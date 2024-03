Die nächste Greta? Darf ich vorstellen… Xiye Bastida

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat gesprochen und seinen neuesten Klimawandel-Darling gekürt – Xiye Bastida. Greta Thunberg wurde durch eine diversere Kandidatin aus der Otomi-Toltec Gemeinde in Mexiko ersetzt, die in New York City wohnt. Das WEF schreibt, sie sei eine der Top zehn Frauen, die man 2024 beobachten sollte, da sie die neue Stimme der Klimawandel-Bewegung sein wird.

Die 21-Jährige wurde ausgewählt, um 600 Studenten der Universität Pennsylvania für einen Klimawandel-Protest zu mobilisieren. Dann wurde sie ausgewählt, um eine Klima-Demo von 300.000 Menschen in New York City anzuführen. Sie ist Mitgründerin der Re-Earth Initiative und eine Organisatorin für Fridays for the Future. Präsident Biden lud sie ein, auf dem Climate Summit 2021 zu sprechen, und sie wurde auch eingeladen, um an dem World Leaders Summit COP26 teilzunehmen.

„Xiye ist eine Hauptrednerin für Klimagerechtigkeits-Aktivismus, Sichtbarkeit für Indigenes und Einwanderer, und für die Kraft der Generation Z“, heißt es auf ihrer Webseite. Dieses Mädchen ist wirklich überall – CNN, Forbes, The Hill, The Guardian, BBC, Vox, La Reppublica, Elle, New York Times, Teen Vogue, HuffPost und andere lancieren plötzlich Artikel mit Xiye. Sie haben ihren Charakter seit Jahren aufgebaut und sind bereit, sie ins Scheinwerferlicht zu stellen.

Sie ist die perfekte Kandidatin für die Agenda des WEF, da sie ein zweisprachiges Publikum erreichen kann, aber in den USA beheimatet ist. „Der Klimawandel ist eine Generationen-Ungerechtigkeit“, sagte sie beim COP26 zu den Zuhörern und sagte, dass die Emissionen einfach „aufhören“ müssen. Dann forderte sie COP26 auf, für die „am meisten verwundbaren Länder“ erstaunliche $100 Milliarden bereitzustellen, aber sie würde gerne sehen, dass diese Zahl bis 2025 auf $140 bis 300 MILLIARDEN steigt. Viel Erfolg, Mädel.