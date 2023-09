„Farages Warnschuss: „Nicht gewählte Bürokraten“ treiben uns in eine bargeldlose Überwachungsgesellschaft!“

Nigel Farage kritisiert Ursula von der Leyen dafür, dass sie digitale Zentralbankwährungen, digitale IDs und eine bargeldlose Europäische Union unterstützt.

„Sie wurde nicht gewählt, sie wurde ernannt. Und sie behauptet dreist, wir bräuchten einen digitalen Personalausweis oder eine App auf unseren Handys. Frankreich und Deutschland sind schon dabei, das umzusetzen. Sie möchte, dass dies bis zum Anfang der 2030er-Jahre für die gesamte EU gilt – und ich darf hinzufügen, unterstützt durch ein CBDC in einer bargeldlosen Gesellschaft. Jetzt möchte sie, dass dies global wird…

Ich spreche als jemand, dem kürzlich aufgrund seiner politischen Ansichten das Bankkonto entzogen wurde. Und das geschieht auch in Amerika. Wenn wir nicht aufpassen, steuern wir auf ein Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild zu, bei dem man zur ‚Nicht-Person‘ wird, wenn man nicht der Meinung des Tages folgt. Ich kann mir keine gefährlichere Initiative vorstellen…

Man muss sich fragen, ob unsere Führer wirklich an unsere Nationen glauben, da sie scheinbar bereit sind, ihre Souveränität an die Weltgesundheitsorganisation, die Vereinten Nationen und die EU abzutreten – und wer weiß, was danach kommt.

Die Wahrheit ist, dass die Welt ein besserer, wohlhabenderer und friedlicherer Ort sein kann, wenn demokratische Nationalstaaten zusammenarbeiten und Handel treiben. Geben Sie ihre Macht nicht an nicht gewählte Bürokraten ab. Das war schon vor Jahren die Botschaft des Brexit… Wir müssen einfach Nein sagen. Wir glauben an Freiheit. Wir schätzen den Nationalstaat.“

Wie können gewöhnliche Bürger den Bestrebungen zu CBDCs, digitalen IDs und einer bargeldlosen Gesellschaft entgegenwirken?

Nigel Farage criticizes Ursula von der Leyen for endorsing Central Bank Digital Currencies, Digital IDs, and a cashless European Union.



"She's unelected. She's appointed. And here she brazenly says we need a digital ID card or app on our phones. France and Germany are trying… pic.twitter.com/LVw2Gervvu