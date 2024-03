Exklusiv: Musks SpaceX baut Spionage-Satellitennetzwerk für US-Geheimdienst

SpaceX baut im Rahmen eines Geheimvertrags mit einem US-Geheimdienst ein Netzwerk aus Hunderten Spionagesatelliten. Dies geht aus fünf Quellen hervor, die mit dem Programm vertraut sind und zeigt, dass sich die Beziehungen zwischen dem Raumfahrtunternehmen des Milliardärs Elon Musk und den nationalen Sicherheitsbehörden vertiefen.

Das Netzwerk wird von der SpaceX-Geschäftseinheit Starshield im Rahmen eines 1,8-Milliarden-Dollar-Vertrags mit dem National Reconnaissance Office (NRO) aufgebaut, einem Geheimdienst, der Spionagesatelliten betreibt, so die Quellen.

Die Pläne zeigen das Ausmaß der Beteiligung von SpaceX an US-Geheimdienst- und Militärprojekten und veranschaulichen eine verstärkte Investition des Pentagons in große erdnahe Satellitensysteme zur Unterstützung von Bodentruppen.

Im Erfolgsfall würde das Programm die Fähigkeit der US-Regierung und des US-Militärs zur schnellen Aufklärung potenzieller Ziele fast überall auf der Welt erheblich verbessern, so die Quellen.

Der Vertrag signalisiert das wachsende Vertrauen der Geheimdienste in ein Unternehmen, dessen Eigentümer mit der Biden-Administration über Kreuz liegt und eine Kontroverse ausgelöst hat.

Das Wall Street Journal berichtete im Februar über die Existenz eines geheimen Starshield-Vertrags im Wert von 1,8 Milliarden Dollar mit einem unbekannten Geheimdienst, ohne den Zweck des Programms näher zu erläutern.

Reuters berichtete zum ersten Mal, dass es sich bei dem SpaceX-Vertrag um ein mächtiges neues Spionagesystem mit Hunderten Satelliten handelt, die die Erde abbilden und als Schwarm in niedrigen Umlaufbahnen operieren können, und dass die Spionagebehörde, mit der Musks Unternehmen zusammenarbeitet, die NGO ist.

Reuters konnte nicht erfahren, wann das neue Satellitennetzwerk in Betrieb gehen wird und welche anderen Unternehmen mit eigenen Verträgen an dem Programm beteiligt sind.

SpaceX, der weltgrößte Satellitenbetreiber, reagierte nicht auf mehrere Anfragen nach Kommentaren zu dem Vertrag, seiner Rolle darin und Details zu Satellitenstarts. Das Pentagon leitete eine Bitte um Stellungnahme an die NGO und SpaceX weiter.

In einer Erklärung bestätigte die NRO ihre Mission, ein fortschrittliches Satellitensystem zu entwickeln, und ihre Partnerschaften mit anderen Regierungsbehörden, Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Nationen, lehnte es aber ab, die Informationen von Reuters über das Ausmaß der Beteiligung von SpaceX an den Bemühungen zu kommentieren.

„Das National Reconnaissance Office entwickelt das leistungsfähigste, vielseitigste und robusteste weltraumgestützte Nachrichten-, Überwachungs- und Aufklärungssystem, das die Welt je gesehen hat“, sagte ein Sprecher.

Die Satelliten können Ziele am Boden verfolgen und diese Daten an die US-Geheimdienste und das Militär weiterleiten, so die Quellen. Im Prinzip würde dies der US-Regierung ermöglichen, schnell und kontinuierlich Bilder von Aktivitäten am Boden fast überall auf der Welt zu sammeln, um Geheimdienst- und Militäroperationen zu unterstützen, fügten sie hinzu.

Etwa ein Dutzend Prototypen seien seit 2020 neben anderen Satelliten mit Falcon-9-Raketen von SpaceX gestartet worden, sagten drei der Quellen.

Eine Datenbank der US-Regierung über Objekte in der Umlaufbahn zeigt, dass mehrere SpaceX-Missionen Satelliten in die Umlaufbahn gebracht haben, die weder das Unternehmen noch die Regierung jemals bestätigt haben. Zwei Quellen bestätigten, dass es sich um Prototypen für das Starshield-Netzwerk handelte.

Alle Quellen baten um Anonymität, da sie nicht befugt seien, über das Programm der US-Regierung zu sprechen.

Das Pentagon ist bereits ein großer Kunde von SpaceX und nutzt dessen Falcon 9-Raketen, um militärische Nutzlasten ins All zu befördern. Der erste Prototyp des Starshield-Satelliten, der 2020 gestartet werden soll, war Teil eines separaten Vertrags im Wert von rund 200 Millionen Dollar, der SpaceX den Zuschlag für den späteren 1,8-Milliarden-Dollar-Auftrag verschaffte, so eine Quelle.

Das geplante Starshield-Netzwerk ist unabhängig von Starlink, der wachsenden kommerziellen Breitbandkonstellation von SpaceX, die rund 5.500 Satelliten im All hat, um Verbrauchern, Unternehmen und Regierungsbehörden ein nahezu globales Internet zur Verfügung zu stellen.

Die als geheim eingestufte Konstellation von Spionagesatelliten stellt eine der begehrtesten Fähigkeiten der US-Regierung im Weltraum dar, da sie darauf ausgelegt ist, die ausdauerndste, allgegenwärtigste und schnellste Abdeckung von Aktivitäten auf der Erde zu bieten.

„Niemand kann sich verstecken“, sagte eine der Quellen über die potenziellen Möglichkeiten des Systems, als sie die Reichweite des Netzwerks beschrieb.



Musk, der auch Gründer und CEO von Tesla (TSLA.O) und Eigentümer des Social-Media-Unternehmens X ist, hat die Innovation im Weltraum vorangetrieben, aber bei einigen Beamten der Biden-Regierung Frustration ausgelöst, weil er in der Vergangenheit die Kontrolle über Starlink in der Ukraine hatte, wo das Kiewer Militär es für die sichere Kommunikation im Konflikt mit Russland nutzt. Diese Autorität über Starlink in einem Kriegsgebiet, die Musk und nicht das US-Militär innehat, hat zu Spannungen zwischen ihm und der US-Regierung geführt.

In einer Reihe von Reuters-Berichten wurde ausführlich dargelegt, wie Musks Produktionsmethoden, auch bei SpaceX, Verbrauchern und Arbeitnehmern geschadet haben.

Das Starshield-Netzwerk ist Teil des sich verschärfenden Wettbewerbs zwischen den USA und ihren Konkurrenten um die Vorherrschaft im Weltraum, der zum Teil durch die Ausweitung von Spionagesatellitensystemen weg von sperrigen und teuren Raumfahrzeugen in höheren Umlaufbahnen geführt wird. Stattdessen kann ein ausgedehntes Netz von Satelliten in niedrigen Umlaufbahnen schnellere und nahezu konstante Bilder der Erde liefern.

Auch China plant den Aufbau eigener Satellitenkonstellationen, und das Pentagon warnt vor der Bedrohung durch russische Weltraumwaffen, die ganze Satellitennetze lahm legen könnten.

Starshield soll Angriffen von hoch entwickelten Weltraummächten besser standhalten.

Das Netzwerk soll auch die Fernerkundungskapazitäten der US-Regierung erheblich erweitern und wird aus großen Satelliten mit Bildsensoren sowie einer größeren Anzahl von Relaissatelliten bestehen, die Bilddaten und andere Kommunikation über das Netzwerk mithilfe von Inter-Satelliten-Lasern weiterleiten, so zwei der Quellen.

Das NRO umfasst Mitarbeiter der U.S. Space Force und der CIA und versorgt das Pentagon und andere Geheimdienste mit geheimen Satellitenbildern.

Die Spionagesatelliten seien mit Sensoren ausgestattet, die von einer anderen Firma geliefert würden, so drei der Quellen.