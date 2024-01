Der Krieg im israelischen Kriegskabinett

Das israelische Kabinett ist von politischen und sicherheitspolitischen Differenzen geplagt, die durch die tödlichen Kosten des Gaza-Krieges noch verschärft wurden. Jetzt streiten sie sich darüber, ob sie die Reihe von Fehlschlägen untersuchen sollen – bevor oder nachdem sie einen weiteren Krieg mit dem Libanon begonnen haben.

Drei Monate nach Beginn des längsten und kostspieligsten unkonventionellen Krieges Israels haben sich die Streitkräfte des Landes zu einer bedeutenden indirekten Quelle des Drucks auf die extremistische Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu entwickelt.

Diese Entwicklung kommt für Tel Aviv sowohl politisch als auch sicherheitspolitisch zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Neben den anhaltenden internen Differenzen über die Strategien für die Zeit nach dem Gaza-Krieg und die vorgeschlagenen Resolutionen zu den Forderungen der Hamas nach einem Gefangenenaustausch hat die negative Veränderung der internationalen und regionalen öffentlichen Meinung über Israels 13-wöchigen Angriff auf den Gaza-Streifen zu weiteren Belastungen geführt.

Gleichzeitig hat die eskalierende Situation an der Nordfront mit der Hisbollah die israelische Armee gezwungen, einen Ausschuss zur Untersuchung der politischen, sicherheitspolitischen und militärischen Unzulänglichkeiten einzusetzen, die zur Flutung der Al-Aqsa am 7. Oktober geführt haben.

Diese Entscheidung der israelischen Armee hat einen politischen Aufruhr ausgelöst, insbesondere bei einer Fraktion, die sich unsicher ist, wie sie mit den zunehmenden palästinensischen Widerstandsaktivitäten umgehen soll, die durch die Bildung der Netanjahu-Koalitionsregierung ausgelöst wurden, die selbst für israelische Verhältnisse von Extremismus und kontroversen Entscheidungen geprägt ist.

Während einer kürzlichen Kabinettssitzung kritisierten rechtsextreme und nationalistische zionistische Minister die Entscheidung von Armeechef Herzi Halevi, nachrichtendienstliche und operative Versäumnisse im Vorfeld der Widerstandsoperation vom 7. Oktober zu untersuchen, und behaupteten, die Einsetzung einer Untersuchungskommission während des laufenden Gaza-Krieges schade der Moral von Armee und Soldaten.

Einige Kabinettsmitglieder wehrten sich gegen die Auswahl des ehemaligen Verteidigungsministers Shaul Mofaz als Leiter der Untersuchungskommission, vor allem wegen seiner Rolle bei Israels einseitigem Gaza-Rückzugsplan im Jahr 2005.

Risse in der Koalition

Der Zeitpunkt der Einsetzung des Untersuchungsausschusses wird dadurch unterstrichen, dass Verteidigungsminister Yoav Galant und Benny Gantz, Mitglied des Notkabinetts, Halevis Entscheidung energisch verteidigen. Sie betonen, wie wichtig es ist, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, Sicherheitslücken zu schließen und sich auf mögliche größere Konflikte, insbesondere mit der Hisbollah im Libanon, vorzubereiten.

Weniger klar ist jedoch Netanjahus Haltung in dieser Angelegenheit, obwohl er die Sitzung anberaumt hatte, in der es ursprünglich um Nachkriegspläne gehen sollte – ein Thema, das der Premierminister angesichts der potenziellen Risiken für seine politische und persönliche Zukunft offenbar nur ungern anspricht.

Netanjahus rechte Kabinettsmitglieder betrachten die Untersuchung als ein Instrument, um eine bereits prekäre Regierung weiter zu untergraben. Sie sind sich bewusst, dass die Ergebnisse der Kommission für ihre Regierungskoalition, die seit ihrer Gründung eine Agenda verfolgt, die sich auf die Unterdrückung der unter der Besatzung lebenden Palästinenser und die Strangulierung ihrer nationalen Bestrebungen konzentriert, besonders belastend sein könnten.

Es handelt sich um eine Agenda, vor der Sicherheits- und Militärexperten in Israel immer wieder gewarnt haben, dass sie das Ausmaß der Vergeltungsgewalt gegen Siedler erheblich verschärfen und die Sicherheitslage sowohl im Gazastreifen als auch im besetzten Westjordanland und in Jerusalem anheizen könnte.

Diese Elemente versuchen daher auf Veranlassung Netanjahus, alle Diskussionen und Untersuchungen über die Versäumnisse und Ursachen, die zur Flutung der Al-Aqsa und ihren Folgen geführt haben, zu verschieben, da sie sich von den Untersuchungen erhebliche politische Kosten versprechen.

Ihre Gegner in diesen Fragen sind von Washington favorisierte Persönlichkeiten wie Halevi, Gallant und Gantz. Letzterer beispielsweise, der zweifellos von den USA unterstützt wird, strebt die Führung in Israels nächstem politischen Zyklus an, begünstigt durch günstige Meinungsumfragen und persönliche Beliebtheit gegenüber seinem Hauptrivalen Netanjahu.

Auch zwischen zwei israelischen Schlüsselfiguren – Netanjahu und Gallant – bestehen seit vor dem 7. Oktober Spannungen, die durch Streitigkeiten über politische Differenzen und ihre sehr unterschiedlichen Beziehungen zu den USA verschärft wurden.

Nach der Bildung von Netanjahus extremistischer Koalition hat das Weiße Haus ihn gemieden wie die Pest, während Gallant in Washington willkommen war. Der israelische Premierminister war über diese Kränkung verärgert und versuchte, seinen damaligen Verteidigungsminister daran zu hindern, die USA zu Sicherheitsgesprächen zu besuchen. Der Streit wurde kürzlich wiederbelebt, als Netanjahu Gallant angeblich daran hinderte, persönliche Treffen mit den Leitern von Mossad und Shin Bet abzuhalten. Der israelische Verteidigungsminister beschuldigte den Ministerpräsidenten, “der Sicherheit des Staates zu schaden”, und machte diese Entscheidung öffentlich.

Der Generalstabschef der Armee, Halevi, steht in ständiger enger Abstimmung mit der US-Regierung und versucht zu vermeiden, dass er zum Sündenbock für das politische Versagen gemacht wird, das zu einem massiven Aufflammen in den palästinensischen Gebieten geführt hat: Massaker in Nablus und Huwara im vergangenen Februar, provokative israelische Übergriffe auf die Al-Aqsa-Moschee, gewalttätige Angriffe von Siedlern – die Schrecken, die im Wesentlichen zu der Al-Aqsa-Flut-Operation des palästinensischen Widerstands führten.

Blick auf den Norden

Ebenso wichtig wie die politische Dimension der bevorstehenden Untersuchung ist Israels Vorbereitung auf einen möglichen Konflikt mit der Hisbollah entlang der Nordgrenze des besetzten Palästina. Trotz der diplomatischen Bemühungen der Regierung Biden, die Krise der “vertriebenen” israelischen Siedler zu lösen, die ihre Häuser verlassen haben, um vor den Zusammenstößen an der Grenze zu fliehen, ist eine Rückführung der Siedler zum jetzigen Zeitpunkt des sich verschärfenden Konflikts unmöglich. Doch der politische Druck der vielen Zehntausend heimatlosen Israelis hält unvermindert an – und wie ihre südlichen Kollegen, die durch die Ereignisse vom 7. Oktober vertrieben wurden, stellen sie alle Aspekte der Kompetenz ihres Militärs in Frage.

Der Vertrauensverlust in die israelische Abschreckungsfähigkeit stellt daher eine Herausforderung dar, der die Armee mit der Förderung neuer Verteidigungspläne und erheblichen Kosten für die Befestigung der Siedlungen begegnet.

Gleichzeitig bemühen sich die USA unter der Leitung des Sondergesandten Amos Hochstein über französische Kanäle darum, die Hisbollah zu einem Rückzug einige Kilometer von der Grenze zu bewegen. Dieser Vorschlag ist Teil eines umfassenderen Lösungskonzepts, das auch die Beilegung des Streits zwischen dem Libanon und Israel über 13 Grenzpunkte vorsieht.

Untergraben werden diese Bemühungen bei jedem Schritt durch einen wachsenden israelischen Chor, der die Wiederbesetzung des Südlibanon bis zur Litani-Grenze als einzige Lösung befürwortet, die die Sicherheit der israelischen Siedlungen gewährleisten würde. Kürzlich schlug der Vorsitzende von Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, vor, den Südlibanon zu besetzen und das Gebiet zwischen dem Litani-Fluss und der Grenze zum besetzten Palästina unter israelische Kontrolle und UN-Aufsicht zu stellen.

Angesichts der potenziell katastrophalen Folgen einer umfassenden Konfrontation mit der Hisbollah, die über gewaltige – und unbekannte – Offensiv-, Waffen- und Geheimdienstkapazitäten verfügt, ist das israelische Militär bestrebt, die Ursachen für seine jüngsten Misserfolge zu beseitigen, bevor es sich auf weitere Kämpfe einlässt.

Die Hisbollah ihrerseits macht jede Diskussion über militärische Aktionen mit Israel von der Beendigung des völkermörderischen Krieges im Gazastreifen abhängig. Der libanesische Widerstand betont, dass Nebenaktionen, mit denen die Hisbollah in den Krieg gelockt werden soll, wie etwa Anschläge auf Hamas-Führer im Libanon, nicht zur Debatte stehen.