F. William Engdahl: Warum engagieren sich die NATO-Staaten für ein „Hara Kiri“ der Energie?

Von F. William Engdahl: Er ist strategischer Risikoberater und Dozent, er hat einen Abschluss in Politik von der Princeton University und ist ein Bestsellerautor über Öl und Geopolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Die zunehmend aggressive militärische Haltung der USA und der NATO gegenüber Russland und China ist sehr paradox, wenn man sie an der eindeutig selbstmörderischen Wirtschaftspolitik der USA und der EU-NATO-Staaten im Rahmen der Grünen Agenda misst. Eine erstaunliche Transformation der Wirtschaft der fortgeschrittensten Industrieländer der Welt ist im Gange und gewinnt an Dynamik. Das Herzstück dieser Transformation ist die Energie und die absurde Forderung nach „kohlenstofffreier“ Energie bis 2050 oder früher. Der Verzicht auf Kohlenstoff in der Energiewirtschaft ist derzeit nicht möglich, und vielleicht wird er auch nie möglich sein. Aber das Streben danach wird dazu führen, dass die produktivsten Volkswirtschaften der Welt auseinandergerissen werden. Ohne eine lebensfähige industrielle Energiebasis werden die NATO-Länder zu einer militärischen Witzfigur. Wir können nicht von „erneuerbarer“ Energie für Solar-, Wind- und Batteriespeicher sprechen. Wir müssen von unzuverlässiger Energie sprechen. Es handelt sich um eine der kolossalsten wissenschaftlichen Täuschungen der Geschichte.

Am 31. Dezember hat die neue deutsche Regierungskoalition drei der verbliebenen sechs Kernkraftwerke endgültig abgeschaltet. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, an dem die Erdgasreserven vor dem harten Winter extrem niedrig waren und jede starke Kaltfront zu Stromausfällen führen konnte. Aufgrund der deutschen Weigerung, die Einfuhr einer zweiten russischen Gaspipeline, Nord Stream 2, zuzulassen, droht Deutschland ein Anstieg des Spotpreises für Strom um 500 % im Vergleich zum Januar 2021.

EU-Energiekrise vorgeplant

Als Bundeskanzlerin Merkel 2011 mit ihrer berüchtigten Energiewende den vorzeitigen Ausstieg aus der Kernenergie und den Umstieg auf erneuerbare Energien verkündete, lieferten 17 Kernkraftwerke zuverlässig 25 % des gesamten Stroms im Land. Nun müssen die verbleibenden 3 Anlagen bis Ende 2022 geschlossen werden. Gleichzeitig hat die Green Energy Agenda der Regierung seit 2016 15,8 GigaWatt Kohleverstromung bis Januar 2022 stillgelegt. Um die Tatsache auszugleichen, dass Solar- und Windenergie trotz glühender Propaganda die Lücke nicht füllen, muss das deutsche Stromnetz viel Strom aus den EU-Nachbarn Frankreich und Tschechien importieren, ironischerweise größtenteils aus deren Atomkraftwerken. Als Folge der Energiewende hat Deutschland heute die höchsten Stromkosten aller Industrieländer.

Jetzt gibt es ein Problem mit der Lieferung von Atomstrom aus Frankreich. Im Dezember kündigte die staatliche französische Atombehörde EDF an, dass insgesamt vier Reaktoren für Inspektionen und Reparaturen abgeschaltet würden, nachdem Korrosionsschäden entdeckt worden waren. Präsident Macron versucht vor den Wahlen im April, in der EU den Atomkraft-Champion zu spielen und sich gegen die starke Anti-Atomkraft-Position Deutschlands zu stellen. Doch die nukleare Brücke ist verwundbar, und Frankreich wird trotz jüngster Behauptungen wahrscheinlich keine größeren Neuinvestitionen in die Kernenergie tätigen, da es plant, in den nächsten Jahren zwölf Reaktoren abzuschalten, und zwar zusammen mit der Kohle, was sowohl Frankreich als auch Deutschland für künftige Energieengpässe anfällig macht. Macrons Programm „France 2030“ sieht Investitionen in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar in die Kerntechnik für kleine Anlagen vor.

Doch die Atomfrage ist nicht das einzige Haar in der EU-Energiesuppe. Jeder Aspekt des aktuellen EU-Energieplans ist darauf ausgelegt, eine moderne industrielle Wirtschaft zu zerstören, und die Architekten, die grüne Think Tanks wie das Potsdam-Institut in Deutschland großzügig finanzieren, wissen das. Wind- und Solarenergie, die einzigen beiden ernstzunehmenden Optionen, die derzeit umgesetzt werden, als Ersatz für Kohle, Gas und Atomkraft einzusetzen, ist schlicht und einfach nicht möglich.

Windmühlen und der Wahnsinn der Menschenmassen

Für Deutschland, ein Land mit weniger als optimaler Sonneneinstrahlung, ist Wind die führende Alternative. Ein Problem mit dem Wind ist, wie der Winter 2021 dramatisch gezeigt hat, dass er nicht immer weht, und zwar unvorhersehbar. Das bedeutet Stromausfälle oder ein zuverlässiges Backup, das heißt Kohle oder Erdgas, da die Kernenergie verdrängt wird. Windkraftanlagen werden irreführenderweise in Bezug auf die theoretische Bruttokapazität bewertet, wenn Staaten wie Deutschland mit dem Fortschritt der erneuerbaren Energien prahlen wollen.

In Wirklichkeit zählt der tatsächlich über einen bestimmten Zeitraum erzeugte Strom, der so genannte Kapazitätsfaktor oder Lastfaktor. Bei Solarkraftwerken beträgt der Kapazitätsfaktor in der Regel nur etwa 25 %. Die Sonne in Nordeuropa oder Nordamerika scheint nicht 24 Stunden am Tag. Auch ist der Himmel nicht immer wolkenlos. Auch der Wind weht nicht immer und ist kaum zuverlässig. Deutschland rühmt sich mit 45 % Bruttoanteil an erneuerbaren Energien, aber das täuscht über die Realität hinweg. Das Frauenhofer Institut schätzt in einer Studie aus dem Jahr 2021, dass Deutschland mindestens die sechs- bis achtfache Menge an Solarenergie installieren muss, um die Ziele für das Jahr 2045 zu erreichen, nämlich 100 % kohlenstofffrei zu sein – etwas, wofür sich die Regierung weigert, Kosten zu veranschlagen, während private Schätzungen in die Billionen gehen. Der Bericht besagt, dass von den derzeitigen 54 GW Brutto-Solarkapazität bis zum Jahr 2045 sogar 544 GW benötigt werden. Das würde eine Fläche von 3.568.000 Acres oder 1,4 Millionen Hektar bedeuten, d.h. mehr als 16.000 Quadratkilometer fester Sonnenkollektoren im ganzen Land. Dazu kommen noch große Windkraftanlagen. Das ist ein Selbstmordrezept.

Der Betrug von Wind- und Solarenergie als vernünftige kohlenstofffreie Option wird allmählich erkannt. An diesem 5. Januar, einem sehr kalten Tag mit Temperaturen um die 45 Grad minus in Alberta, Kanada, wo die Regierung mit Hochdruck Wind- und Solaranlagen baut, trugen die 13 netzgekoppelten Solaranlagen von Alberta mit einer Leistung von 736 Megawatt 58 Megawatt zum Netz bei. Die 26 Windparks mit einer Gesamtleistung von 2.269 Megawatt speisten 18 Megawatt in das Netz ein. Die Gesamtsumme der erneuerbaren Energien belief sich auf magere 76 Megawatt von theoretisch 3.005 Megawatt vermeintlich grüner, erneuerbarer Energie. Texas hatte während des starken Schneefalls im Februar 2021 ähnliche Probleme mit Solar- und Windenergie wie Deutschland. Wenn es schneit, sind auch Solaranlagen wertlos.

Außerdem müssen riesige Flächen mit Solarreflektoren zugepflastert oder für Windkraftanlagen genutzt werden, um den Null-Kohlenstoff-Ausstoß aus erneuerbaren Quellen zu erreichen. Nach einer Schätzung beläuft sich die Fläche, die benötigt wird, um die 46 480 für die USA geplanten PV-Solaranlagen zu errichten, auf 650 720 Quadratmeilen, was fast 20 % der unteren 48 US-Territorien entspricht. Dies entspricht der Fläche von Texas, Kalifornien, Arizona und Nevada zusammen. Allein im US-Bundesstaat Virginia hat ein neues Umweltgesetz, der Virginia Clean Economy Act (VCEA), zu einem enormen Anstieg der Anträge für Solarprojekte geführt, die bisher 780 Quadratmeilen an Solarflächen betreffen. Wie David Wojick ausführt, sind das etwa 500.000 Hektar Land, Ackerland oder Wälder, die zerstört und mit etwa 500 separaten Projekten zugepflastert werden, die einen Großteil des ländlichen Virginia bedecken und für die unglaubliche 160 Millionen Solarpaneele benötigt werden, die größtenteils aus China stammen und alle dazu bestimmt sind, Hunderte von Tonnen Giftmüll zu werden.

Millionen von Arbeitsplätzen?

Die Regierung Biden und der Beauftragte für erneuerbare Energien, John Kerry, haben fälschlicherweise behauptet, dass ihre Grüne Agenda oder „Build Back Better“ Millionen neuer Arbeitsplätze schaffen wird. Sie verschweigen, dass die Arbeitsplätze in China entstehen werden, das die meisten Solarpaneele herstellt, ein Beinahe-Monopol, nachdem es die Konkurrenz in den USA und der EU vor einem Jahrzehnt mit billigen, subventionierten Paneelen Made in China zerstört hat. Auch der größte Teil der Windenergie wird in China von chinesischen Unternehmen hergestellt. Gleichzeitig verbraucht China Rekordmengen an Kohle und verschiebt sein Versprechen, kohlenstofffrei zu werden, um ein ganzes Jahrzehnt nach der EU und den USA auf das Jahr 2060. Sie sind nicht bereit, ihre industrielle Vorherrschaft für eine Klimatheorie aufs Spiel zu setzen, die auf gefälschten Daten und Lügen beruht, dass CO2 den Planeten zerstören wird. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) schätzte kürzlich, dass das Land seit 2011 allein im Bereich der erneuerbaren Energien rund 150.000 Arbeitsplätze verloren hat, vor allem weil in China hergestellte Solarpaneele führende deutsche Solarunternehmen zerstörten. Und Deutschland ist das grünste Land der EU. Da die weniger energiereichen erneuerbaren Energien wie Wind- und Solarenergie per definitionem die Stromgrundkosten in die Höhe treiben, vernichten sie in der Gesamtwirtschaft mehr Arbeitsplätze, als sie jemals schaffen.

Zusammenbruch der NATO-Industrie

Da Solar- und Windenergie in Wirklichkeit viel teurer sind als konventioneller Kohlenwasserstoff- oder Atomstrom, treiben sie die Gesamtkosten für Strom in der Industrie in die Höhe und zwingen viele Unternehmen zur Schließung oder zur Verlagerung in andere Länder. Nur der offizielle Statistikbetrug verbirgt dies. In Europa und Nordamerika werden riesige Mengen an Stahl und Beton benötigt, um die erwarteten Millionen von Sonnenkollektoren oder Windparks zu bauen. Dafür werden riesige Mengen an konventioneller Kohle- oder Kernenergie benötigt. Wie viele E-Auto-Ladestationen werden benötigt, um 47 Millionen deutsche E-Autos zu Hause aufzuladen? Wie viel mehr Stromnachfrage?

Eine bedeutende Denkfabrik für grüne Energie in den USA, RethinkX, hat eine Propagandastudie für erneuerbare Energien im Jahr 2021 mit dem Titel Rethinking Energy 2020-2030: 100% Solar, Wind, and Batteries is Just the Beginning veröffentlicht. Ihre Antwort auf das Problem der geringen Kapazität von Wind- und Solarenergie besteht darin, 500% oder sogar 1000% mehr als geplant zu bauen, um den geringen Kapazitätsfaktor von 25% auszugleichen. Sie stellen die absurde Behauptung auf, ohne konkrete Beweise zu liefern, dass „unsere Analyse zeigt, dass 100 % sauberer Strom aus der Kombination von Sonne, Wind und Batterien (SWB) bis 2030 auf dem gesamten amerikanischen Festland sowie in der überwältigenden Mehrheit der anderen bevölkerten Regionen der Welt sowohl physikalisch möglich als auch wirtschaftlich erschwinglich ist… diese Superfülle an sauberer Energie – die wir als Superpower bezeichnen – wird während eines Großteils des Jahres zu Grenzkosten von nahezu Null verfügbar sein.“ Diese Aussage wird ohne ein Jota an Daten oder konkreten wissenschaftlichen Machbarkeitsanalysen präsentiert, sondern lediglich als dogmatische Behauptung.

Der verstorbene kanadische Architekt der UN-Agenda 21, Maurice Strong, ein milliardenschwerer Öl-Kumpel von David Rockefeller, war Unterstaatssekretär der Vereinten Nationen und Generalsekretär der Stockholmer Konferenz zum Tag der Erde im Juni 1972. Er war auch ein Treuhänder der Rockefeller-Stiftung. Er ist mehr als jeder andere für die Deindustrialisierungsagenda der kohlenstofffreien „nachhaltigen Wirtschaft“ verantwortlich. Auf dem UN-Erdgipfel in Rio 1992 sprach er offen die unverblümte Agenda der radikalen Eugenik-Befürworter wie Gates und Schwab aus: „Ist die einzige Hoffnung für den Planeten nicht der Zusammenbruch der industrialisierten Zivilisationen? Liegt es nicht in unserer Verantwortung, das herbeizuführen?“ Diese Agenda ist heute der Great Reset.

Krieg jetzt?

Wenn die einst fortschrittlichen, energieintensiven Volkswirtschaften der NATO-Mitgliedsländer in Europa und den USA diesen selbstmörderischen Weg weitergehen, wird ihre Fähigkeit, eine überzeugende militärische Verteidigung oder Offensive aufzubauen, zu einer Fata Morgana. Kürzlich erklärte die korrupte deutsche EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dass die deutsche High-Tech-Rüstungsindustrie und ihre Zulieferer keine Bankkredite erhalten sollten, weil sie nicht „grün“ oder „nachhaltig“ genug seien. Berichten zufolge haben die Banken die Botschaft bereits vernommen. Neben Öl und Gas ist nun auch die Rüstungsproduktion im Visier. Von der Leyen wurde als deutsche Verteidigungsministerin weithin dafür verantwortlich gemacht, dass die deutsche Verteidigung in einen katastrophalen Zustand geraten ist.

In ihrem nun einseitigen Streben nach ihrer irrsinnigen Agenda 2030 und ihrer Null-Kohlenstoff-Agenda bringen die Biden-Administration und die EU ihre Industrie auf einen absichtlichen Weg der Zerstörung, lange vor dem Ende dieses Jahrzehnts. Ist dies wiederum die treibende Kraft hinter der aktuellen NATO-Agenda gegenüber Russland in der Ukraine, Weißrussland, Armenien und jetzt Kasachstan? Wenn die NATO-Mächte wissen, dass ihnen in naher Zukunft die grundlegende militärisch-industrielle Infrastruktur fehlen wird, halten sie es dann für besser, jetzt einen möglichen Krieg mit Russland zu provozieren, um einen potenziellen Widerstand gegen ihre de-industrielle Agenda auszuschalten? Neben China ist Russland das einzige Land, das der NATO einen verheerenden Schlag versetzen kann, wenn es provoziert wird.

Die Psychose der Massenbildung oder der Wahnsinn der Menschenmassen

1852 schrieb der englische Historiker Charles Mackay einen Klassiker mit dem Titel Memoirs of Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds (Erinnerungen an außergewöhnliche populäre Wahnvorstellungen und den Wahnsinn der Massen), in dem er einen wenig bekannten Einblick in die Massenhysterie gab, die hinter den religiösen großen Kreuzzügen des zwölften Jahrhunderts, dem Hexenwahn oder der niederländischen Tulpenmanie und zahlreichen anderen populären Wahnvorstellungen stand. Sie ist wichtig, um den weltweiten irrationalen Ansturm auf wirtschaftlichen und politischen Selbstmord zu verstehen.

Dieselben Hauptakteure, die hinter den Massenimpfungen gegen COVID, einem unbewiesenen, experimentellen, genetisch verändernden Impfstoff, und den darauf folgenden weltweiten Abriegelungen stehen, einschließlich Bill Gates und Papst Franziskus, stecken auch hinter dem Klaus Schwab World Economic Forum Great Reset und seiner UN Agenda 2030, dem grünen Null-Kohlenstoff-Wahnsinn, um die Welt dazu zu bringen, noch nie dagewesene drakonische Wirtschaftsmaßnahmen zu akzeptieren.

Dazu muss eine gefügige und körperlich schwache Bevölkerung überrollt werden, was die belgischen Psychologieprofessoren Dr. Mattias Desmet und Dr. Robert Malone als Massenbildungspsychose bezeichnen, eine Psychose der Masse, eine Art Massenhypnose, die die Vernunft ignoriert. Es ist klar, dass sowohl der Mythos der globalen Erwärmung als auch die Corona-Pandemie-Agenda eine solche Massenhypnose erfordern – eine „außergewöhnliche Volksverblendung“. Ohne die COVID-Angsthysterie würden wir niemals zulassen, dass die Grüne Agenda so weit kommt, dass unsere Stromnetze am Rande von Stromausfällen und unsere Wirtschaft am Rande des Zusammenbruchs stehen. Das Endziel sowohl der COVID-WHO-Pandemie als auch der Grünen Agenda ist der Marsch zu Schwabs dystopischem Great Reset der gesamten Weltwirtschaft zugunsten einer Konzerndiktatur durch eine Handvoll globaler Konzerne wie BlackRock oder Google-Alphabet.