Fasst die Realität Fuß in Putins Denken?

Paul Craig Roberts

Wie Laura Logan sagt, ist der amerikanische Journalismus ein Blutsport, der Wahrheitsverkünder massakriert.

Ich wurde schon mit fast allen möglichen Bezeichnungen bedacht: Verschwörungstheoretiker, Putin-Agent, Reagan-Faschist, Antisemit, Holocaust-Leugner, linker Spinner, rechter Spinner, einheimischer Terrorist, Rassist. Da sie nicht in der Lage sind, meine Analyse zu widerlegen, beschimpfen sie mich.

Dennoch finde ich es befriedigend, wenn Menschen von Rang und Namen wie z. B. Putin sich meiner Sichtweise anschließen. In seiner jüngsten legendären Jahresend-Pressekonferenz und seiner vierstündigen Fragestunde stimmte Putin beispielsweise mit mir darin überein, dass der Nutznießer des syrischen Umsturzes Israel ist. Aber Putin hat die Folgen erneut falsch eingeschätzt. Er begründete die israelische Besetzung des südlichen Teils des ehemaligen Syriens mit den legitimen Sicherheitsbedenken Israels und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass Israel seine Streitkräfte schließlich aus dem syrischen Hoheitsgebiet abziehen würde. Es ist unsinnig, dass Putin glaubt, Israel könnte sich aus Groß-Israel zurückziehen. Die israelische Regierung hat angekündigt, dass sie die jüdische Bevölkerung in den besetzten Gebieten verdoppeln will. „Wir werden es weiterhin halten, es zum Blühen bringen und uns dort ansiedeln“, verkündete die israelische Regierung. Es scheint, dass Putin Großisrael vergessen hat. Libanon und Iran sind die nächsten Ziele Israels. Wenn Syrien weg ist, ist der Weg frei.

Während Putin zustimmt, dass Israel der Gewinner war, weist er jede Verantwortung für das Verschwinden Syriens zurück und bestritt gegenüber einem amerikanischen Journalisten, dass Russland durch den Sturz Syriens geschwächt wurde. Putin machte für den Sturz Syriens die Weigerung der syrischen Armee und der vom Iran unterstützten Milizen, zu kämpfen, verantwortlich. Er erklärte nicht, warum die syrische Armee, wenn sie noch russische Luftunterstützung hat, nach 10 Jahren plötzlich ihre Meinung ändern und aufhören sollte zu kämpfen. Putin behauptete, die von den Amerikanern unterstützten terroristischen Kräfte hätten eine „innere Wandlung“ durchgemacht, die sich in der Bereitschaft westlicher Staaten zeige, sich mit ihnen einzulassen, wodurch „das zentrale russische Ziel“ in Syrien erreicht werde. Es fällt mir schwer zu glauben, dass Putin acht oder mehr Jahre für Syrien gekämpft hat, nur um die Terroristen und ihre Sponsoren aus Washington zusammenzubringen, vor allem, wenn Washington die ganze Zeit über der Sponsor der Terroristen war. Es ist diese Art von Erklärung, die mich an Putin zweifeln lässt. Noch einmal, meine Sorge ist, dass ein Atomkrieg eine wahrscheinliche Folge von Putins Versuchen ist, ihn zu vermeiden. (Putin scheint sich über die „innere Umwandlung“ der Terroristen zu täuschen).

Wie die Leser wissen, gebe ich Putin die Schuld an der Ausweitung des Konflikts in der Ukraine, weil er die Realität so spät erkannt hat und unvorbereitet war. Bei der Verteidigung der russischen Intervention gab Putin zu, dass sein Eingreifen zu lange hinausgezögert wurde und dass er nicht vorbereitet war. Halten Sie sich also an die Putin-Verteidiger und lassen Sie mich in Ruhe. Putin ist mit mir einer Meinung. Aus dem Bericht von RT über Putins Fragerunde:

„Auf die Frage, ob er seine Entscheidung, im Februar 2022 Truppen in die Ukraine zu schicken, geändert hätte, wenn er die Zeit zurückdrehen könnte, antwortete Putin entschieden, dass Russland es früher hätte tun sollen. „Mit dieser Art von [Vorwissen] hätten wir mit den Vorbereitungen für diese Aktion, einschließlich der speziellen Militäroperation, beginnen sollen“, sagte er.

„Der Präsident wies darauf hin, dass die Entscheidung, die Militäraktion zu starten, ohne große Vorbereitung getroffen wurde, weil Russland das Verhalten der Ukraine „nicht länger tolerieren konnte“, und bezog sich dabei auf Kiews Bestrebungen, sich Atomwaffen zu beschaffen, und seine offene Weigerung, sich an die inzwischen hinfällig gewordenen Minsker Vereinbarungen zu halten, die dem Donbass einen Sonderstatus innerhalb des ukrainischen Staates geben sollten.“

Wenn ich über meine Auflistung von Putins strategischen Fehlern nachdenke – siehe Artikel gestern: Ist Putin fähig, strategisch zu denken? – scheint es sich um Fehler zu handeln, die er nicht vorausgesehen hat. Putin hat die georgische Invasion in Südossetien, den Putsch Washingtons in der Ukraine, die Invasion von Kursk und den erneuten amerikanisch-israelischen Angriff auf Syrien nicht vorausgesehen. Aber der russische Geheimdienst muss es wissen. Hört Putin nicht auf Informationen, die er nicht hören will? Wägt er die Informationen ab, um anderen Interessen entgegenzukommen?

Noch einmal: Ich befürchte, dass der unnötig in die Länge gezogene Konflikt in der Ukraine, der kampflose Verlust Syriens, die Invasion in Kursk, das Vordringen Washingtons in Armenien, die Versuche Washingtons, in Georgien eine farbige Revolution herbeizuführen, das Abfeuern von Raketen durch die USA/NATO auf Russland, auf die nie eine angemessene Antwort erfolgt, dazu beigetragen haben, dass Russland in den Augen des Westens an Glaubwürdigkeit verloren hat. Dies wird es Präsident Trump erschweren, eine für Putin und Russland vorteilhafte Lösung des Konflikts in der Ukraine zu akzeptieren. Dies wird es Putin erschweren, das versprochene Ergebnis zu liefern. Wie kann sich Russland durchsetzen, wenn Washington Einfluss auf das Ergebnis nimmt? Da Washington und Israel auf dem Vormarsch sind, kann Putin nicht erwarten, dass Trump Russlands Bedingungen zur Beendigung des Konflikts akzeptiert. Die Wiederherstellung der Hegemonie Washingtons ist Teil von MAGA – „Making America Great Again“.

Auch hier bin ich der Meinung, dass die Welt Putins Zurückhaltung angesichts der außergewöhnlichen Provokationen respektieren sollte. Er ist gegen einen Krieg und nimmt Beleidigungen und Provokationen in Kauf, um einen größeren Krieg zu vermeiden.

Die Frage bleibt: Sind Putins Bemühungen, einen Krieg zu vermeiden, übertrieben, senden sie ein falsches Signal und ziehen einen Krieg nach sich? Putin sollte über diese Frage gründlich nachdenken.