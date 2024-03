Expertin Janci Lindsay behauptet: DNA-Plasmide in Impfstoffen sind keine Verunreinigung, sondern eine absichtliche Zugabe

„Die DNA-Plasmide, die diese Spritzen verunreinigen… sie sind in einigen der Fläschchen zu 35% vorhanden: das ist keine Verunreinigung, das ist ein absichtlicher Zusatz… und… sie sind dazu bestimmt, Insertionsmutagenese zu verursachen, und sie sind dazu bestimmt, Krebs zu verursachen…“.

Die Toxikologin und Molekularbiologin Janci Lindsay erklärt Tom Dienes, warum sie glaubt, dass diejenigen, die letztlich für die Einführung der COVID-Injektionen verantwortlich sind, „absichtlich versuchen, Menschen zu schaden“. Lindsay stellt fest, dass „es jetzt eindeutige Beweise dafür gibt, dass sie die Absicht haben, Menschen zu schaden, nicht nur durch ihre Handlungen und den Inhalt dieser Spritzen, sondern auch durch ihre Untätigkeit in der Vergangenheit, was die Rücknahme von Produkten betrifft… die einen kleinen Schluckauf verursachen…“.

Insbesondere sagt Lindsay, dass es klar ist, dass die Schuldigen, die letztlich für die COVID-Injektionen verantwortlich sind, die Absicht haben, Schaden anzurichten, „weil zumindest in dem Pfizer-Impfstoff … die DNA-Plasmide, die diese Impfstoffe verunreinigen – ich werde nicht einmal sagen, dass sie verunreinigen, weil sie in einigen der Fläschchen zu 35% vorhanden sind, das ist keine Verunreinigung, das ist eine absichtliche Zugabe, also würde ich es Verfälschung nennen – … sollen Insertionsmutagenese verursachen und sie sollen Krebs verursachen, soweit ich das sagen kann, weil sie humanverträgliche Sequenzen haben“.

„Die Geschichte besagt, dass diese Plasmide als Überbleibsel des Versuchs, Kopien in E. coli zu erzeugen, vorhanden waren, um genug von der Spritze für all die Milliarden von Menschen herzustellen, die sie benötigten, [aber] wenn das der Fall wäre, würden sie nur bakterienkompatible Elemente enthalten – wenn sie wirklich als Kopiermaschine in E. coli gedacht waren“, sagt Lindsay. Das sei aber nicht der Fall. Stattdessen „haben sie einen menschlichen Promotor, einen menschlichen Ursprung und eine menschliche Kernzielsequenz eingebaut, um diese DNA absichtlich in den Zellkern zu bringen, und dann haben sie diese Sequenzen von einem bekannten Onkovirus, SV40, eingebaut“.

Lindsay fragt rhetorisch: „Warum in aller Welt sollten sie das tun, wenn sie nicht absichtlich eine Insertionsmutagenese herbeiführen wollten?“

Lindsay fügt hinzu: „Es hat sich gezeigt, dass diese [Plasmide] zumindest in vitro in Eierstockkrebszellen replizieren, und sie sich auch in die DNA integrieren ….“. Der Toxikologe fügt hinzu: „Die FDA und die CDC und die TGA und die EMA und all diese anderen Gesundheitsorganisationen auf der ganzen Welt reagieren auf unsere Bedenken und die Bedenken anderer Wissenschaftler in anderen Ländern genau so – es ist, als würden sie aus demselben Buch lesen. Im Gleichschritt… … also ich glaube, dass dies eine absichtliche, globale Kampagne ist, um zu schaden und wahrscheinlich die Bevölkerung zu entvölkern“.

🚨"[T]he DNA plasmids that are adulterating these shots…they're present in some of the vials at 35% of the vial: that is not a contamination, that is an intentional addition…and…they are intended to cause insertional mutagenesis, and they are intended to cause cancer…"🚨… pic.twitter.com/IcSGkQjkmH — Sense Receptor (@SenseReceptor) March 23, 2024

