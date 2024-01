Das WEF hat Angst, die Kontrolle über die „große Erzählung“ zu verlieren, und deshalb wird dies das Hauptthema des diesjährigen Treffens in Davos sein. Das WEF hat große Angst davor, dass Länder wie die Niederlande, Frankreich, Argentinien und die Vereinigten Staaten populistische Führer wählen. Sie haben vor allem alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Donald Trump loszuwerden.

Desinformation, Fehlinformation und Fake News werden dafür verantwortlich gemacht, die Menschen in die Irre zu führen, als seien sie nicht in der Lage, selbst die richtigen Schlüsse zu ziehen. Nun taucht das Wort „Desinformation“ auf: Es geht darum, die Wahrheit über Eliten und Regierungen aufzudecken, um das Vertrauen in Autoritäten zu untergraben. Das wird als Terrorismus dargestellt, der sich gegen sie richtet, nicht gegen uns.

Unter dem Strich: Jeder Teilnehmer des Treffens in Davos sollte damit rechnen, dass er den Marschbefehl erhält, die Meinungsfreiheit im Jahr 2024 zu töten. ⁃ TN-Redakteur

Die Verbreitung von KI-gesteuerten Fehlinformationen ist zum größten und dringendsten Risiko für globale Wirtschaftsführer geworden, da die britischen Wähler in diesem Jahr voraussichtlich an die Urnen gehen, wie eine neue Studie zeigt.

Laut der jährlichen Umfrage des Weltwirtschaftsforums (WEF) bleibt jedoch der Klimawandel, der zu extremen Wetterereignissen führt, langfristig die größte Sorge.

Die Umfrage unter mehr als 1.400 globalen Risikoexperten, politischen Entscheidungsträgern und Wirtschaftsführern ergab, dass große Besorgnis darüber besteht, dass Fehlinformationen genutzt werden könnten, um soziale und politische Gräben zu vertiefen.

Die Umfrage findet zu einer Zeit statt, in der es in Regionen wie dem Nahen Osten und der Ukraine zu Konflikten kommt, von denen führende Politiker befürchten, dass sie durch neue Technologien verschärft werden.

Es wird erwartet, dass künstliche Intelligenz (KI) die Verbreitung von Falschnachrichten vor dem Hintergrund der Zunahme von „Deepfake“-Videos in den sozialen Medien weiter anheizen wird.

Die befragten Wirtschaftsführer gaben an, dass sie Fehlinformation und Desinformation – letztere bezieht sich auf Nachrichten, die absichtlich zur Täuschung von Menschen gedacht sind – als das größte globale Risiko in den nächsten zwei Jahren betrachten.

Laut der WEF-Analyse, die in Zusammenarbeit mit Marsh McLennan und der Zurich Insurance Group durchgeführt wurde, übertrifft dies die Lebenshaltungskostenkrise als drängendste Bedrohung.

Laut WEF werden in den nächsten zwei Jahren fast drei Milliarden Menschen in Ländern wie Bangladesch, Indien, Mexiko, Großbritannien und den USA an die Urnen gerufen.

Der britische Premierminister Rishi Sunak sagte, er strebe Parlamentswahlen in der zweiten Jahreshälfte an.

Der Bericht kommt zu einer Zeit, in der sich die Wirtschaftsführer Ende des Monats in Davos zum WEF-Jahrestreffen treffen, das dieses Jahr unter dem Motto „Wiederherstellung des Vertrauens“ steht.

In der Zwischenzeit bleibt der Klimawandel eine der Hauptsorgen der Wirtschaftsführer, wobei extreme Wetterereignisse als das größte Risiko des nächsten Jahrzehnts angesehen werden.

Auch die Krise der Lebenshaltungskosten bleibt ein zentrales Thema, wobei die wirtschaftlichen Risiken der Inflation und des wirtschaftlichen Abschwungs in die Top 10 aufgenommen wurden.

Saadia Zahidi, Geschäftsführerin des WEF, sagte: „Eine instabile Weltordnung, die von polarisierenden Narrativen und Unsicherheit geprägt ist, die sich verschärfenden Auswirkungen extremer Wetterereignisse und wirtschaftliche Ungewissheit führen dazu, dass sich Risiken – einschliesslich Fehlinformation und Desinformation – immer schneller ausbreiten.

„Die Staats- und Regierungschefs der Welt müssen zusammenkommen, um kurzfristige Krisen zu bewältigen und die Grundlagen für eine widerstandsfähigere, nachhaltigere und integrativere Zukunft zu schaffen.

John Scott, Leiter der Abteilung für Nachhaltigkeitsrisiken bei der Zurich Insurance Group, wies jedoch darauf hin, dass aufkommende Risiken auch „Chancen“ für Menschen und Unternehmen böten, zusammenzuarbeiten, um ihre Auswirkungen zu minimieren.

„Individuelle Maßnahmen von Bürgern, Unternehmen und Ländern können den Ausschlag für eine globale Risikominderung geben und zu einer besseren und sichereren Welt beitragen“, sagte er.