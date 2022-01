EXKLUSIV: Staaten untersuchen den Anstieg der Sterblichkeitsrate bei den 18- bis 49-Jährigen, die mehrheitlich nichts mit COVID-19 zu tun haben

Gesundheitsämter in mehreren Bundesstaaten bestätigten gegenüber der Epoch Times, dass sie einen steilen Anstieg der Sterblichkeitsrate bei den 18- bis 49-Jährigen im Jahr 2021 untersuchen, der mehrheitlich nicht auf COVID-19 zurückzuführen ist.

Die Zahl der Todesfälle bei Menschen im Alter von 18 bis 49 Jahren ist in den zwölf Monaten bis Oktober 2021 um mehr als 40 Prozent gestiegen, verglichen mit dem gleichen Zeitraum 2018-2019, also vor der Pandemie, so eine Analyse von The Epoch Times von Daten der Totenscheine der Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Der Behörde liegen noch keine vollständigen Zahlen für 2021 vor, da die Sterbeurkundendaten eine Verzögerung von bis zu acht Wochen oder mehr aufweisen.

Der Anstieg war von Bundesstaat zu Bundesstaat sehr unterschiedlich, wobei der dramatischste Anstieg bei den Todesfällen im jungen bis mittleren Alter im Süden, im Mittleren Westen und an der Westküste zu verzeichnen war, während der Anstieg in den nordöstlichen Bundesstaaten im Allgemeinen deutlich geringer ausfiel. Die Gesundheitsbehörden mehrerer Bundesstaaten, in denen einige der stärksten Anstiege zu verzeichnen waren, befassen sich derzeit mit diesem Thema.

In Texas stieg die Sterblichkeitsrate in der Altersgruppe der 18- bis 49-Jährigen um 61 Prozent und damit landesweit am zweitstärksten an. Davon wurden weniger als 58 Prozent auf COVID-19 zurückgeführt.

„Unser Zentrum für Gesundheitsstatistiken prüft die Daten“, sagte Chris Van Deusen, der Leiter der Medienabteilung des Texas Department of State Health Services, per E-Mail. „Wir melden uns wieder bei Ihnen.“

Florida, das einen Anstieg von 51 Prozent verzeichnete, wovon 48 Prozent auf COVID-19 zurückzuführen sind, prüft die Angelegenheit ebenfalls.

„Ich gehe der Sache nach, um zu sehen, ob es irgendeine Art von Korrelation/Kausalität gibt“, sagte Jeremy Redfern, Sprecher des Gesundheitsministeriums von Florida, per E-Mail.

Nevada verzeichnete mit 65 Prozent den höchsten Anstieg, von denen nur 36 Prozent auf COVID-19 zurückgeführt wurden.

Shannon Litz, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit im Gesundheitsministerium von Nevada, sagte per E-Mail, dass sie Fragen zur Sterblichkeitsspitze an das Büro für Analytik der Behörde „zur Überprüfung“ weitergeleitet habe.

Der District of Columbia verzeichnete einen Anstieg von 72 Prozent, der nicht auf COVID-19 zurückzuführen ist.

Robert Mayfield, Sprecher der Gesundheitsbehörde von D.C., verwies die Epoch Times an das Office of Chief Medical Examiner (OCME) des Distrikts, das nach eigenen Angaben nicht über die nötige Expertise verfügt, um das Phänomen zu analysieren.

„Das OCME verfügt derzeit nicht über einen Epidemiologen (die Stelle ist ausgeschrieben), so dass es derzeit nicht in der Lage ist, die Daten zu analysieren“, sagte der Sprecher des Amtes, Rodney Adams, per E-Mail.

Arizona verzeichnete einen Anstieg um 57 Prozent, wovon 37 Prozent auf COVID-19 zurückzuführen waren.

Das Gesundheitsministerium von Arizona konnte Fragen zu diesem Thema nicht beantworten, da die Daten „noch nicht endgültig sind“, sagte Tom Herrmann, der Öffentlichkeitsbeauftragte der Behörde, per E-Mail.

Andere Bundesstaaten mit den höchsten Zuwächsen waren Tennessee (57 Prozent Anstieg, 33 Prozent auf COVID-19 zurückzuführen), Kalifornien (55 Prozent Anstieg, 42 Prozent auf COVID-19 zurückzuführen), New Mexico (52 Prozent Anstieg, 33 Prozent auf COVID-19 zurückzuführen) und Louisiana (51 Prozent Anstieg, 32 Prozent auf COVID-19 zurückzuführen). Keine der dortigen Gesundheitsbehörden reagierte auf Bitten um Stellungnahme.

Der Anstieg der Sterblichkeitsrate schien im Nordosten deutlich geringer auszufallen. In New Hampshire gab es keinen Anstieg, in Massachusetts waren es nur 13 Prozent (24 Prozent davon wurden COVID-19 zugeschrieben), und in New York, das in der Region mit am stärksten von der Pandemie betroffen war, lag der Anstieg bei 29 Prozent (30 Prozent davon wurden COVID-19 zugeschrieben).

CDC-Daten zu den Ursachen dieser überzähligen Todesfälle sind für 2021 noch nicht verfügbar, abgesehen von denen, die mit COVID-19, Lungenentzündung und Grippe zusammenhängen. In den 12 Monaten bis Oktober 2021 gab es in der Altersgruppe der 18- bis 49-Jährigen fast 6.000 überzählige Todesfälle durch Lungenentzündung, die nicht auf COVID-19 zurückzuführen waren. Die Influenza war nur an 50 Todesfällen in dieser Altersgruppe beteiligt, gegenüber 550 im gleichen Zeitraum vor der Pandemie. Bei der Zählung der Grippetoten wurden diejenigen nicht ausgeschlossen, die auch an COVID-19 oder Lungenentzündung starben, so die CDC.

Ein Teil des Anstiegs könnte wahrscheinlich auf Drogenüberdosierungen zurückzuführen sein, die in den 12 Monaten bis Juni 2021 auf mehr als 101.000 gestiegen sind, gegenüber etwa 72.000 im Jahr 2019, schätzt die CDC. Etwa zwei Drittel dieser Todesfälle betrafen synthetische Opioide wie Fentanyl, die häufig aus China über Mexiko in die Vereinigten Staaten geschmuggelt werden.

Bei den 50- bis 84-Jährigen stieg die Sterblichkeit um mehr als 27 Prozent, was mehr als 470.000 zusätzlichen Todesfällen entspricht. Bei etwa 77 Prozent der Todesfälle wurde COVID-19 auf dem Totenschein als Ursache oder mitwirkender Faktor angegeben.

Bei den 85-Jährigen und Älteren stieg die Sterblichkeitsrate um etwa 12 Prozent, was mehr als 100.000 zusätzlichen Todesfällen entspricht. In dieser Gruppe gab es mehr als 130.000 COVID-bedingte Todesfälle, was darauf hindeutet, dass diese Senioren von November 2020 bis Oktober 2021 weniger wahrscheinlich an einer nicht COVID-bedingten Ursache starben als im gleichen Zeitraum 2018-2019.

Im Vergleich zwischen 2020 und 2019 stieg die Sterblichkeit bei den 18- bis 49-Jährigen um etwa 24 Prozent, wobei weniger als ein Drittel dieser zusätzlichen Todesfälle mit COVID-19 zusammenhingen. Bei den 50- bis 84-Jährigen stieg die Sterblichkeit um weniger als 20 Prozent, wobei mehr als 70 Prozent davon auf COVID-19 entfielen. Bei den noch Älteren stieg die Sterblichkeitsrate um etwa 16 Prozent, wobei fast 90 Prozent davon auf COVID-19 zurückzuführen waren.

Bei den unter 18-Jährigen sank die Sterblichkeit im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 um etwa 0,4 Prozent. In den zwölf Monaten bis Oktober 2021 sank sie im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2018-2019 um 3,3 Prozent.