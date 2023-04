Fauci berät im Stillen ein mysteriöses Biolabor in Übersee zur Bekämpfung von Pandemien

Der langjährige Regierungsbürokrat schließt sich für seine neue Beratertätigkeit mit berüchtigten Schwergewichten der Big Pharma zusammen.

Dr. Anthony Fauci hat offenbar seinen ersten Vertrag außerhalb der US-Gesundheitsbehörde unterzeichnet, wo er Berichten zufolge immer noch ein Gehalt bezieht. Das ist eine Neuigkeit, über die in den Vereinigten Staaten nicht berichtet wurde.

Verschiedenen italienischen Presseberichten zufolge hat sich Fauci bereit erklärt, in beratender Funktion für ein neu gegründetes Biolabor zur Bekämpfung von Pandemien tätig zu werden, das von einem hochrangigen italienischen Wissenschaftler und langjährigen Pharmamanager geleitet wird.

Das berichtet der italienische Nachrichtendienst ANSA:

„Der amerikanische Immunologe Anthony Fauci hat sich bereit erklärt, inoffiziell als strategischer Berater von Rino Rappuoli zu fungieren, dem wissenschaftlichen Leiter des Biotech-Zentrums Biotecnopolo in Siena, einer Einrichtung, die von den Ministerien für Universität, Gesundheit, Wirtschaft und Industrie mit dem Ziel gegründet wurde, sich auf die angewandte Forschung in den Biotechnologien und Biowissenschaften zu konzentrieren, wie die Fondazione Biotecnopolo diese Woche bekannt gab.“

Die Nachricht wurde u. a. auch von der italienischen Zeitung L’Eco di Bergamo gemeldet, aber außerhalb des Landes scheint es keine Berichte zu dieser Angelegenheit zu geben.

Biotecnopolo, das neu gegründete und von der italienischen Regierung finanzierte Biolabor, bezeichnet sich selbst als „ein Zentrum zur Bekämpfung von Pandemien mit besonderem Schwerpunkt auf der Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen und monoklonalen Antikörpern für die Behandlung neu auftretender epidemisch-pandemischer Krankheiten“.

Rom hat bereits Hunderte Millionen Euro für das deutlich unter dem Radar liegende, staatlich unterstützte Projekt bereitgestellt.

In einer Pressemitteilung erklärte ein Vorstandsmitglied, dass Faucis neue Rolle „ein grundlegender Schritt sein wird, um das Biotecnopolo zum italienischen Zentrum für die Erforschung, Untersuchung und Prävention von Pandemien zu machen“.

Fauci hat sich zu dieser Angelegenheit nicht geäußert. Dr. Rappuoli antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Es ist nach wie vor unklar, warum Fauci, ein lebenslanger amerikanischer Regierungsbeamter, beschlossen hat, als Berater für eine von der italienischen Regierung finanzierte Einrichtung tätig zu werden. Bei mehreren Gelegenheiten hat er sich sehr positiv über seine italienische Herkunft geäußert. Im Jahr 2020 wurde er von der italienischen Regierung mit dem Verdienstorden der Italienischen Republik ausgezeichnet.

Italien und die Vereinigten Staaten haben viel gemeinsam, wenn es um die humanitären Katastrophen geht, die unsere Regierungen im Namen eines Virus verursacht haben. Dr. Fauci setzte sich für die Abriegelung des Coronavirus nach dem Vorbild Italiens ein. Unausgesprochen blieb dabei, dass Italien die Idee für seine brutalen Abriegelungen von China übernommen hat. Sowohl Fauci als auch Dr. Deborah Birx, seine langjährige Mentorin, hielten mehrere Jahre lang an dem italienischen Modell fest und erklärten Italien zum Goldstandard für „die Maßnahmen“.

Auf die Frage des Moderators Chuck Todd, ob die USA eine Art nationale Abriegelung in Erwägung ziehen sollten, wie es Länder wie Italien und Frankreich getan haben, antwortete Fauci: „Ich würde so viel wie möglich vorziehen. Ich denke, wir sollten wirklich übermäßig aggressiv sein und dafür kritisiert werden, dass wir überreagieren.

