:

Ein Sprecher erklärte, die Vereinbarung würde dem Iran den Zugang zu zuvor eingefrorenen Vermögenswerten ermöglichen, obwohl die USA betonen, dass die Beschränkungen im Rahmen der Vereinbarung bestehen bleiben würden. Laut mit den Verhandlungen vertrauten Quellen waren ursprünglich in Doha zwei separate Tranchen in Höhe von jeweils 6 Mrd. US-Dollar vereinbart worden, wobei die endgültige Unterzeichnungszeremonie in der Schweiz stattfinden sollte. Der iranische Sprecher erklärt nun, dieser Prozess sei abgeschlossen. Im Rahmen des gemeldeten Abkommens sollen zunächst iranische Gelder in Höhe von 12 Mrd. US-Dollar freigegeben werden. Während der 60-tägigen Verhandlungsphase könnten weitere 12 Mrd. US-Dollar freigegeben werden. Sollten die Parteien letztendlich eine endgültige Einigung erzielen, könnte der Wert der Sanktionserleichterungen und der freigegebenen Gelder Berichten zufolge auf bis zu 50 Mrd. US-Dollar steigen.

Ein weiterer Streitpunkt bleibt die Einreise von IAEO-Atominspektoren in die Islamische Republik. Vance hatte verkündet, Teheran habe dem bereits zugestimmt, während die iranische Führung im Grunde genommen sagt: „Nicht so schnell“. Dies ist nur einer von mehreren erheblichen Widersprüchen in der öffentlichen Rhetorik beider Seiten im Anschluss an die erste Runde der hochrangigen Gespräche in der Schweiz.

Interessant ist – wobei Washington dem möglicherweise zustimmt oder auch nicht –, dass Teheran nun Signale der Offenheit dafür sendet, dass Russland sein angereichertes Kernmaterial lagert.

Iran says the Strait of Hormuz is “fully” open to commercial shipping and that large volumes of oil have been transported through the waterway in recent days, according to the semi-official Iranian Students’ News Agency. — Javier Blas (@JavierBlas) June 23, 2026

Übersetzung von „X“: Der Iran erklärt, die Straße von Hormus sei „vollständig“ für die Handelsschifffahrt geöffnet und große Mengen Öl seien in den letzten Tagen durch die Wasserstraße transportiert worden, so die halbamtliche Nachrichtenagentur der iranischen Studenten.

Al Arabiya berichtet, dass der bereits erwähnte iranische UN-Botschafter sagt: „Die Übergabe von angereichertem Uran an Russland wird derzeit in Erwägung gezogen.“ Dies könnte in der Tat ausreichen, um Präsident Trump zufrieden zu stellen, da es eine Option des „kleineren Übels“ wäre, sofern die Iraner tatsächlich zu einem solchen Plan bereit sind (wobei Moskau im vergangenen Jahr mehrfach angeboten hat, dies zu ermöglichen).

Der Libanon ist ein weiteres Thema, das alle bisher erzielten Fortschritte zunichte zu machen droht, doch Berichten zufolge herrscht im „vorsichtige Ruhe“ im gesamten Süden, wenn auch mit einigen vereinzelten, sporadischen Schusswechseln.

Ein Korrespondent vor Ort berichtet: „Hier in Tyros sammeln die Menschen, die heute Morgen durch die Stadt fahren, Trümmerteile auf, beginnen mit den Aufräumarbeiten und suchen in ihren zerstörten Häusern und Geschäften nach dem, was sie noch retten können. Dafür nutzen die Menschen diesen Moment der Ruhe.“

Allerdings gibt es Berichte über mindestens zwei neue libanesische Todesopfer. In einem Fall berichteten libanesische nationale Medien, dass „ein junger Mann getötet und zwei weitere verletzt wurden“, als israelische Soldaten „mit Maschinengewehren in ihre Richtung feuerten, während sie in der Nähe eines Baggers standen, der eine Straße räumte“ – in einer Ortschaft nahe der Stadt Nabatieh, wie die National News Agency berichtet. Die Hisbollah erklärte am Dienstag, dies stelle einen Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen dar.

Die Lage am Montag war derart, dass die iranische Delegation die Gespräche von Sonntag auf Montag beinahe vollständig abgebrochen hätte, wie der iranische Chefunterhändler erklärte:

Iran's Ghalibaf:



In the middle of the discussions, I learned that Trump had made threatening remarks regarding our president, the negotiating team, and possible attacks on our territory.



I told Vance: “We are here engaged in talks, and according to the signed understanding,… pic.twitter.com/Oi0jKrXf19 — Clash Report (@clashreport) June 22, 2026

Übersetzung von „X“: Irans Ghalibaf: Mitten in den Gesprächen erfuhr ich, dass Trump bedrohliche Äußerungen hinsichtlich unseres Präsidenten, des Verhandlungsteams und möglicher Angriffe auf unser Territorium gemacht hatte.

Ich sagte zu Vance: „Wir sind hier in Verhandlungen vertieft, und gemäß dem unterzeichneten Abkommen besagt der erste Punkt, dass es keine Drohungen oder Zwänge geben darf. Dennoch hat heute Ihr Präsident Drohungen ausgestoßen. Verstehen Sie, dass wir niemals unter Drohungen oder Druck verhandeln.“

Wir beendeten die Verhandlungen, verließen das Treffen und kehrten nicht zurück.

Die amerikanische Seite bat über die Vermittler um ein weiteres Treffen, doch wir lehnten ab. Die katarischen und pakistanischen Vermittler kamen dann zu uns, und wir teilten ihnen mit, dass wir mit ihnen sprechen würden, aber nicht direkt mit der amerikanischen Seite.

Das Ergebnis dieser Gespräche und der 80-minütigen Verhandlungen war die später von der pakistanischen und katarischen Seite veröffentlichte Erklärung.

Weitere aktuelle Entwicklungen

Nachfolgend finden Sie einige aktuelle Entwicklungen an der Friedensfront zwischen den USA und dem Iran, berichtet von Middle East Eye:

Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf erklärte, es sei eine Einigung über die Freigabe von eingefrorenen iranischen Vermögenswerten in Höhe von 12 Mrd. US-Dollar erzielt worden.

Das US-Finanzministerium kündigte eine vorübergehende Aufhebung der Sanktionen an, die den Verkauf von iranischem Öl und petrochemischen Erzeugnissen bis zum 1. August erlaubt.

Washington erklärte, die Maßnahmen seien eine Reaktion auf die Zusage des Iran, nach intensiven Gesprächen in der Schweiz internationale Atominspektionen zuzulassen.

Präsident Donald Trump sagte, die freigegebenen iranischen Gelder würden für den Kauf von Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Erzeugnissen von US-Landwirten verwendet.

Die iranische Zentralbank wies Trumps Äußerungen zurück und erklärte, Teheran sei nicht verpflichtet, die freigegebenen Gelder für amerikanische Waren auszugeben.

Iranische Regierungsvertreter erklärten, die technischen Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten seien abgeschlossen und der Prozess trete nun in eine neue Phase ein.

Präsident Masoud Pezeshkian sagte, der Erfolg künftiger Gespräche hänge davon ab, dass alle Seiten ihre Verpflichtungen vollständig umsetzen.

Ein US-Beamter erklärte, das Centcom habe im Libanon einen Überwachungsmechanismus eingerichtet, um amerikanischen Beamten Einschätzungen zu den Kämpfen vor Ort zu liefern.

Israelische Vertreter bekräftigten, dass die Militäroperationen im Libanon trotz der anhaltenden diplomatischen Fortschritte zwischen Washington und Teheran fortgesetzt würden.

Märkte und regionale Beobachter konzentrierten sich weiterhin auf die Umsetzung der Sanktionen, den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus und die Tragfähigkeit des umfassenderen Abkommens.

Und laut einer Zusammenfassung von Newsquawk:

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Baghaei, sagte laut Iran International: „Wenn die andere Seite ihren Verpflichtungen nicht nachkommt, kann von uns nicht erwartet werden, dass wir unsere Verpflichtungen einseitig erfüllen.“

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums erklärte, Verteidigungsfähigkeiten und Raketen würden niemals Gegenstand von Verhandlungen sein. Die Haltung der USA in Bezug auf den Libanon sei völlig klar.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums erklärte, die Vier-Parteien-Gespräche seien in der Schweiz vorzeitig abgebrochen worden, da es zu Drohungen seitens der USA gekommen sei. Danach erfolgten die Gespräche über einen Vermittler, berichtete Mehr.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums erklärte, der Iran habe nicht vor, IAEO-Inspektoren Zugang zu den vom Konflikt betroffenen Nuklearanlagen zu gewähren.

Der iranische Präsident erklärte im Vorfeld seiner Reise nach Pakistan, der Iran strebe die vollständige Umsetzung der im Rahmen des Völkerrechts unterzeichneten Bestimmungen an, berichtete Nour News.

Der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf erklärte, die Straße von Hormus werde vom Iran gemäß dem Völkerrecht verwaltet.

Der iranische Präsident Pezeshkian erklärte am Montag in einem Telefonat mit dem türkischen Präsidenten Erdogan, der Iran sei bereit, die Diplomatie im Einklang mit dem Völkerrecht fortzusetzen.

Der Gouverneur der iranischen Zentralbank erklärte laut Tasnim, Teheran sei gemäß den geltenden Abkommen nicht verpflichtet, US-Agrarprodukte zu kaufen, und wies darauf hin, dass die verbleibenden eingefrorenen Vermögenswerte zum Kauf von nicht sanktionierten Gütern über lebensnotwendige Güter hinaus verwendet werden könnten.

„Der iranische Außenminister Abbas Araghchi wird am kommenden Sonntag Bagdad besuchen“, berichtete Al Mayadeen unter Berufung auf Quellen; das Treffen werde eine Unterrichtung über den Fortschritt der Gespräche in der Schweiz und die Vorbereitungen beinhalten.

Das iranische Außenministerium erklärte, „die USA hätten die erforderliche Genehmigung für den Verkauf von iranischem Öl und petrochemischen Produkten erteilt“, berichtete Al Jazeera.

Der iranische UN-Botschafter erklärte, weitere Angriffe auf den Libanon würden eine rote Linie darstellen.

Der iranische UN-Botschafter erklärte, es würden Gespräche mit Oman über die Straße von Hormus stattfinden.

Der iranische UN-Botschafter erklärte, es seien gute Fortschritte bei den Verhandlungen mit den USA erzielt worden.

„Quellen deuten darauf hin, dass der iranische Außenminister [Araghchi] separate Gespräche mit pakistanischen Vertretern führen wird“, berichtete Al Hadath.

Omans Außenminister erklärte, die iranischen Verhandlungsführer hätten ihr Bekenntnis zum Völkerrecht und zur Gewährleistung einer sicheren, gebührenfreien Durchfahrt durch die Straße von Hormus bekräftigt.

Omans Außenminister traf sich mit dem iranischen Parlamentspräsidenten Ghalibaf; die Beamten erörterten die regionale Stabilität und die Straße von Hormuz.

Von Al-Arabia zitierte Schifffahrtsdaten zeigten, dass in den letzten 24 Stunden mindestens 20 Schiffe die Straße von Hormuz durchquert haben.

Berichten des libanesischen Zivilschutzes und einer Sicherheitsquelle zufolge soll eine Person in einer Stadt im Südlibanon durch israelischen Beschuss getötet worden sein – der Zeitpunkt ist unklar.

Ein hochrangiger US-Beamter erklärte gegenüber Al Jazeera, dass die Gespräche zwischen dem Libanon und Israel weiterhin auf einen umfassenden Frieden und ein Sicherheitsabkommen zwischen den beiden Ländern abzielen werden.

Der israelische Minister für nationale Sicherheit, Ben-Gvir, sagte, Israel müsse allein gegen das iranische Atomprogramm vorgehen und seine militärische Handlungsfreiheit im Libanon wahren; er hoffe, dass ein Rückzug aus dem Südlibanon nicht stattfinden werde, und werde alles tun, um Premierminister Netanjahu davon zu überzeugen.

Laut der Nachrichtenagentur Fars beschießt und bombardiert das israelische Militär Khan Yunis im Gazastreifen.

Der israelische Ministerpräsident, der Verteidigungsminister und der Generalstabschef erklärten in einer gemeinsamen Erklärung, das israelische Militär werde weiterhin Maßnahmen ergreifen, um Bedrohungen für Soldaten und Bürger zu neutralisieren, terroristische Infrastruktur zu zerstören und die Sicherheitszone im Südlibanon aufrechtzuerhalten. Die israelische Führung bekräftigt, dass die Sicherheit der israelischen Bürger und der IDF-Truppen ihre oberste Priorität bleibe, bei der es keinen Spielraum für Kompromisse gebe.

Israelische Streitkräfte sollen syrisches Hoheitsgebiet verletzt und Hausdurchsuchungen am südlichen Stadtrand der Provinz Kuneitra durchgeführt haben.

Die technischen Gespräche zwischen den USA und dem Iran in Burgenstock hätten einen „Durchbruch“ erzielt; die Gespräche verliefen offenbar in eine positive Richtung, berichtete der Journalist Mallick.

US-Präsident Trump sagte zu Israel und dem Libanon: „Wir werden uns das ansehen.“ Er erklärte, er löse Probleme schnell, auch mit dem israelischen Premierminister Netanjahu.

US-Präsident Trump sagte, wenn der Iran sich nicht an das Abkommen halte, werde er tun, was er tun müsse. Solange der Iran uns respektiere, werde es keine Probleme geben. Bei Bedarf könne die Blockade schnell wieder aufgenommen werden.

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